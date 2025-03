Microsoft por fin escucha a los usuarios: vuelve uno de los atajos de teclado clásicos de Windows 11, y ahora mejor

Las últimas actualizaciones de Windows 11 no están siendo bien recibidas por los usuarios, principalmente por culpa de la gran cantidad de 'bugs' que traen; pero en defensa de Microsoft, hay que decir que al menos la compañía está escuchando a los usuarios, lanzando nuevos parches y actualizaciones que traen funciones muy deseadas.

Un buen ejemplo de esta política lo tenemos en la última novedad confirmada para Windows 11; aunque tal vez llamarla 'novedad' es hacer trampas, porque en realidad es algo que ya se podía hacer desde hace años, pero que Microsoft decidió eliminar de la noche a la mañana de manera polémica. Hablamos del atajo de teclado Win + C, que por fin va a volver.

Originalmente, Win + C era usado para llamar a Cortana, el asistente personal que pretendía ofrecer una experiencia similar a Siri en el ordenador; sin embargo, el fracaso de este proyecto lo convirtió en un atajo bastante inútil. Por eso, Microsoft decidió que este atajo iba a ser usado en cualquiera que fuera el último proyecto de la compañía; durante un tiempo, era usado para abrir Microsoft Teams, hasta que cambió para abrir la página web de Copilot.

Esta situación tan extraña terminó el año pasado, con la llegada de la tecla Copilot a los ordenadores Windows. El objetivo de Microsoft era fomentar el uso de su inteligencia artificial, y para ello implementó una nueva experiencia de Copilot en Windows 11, que puede ser iniciada simplemente pulsando la tecla dedicada.

La nueva tecla aparece en todos los ordenadores nuevos con Windows 11 preinstalado, ya que forma parte de los requisitos; pero eso no ha sido del agrado de los usuarios, especialmente para los que no tienen ningún interés en Copilot. Además, eso supone que el atajo Win + C ya no hace nada, quitando opciones a los usuarios.

Afortunadamente, en Microsoft han escuchado las críticas y ya han aplicado algunos cambios. Para empezar, la tecla Copilot ya se puede configurar para que haga otras cosas en vez de llamar al asistente, como iniciar una búsqueda o abrir otro programa. Y ya se ha filtrado que, en una futura actualización, la tecla Copilot también se podrá usar para abrir un menú contextual; esa es la misma función que ya tenía esa tecla antes de ser renombrada.

¿Y qué pasa con el atajo Win + C? Pues la segunda buena noticia es que @phantomofearth en X ha descubierto que ese atajo también va a volver, y va a ser más completo y personalizable. Básicamente, Win + C también podrá ser usado para abrir Copilot, pero si lo preferimos, podremos configurarlo para que realice una acción personalizada, que abra la búsqueda, o que abra el menú contextual. En definitiva, más opciones, y eso siempre es bueno.