Claude, la IA que ha superado a ChatGPT, se actualiza y ya permite realizar búsquedas web

Anthropic ha ido avanzando poco a poco para ofrecer experiencias increíbles, como la posibilidad de controlar el PC a través de la IA, o el lanzamiento del primer modelo de razonamiento híbrido con Claude 3.7 Sonnet. Importantes avances para que ahora lance una experiencia disponible desde hace ya meses en sus competidores: la búsqueda web desde el chatbot.

Esta funcionalidad es bien importante porque no solo da enlaces a los sitios web de los que extrae información, sino porque enfatiza el hecho de que esos datos no están generados meramente al azar, así que este matiz es importante. Aunque como no, su principal función es la de dar enlaces para que el usuario pueda abrirlos y así dirigirse directamente a una página.

Una experiencia que se sumerje totalmente en Claude 3.7 Sonnet, que es un modelo que, a diferencia de Gemini o ChatGPT en los que hay que seleccionar Deep Search, GPT-4o mini u otros modelos para ciertas consultas, proporciona todo desde una única pulsación para pasar a sus distintos modos de razonamiento y así el usuario solo se centre en enviar preguntas o solicitudes al chatbot.

Hoy da un gran paso con la inclusión de la búsqueda web en Claude 3.7 Sonnet y Anthropic lo resume sencillo en su declaración: "Con la búsqueda web, Claude tiene acceso a los eventos e información más recientes, lo que mejora su precisión en tareas que se benefician de los datos más actualizados".

Y es importante porque hasta ahora el corte de conocimiento de Claude se quedaba en 2024, por lo que si se hacía consultas sobre eventos recientes simplemente podría dar una correcta errónea en ciertos datos. Como se ha mencionado, Claude ahora buscará ayuda en la web para información e incluso citará enlaces para que sea fácil pulsarlos para revisar los datos dados. Se puede leer toda la información en su sitio.

De momento, la búsqueda web está disponible para los suscriptores de Claude 3.7 Sonnet en Estados Unidos según Engadget y se puede activar desde el menú de ajustes del perfil. Se desconoce cuando tiene planeado lanzar esta nueva función en España, pero al menos Anthropic pisa el acelerador para dirigirse hacia OpenAI y ChatGPT al igual que a por Google y su Gemini.

Una carrera por la GenAI simplemente increíble en la que cada semana se lanzan nuevas experiencias, modelos o funciones, y se espera que en algún momento Anthropic prepare un modelo de pensamiento profundo al igual que tiene DeepSeek o Google.

Que es justamente lo que más se puede echar de menos ahora mismo de Claude, aunque se puede decir que es una de las mejores IA para muchas tareas, lo único que su modelo gratuito es bastante limitado, ya que una vez pasado el límite hay que esperar unas horas para poder volver a usarlo.