Nuevo Snapdragon 8s Gen 4 es oficial: los secretos del nuevo procesador para móviles punteros más baratos

Qualcomm sigue siendo la referencia en procesadores para móviles Android, eso es innegable. El Snapdragon 8 Elite es el mejor chip del sector, y las marcas se pelean para montarlo en sus modelos punteros; sin embargo, no todos los usuarios quieren un móvil de tope de gama (o no se lo pueden permitir). Si ese es nuestro caso, el anuncio de hoy puede interesarnos.

El Snapdragon 8s Gen 4 no es el sucesor del Snapdragon 8 Elite, sino que se encuentra un escalón justo por debajo del modelo puntero. Por lo tanto, los smartphones que monten este chip serán muy potentes y completos, pero no serán los mejores; a cambio, deberían tener un precio más asequible, apuntando a la gama media/alta. Es un lanzamiento más importante de lo que parece, aunque Qualcomm se haya centrado en su uso en el mercado chino.

El hecho de que este chip no sea un "Elite" significa que no está fabricado en el nuevo proceso de 3 nm, sino en el mismo proceso de 4 nm de TSMC que ya fue usado en el Snapdragon 8s Gen 3. Eso también implica que no usa la nueva CPU Oryon desarrollada inicialmente para ordenadores que tan buenos resultados han dado, sino en Kryo, que ya hemos visto en una enorme cantidad de chips para smartphones. En concreto, el chip tiene una configuración 1+3+2+2, con un núcleo Cortex-X4 a 3,2 GHz, tres núcleos Cortex-A720 a 3.0 GHz, 2 Cortex-A720 a 2,8 GHz, y 2 Cortex-A720 a 2,0 GHz.

Sin embargo, que esta falta de novedades no engañe: estamos ante una mejora notable en todos los aspectos respecto a la pasada generación. Qualcomm llega a afirmar que el Snapdragon 8s Gen 4 ofrece un rendimiento de CPU un 31% superior al de la pasada generación, e incluso que tiene una GPU un 49% más potente.

Los sacrificios mencionados anteriormente no implican que este chip sea malo en IA, con una mejora del 44% respecto al Snapdragon 8s Gen 3 gracias a la NPU Hexagon actualizada. Este procesador también está especialmente preparado para videojuegos, con mejoras que hemos visto en el Snapdragon 8 Elite como raytracing (trazado de rayos) acelerado por hardware, el motor de rendimiento adaptativo para largas sesiones de juegos, y Game Resolution 2.0 para escalar los juegos a la resolución nativa de la pantalla.

De la misma manera, los smartphones que opten por este chip tendrán acceso a funciones avanzadas, incluyendo un ISP (procesador de señal de imagen) para fotografía de 18 bits que soporta cámaras de hasta 320 Mpx y grabación de vídeo a 4K y 60fps con HDR. También se incluye un módem Snapdragon X75 5G con descargas de hasta 4,2 Gbps, WiFi 7 y Bluetooth 6.0.

Por el momento, ninguna marca ha anunciado los modelos que usarán este chip, pero se esperan noticias de Xiaomi, OPPO, Meizu y otras marcas chinas próximamente, y probablemente se estrenará en el próximo iQOO Z10.