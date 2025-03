El Google Pixel 9a ya tiene fecha en España: el móvil más barato de la gama supera los problemas en la producción

La presentación del Pixel 9a fue una de las más esperadas del año, e inmediatamente se convirtió en uno de los móviles Android más recomendables por su 'hardware' y especialmente, por su 'software', con actualizaciones de sistema durante 7 años y acceso a las últimas novedades de Gemini.

Aunque el precio de 549 euros es un salto respecto a la generación anterior, el Pixel 9a sigue siendo uno de los modelos de referencia en la gama media. Sin embargo, hubo un detalle que Google no fue capaz de aclarar, posiblemente el más importante: la fecha de lanzamiento. Lo máximo que fue capaz de decir la compañía fue que el dispositivo iba a estar disponible en el mes de abril.

Poco después, se reveló el motivo por el que Google no pudo ser más precisa: un problema en el Pixel 9a había provocado un retraso en el lanzamiento previsto. La buena noticia es que Google descubrió el problema antes de que el dispositivo llegase a los primeros clientes; la mala, que no sabía cuándo iba a poder solucionarlo.

Afortunadamente, no ha hecho falta esperar mucho. Hoy, Google ha confirmado que el Pixel 9a será lanzado en España el 14 de abril, aunque los españoles no seremos los primeros en recibirlo. Tal vez por el retraso en la producción provocado por el mencionado problema, Google ha optado por un lanzamiento progresivo, y el Pixel 9a no llegará al mismo tiempo a todo el mundo.

Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido serán los primeros países en recibir el Pixel 9a el próximo 10 de abril; España y la mayoría de los países de la UE, como Alemania, Italia, Francia, Portugal y de Europa del Este lo recibirán el 14 de abril. Por último, Australia, India, Singapur, Taiwán y Malasia lo tendrán disponible el 16 de abril. Llama la atención que un mercado importante, Japón, aún no tiene fecha de lanzamiento, aunque Google afirma que "llegará pronto".

Chema El Androide Libre La increíble rebaja del Google Pixel 9 en España: 300 euros de descuento para uno de los mejores móviles del mercado

Google también ha tenido palabras para todos los rumores que se publicaron cuando se confirmó el retraso del Pixel 9a. La compañía afirma que "los rumores y la especulación sobre este retraso son falsos", y ha explicado que ha ocurrido porque "un componente pasivo" en el Pixel 9a no cumplió los estándares de calidad relacionados con la longevidad del dispositivo.

Como resultado, en vez de lanzarlo al mercado, Google tomó "la difícil decisión" de retrasar el Pixel 9a y corregir el problema, aunque afirma que estaba presente sólo en "una pequeña cantidad de unidades". Por lo tanto, Google no ha querido compartir exactamente cuál es el problema que descubrió, aunque al menos sabemos que tenía que ver con la "longevidad", lo que indica que una pieza podría no durar todo lo que debía. Sin embargo, es mejor no hacer especulaciones sin saber más del dispositivo, que llegará a España en un par de semanas.