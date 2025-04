Google Maps y Android en el coche no van a ser los mismos en España: los cambios que estarán obligados a adoptar

La apuesta de Google por Android Auto y Android Automotive está teniendo éxito, y poco a poco está conquistando el mercado automovilístico; no en vano, los estudios demuestran que los conductores no quieren pantallas táctiles en el coche si no pueden usar Android Auto, y todo gracias a la variedad de apps disponibles, como Google Maps.

Aunque este éxito ha dejado a Google en una posición envidiable en el mercado, levantó las sospechas del Bundeskartellamt, el máximo organismo antimonopolio de Alemania; de ahí el anuncio de esta semana de que Google cambiará la manera en la que ofrece sus servicios para automóvil, y afectará directamente a todos los coches vendidos en España, según The Wall Street Journal.

En concreto, Google se ha comprometido a licenciar servicios como Google Maps, Google Play y Google Assistant de manera separada. De esta manera, Google ya no obligará a los fabricantes de coches a obtener una licencia conjunta para todos esos servicios si querían instalar Android Automotive with Google en sus coches. Google también se ha ofrecido a eliminar términos contractuales que obligan a las marcas a incentivar el uso de sus productos, además de eliminar disposiciones que impiden usar otros servicios de mapas además de los de Google Maps. La compañía se ha comprometido a realizar estos cambios para todos los fabricantes de coches en Europa.

Android Automotive OS (AAOS) se ofrece como un sistema operativo libre para las pantallas de infoentretenimiento de los coches; pero la mayoría de las marcas han optado por obtener también la licencia que les permite incluir las apps de Google, como Maps, que son muy populares entre los conductores, lo que se conoce como Android Automotive with Google. Es lo mismo que ocurre en la versión de Android para smartphones: aunque es libre, la mayoría de los móviles Android vendidos en España vienen con las apps de Google preinstaladas.

Estas prácticas ya han sido objeto de investigaciones antimonopolio, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. En este caso concreto, Alemania abrió dos casos de posible monopolio cuando introdujo nuevas reglas en el 2021, que ahora serán cerrados con este acuerdo con el Bundeskartellamt, que ha destacado que tiene el potencial de realizar cambios profundos en el mercado.

En la práctica, el acuerdo implica que los fabricantes ahora podrán explorar otros servicios además de, o en vez de, los de Google. Por ejemplo, las marcas de coches ahora podrán ofrecer otras apps de mapas por defecto en sus vehículos, y seguir ofreciendo Google Maps preinstalada o eliminarla por completo. De la misma manera, también podrán instalar su propia tienda de apps y su propio asistente virtual o llegar a acuerdos con otros desarrolladores para preinstalar sus aplicaciones. Todo ello, sin perjuicio de seguir usando Android Automotive y las apps de Google que quieran preinstalar, en vez de aceptar el paquete completo.

Según el Bundeskartellamt, este compromiso abre la puerta a que los fabricantes cooperen con desarrolladores rivales de Google para crear nuevas soluciones para sistemas de infoentretenimiento. A largo plazo, la organización tiene la esperanza de que abra la puerta a nuevas alternativas a los servicios de Google en el coche, e incluso nuevos sistemas alternativos a Android Automotive y Android Auto. Por su parte, Google afirma que sus plataformas y servicios siempre han ofrecido la posibilidad de elección y que sus términos de uso son el estándar de la industria.