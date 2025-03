Las 4 claves que tiene el coche de Xiaomi en su software y que le convierten en único del sector

Xiaomi está en un momento de su historia que puede que cambie la percepción que tenemos de ella como empresa. Es cierto que esta compañía empezó desarrollando software para móviles Android, pero también Nintendo empezó con juegos de cartas en papel y no es por eso por lo que se la conoce ahora en España y medio mundo.

La compañía fundada por Lei Jun es una de las marcas más potentes de China y tiene un factor diferencial si se compara con otros rivales: también es muy conocida fuera de las fronteras de su país natal. Esto hace que su expansión pueda ser mucho mayor que en otros casos.

Y esto es algo muy positivo cuando quieres entrar en un sector tan competitivo como el de los coches eléctricos, donde Xiaomi ha entrado como un elefante en una cacharrería, demostrando lo que se puede hacer en 3 años con recursos y las ideas muy claras. El Xiaomi SU7 es el primer coche de la empresa, pero no el único. Nos hemos subido a él para hablar no del vehículo como tal, sino del sistema operativo que lo gobierna.

Sistema operativo

Una de las claves de los coches que vienen de China es su software. Se dice, con razón, que las compañías de ese país han invertido mucho más en esta parte de sus vehículos que sus rivales occidentales, con la obvia excepción de Tesla. Pero en el caso de Xiaomi tenemos una integración pocas veces vista en un vehículo comercial. Para empezar, al usar HyperOS es capaz de integrarse dentro del ecosistema de Xiaomi, pudiendo instalar todo tipo de aplicaciones en el vehículo, como si de una tablet con ruedas se tratara. Esto abre las posibilidades para entretenimiento, modificaciones, productividad...

Además, Xiaomi tiene un amplio ecosistema de accesorios para el coche, entre los que destacan los soportes de las pantallas para asientos traseros. Estos soportes se han diseñado para los iPad de Apple y las propias tablets de Xiaomi, y permiten controlar ciertas partes del vehículo, como la reproducción del contenido multimedia, la climatización, etc. Adiós a tener que pedirle al conductor que cambie la música, suba el aire acondicionado...

Software del Xiaomi SU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como detalle curioso, el coche no es compatible con Android Auto, algo que no es importante porque dispone de una experiencia Android completa a través de Hyper OS. Lo que sí tiene es compatibilidad con CarPlay, porque en la empresa saben que muchos de los compradores de este coche en China usan el móvil de Apple, lo que explica también la compatibilidad con las tablets de Cupertino. Y todo se puede controlar desde su enorme pantalla de más de 16 pulgadas, pero también dan la opción, mediante un accesorio en forma de teclado magnético, de controlar ciertas funciones del coche con botones físicos. Este tipo de soluciones hacen que el coche se adapte a los usuarios, y no al revés como pasa en otras marcas muy conocidas.

Réplica del móvil

Pero eso no es todo. Xiaomi no sólo usa HyperOS en sus coches, sino que lo usa en todo tipo de productos, desde relojes a tablets y móviles. Y eso hace que la integración sea perfecta. Por ejemplo, podemos usar el móvil en la pantalla del vehículo proyectando el contenido.

Móvil de Xiaomi en la pantalla del Xiaomi SU7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero no hablamos de una proyección de una app en concreto, sino de todo el sistema. Básicamente la pantalla del móvil aparecerá dentro de la del vehículo y podremos usar cualquier programa instalado en el smartphone de manera sencilla. Incluso en apps como Google Maps podemos redimensionarla para que se expanda a todo lo ancho con la enorme pantalla del coche.

Domótica

Y esta integración no se queda sólo en el smartphone. Gracias a la plataforma Xiaomi Home la vinculación del coche con la casa es máxima. En el MWC la compañía había montado una suerte de salón en miniatura con luces, una aspiradora, cortinas motorizadas, cámaras y un televisor. Desde la propia pantalla del coche se podía controlar todo.

Salón de Xiaomi en el MWC Álvarez del Vayo El Androide Libre

Se habían creado accesos en la app de Xiaomi Home en el coche desde la que hacer que la casa respondiera con un toque a nuestras demandas, por ejemplo haciendo que la aspiradora se pusiera en marcha cuando nos fuéramos a trabajar, a la vez que el comedero de la mascota proporcionara alimento o la tele se apagase. Estas configuraciones son totalmente personalizables en función de los productos que tengamos cada uno en nuestra casa, y podremos ampliarlos o reducirlos, de nuevo, con el tiempo. Y lo mejor es que se puede hacer desde el coche, pero también desde las tablets, móviles, etc.

Conducción autónoma

El último punto fuerte del software de Xiaomi lo vimos sólo en estático ya que el SU7 no estaba disponible para pruebas de conducción. Nos referimos a la opción de conducción autónoma. La empresa tiene uno de los modelos más llamativos en este sentido.

Conducción autónoma de Xiaomi Alvarez del Vayo

Ya hay muchos vídeos de usuarios que se bajan del coche y dejan que su vehículo aparque solo en edificios de aparcamientos de varias plantas. Es lo que tiene haber apostado por un sistema con sensores, cámaras y LiDar. Eso sí, la reglamentación europea no permitiría que este tipo de funciones se pudieran usar en nuestro territorio, al menos por el momento.

Se espera que Xiaomi expanda la venta de sus coches para finales de 2026 o 2027, aunque no se ha confirmado que vaya a llegar en una fecha concreta a Europa, aunque debería hacerlo en un momento u otro. El precio que tendrá es ya otra cuestión.