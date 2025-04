Google va a borrar tus datos: haz esto si no quieres perder todo lo que tienes en tu cuenta de Fitbit

Cuando Google compró Fitbit en 2021, era obvio que se acercaban cambios para los usuarios de los wearables de salud y deporte, y no todos iban a ser bien recibidos. Algunas de las decisiones han sido polémicas pero comprensibles, como el fin de los relojes de Fitbit para centrarse únicamente en los relojes Pixel Watch; y muy pronto, los usuarios de Fitbit tendrán que tomar una decisión que afecta a sus datos.

Google ha confirmado que una cuenta de Google será obligatoria para usar dispositivos Fitbit a partir del 2 de febrero de 2026; los nuevos usuarios que compren un wearable de Fitbit tendrán que usar su cuenta de Google para activar el dispositivo, o crear una si no la tienen. Las cuentas de Fitbit ya no estarán soportadas y los dispositivos no se podrán conectar a estas.

Para los usuarios existentes de Fitbit, eso significa que corren el riesgo de perder sus datos si no actúan antes de la fecha límite. Eso es porque las cuentas de Fitbit van a ser borradas para dejar paso a las cuentas de Google, y todos sus datos serán eliminados en consecuencia.

Por lo tanto, los usuarios de dispositivos Fitbit tendrán que iniciar la migración a una cuenta de Google para poder seguir usando sus dispositivos y salvar sus datos. Para ello, los usuarios tendrán que entrar en la app de Fitbit y pulsar en su icono de perfil en la esquina superior derecha; ahí ya pueden encontrar una nueva opción llamada "Transferir cuenta". A partir de ahí, sólo es necesario seguir las instrucciones en la pantalla, que permitirán asociar la cuenta de Fitbit a nuestra cuenta de Google y transferir los datos entre ambas.

Cuando el proceso termine, tendremos que usar la cuenta de Google para acceder a nuestros datos de Fitbit, ya sea a través de la app o para asociar un nuevo dispositivo. La gran ventaja es que eso significa que los datos estarán accesibles a través del resto de dispositivos y accediendo a nuestro centro de privacidad de Google.

Hay que tener en cuenta que esta migración no trae ventajas propias, y lo único que hace es guardar los datos en otra plataforma. Las funcionalidades de nuestro dispositivo y cuenta de Fitbit no cambiarán, y a efectos prácticos, no deberíamos notar ninguna diferencia más allá de iniciar sesión con nuestra cuenta de Google.

Dado que todos los dispositivos Fitbit lanzados en los últimos años y todos los Pixel Watch desde la segunda generación ya necesitan una cuenta de Google, este cambio no afectará a los usuarios de dispositivos modernos. Sólo los usuarios de wearables de Fitbit antiguos y del Pixel Watch 1 tendrán que realizar la migración si no lo han hecho aún.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Google avisa a los usuarios de Fitbit de que va a borrar sus cuentas. En realidad, el plan inicial de la compañía era iniciar la migración a principios del 2025, pero evidentemente, no lo ha podido hacer realidad; la fecha del 2 de febrero de 2026 es más concreta y probablemente será la última oportunidad de salvar nuestros datos de Fitbit.