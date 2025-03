Adiós a una de las funciones de privacidad de los Echo: Amazon aplicará esta medida a partir del 28 de marzo en sus altavoces

Las ofertas de Amazon para la primavera están a la vuelta de la esquina y por el horizonte se acerca la nueva experiencia de los Echo que transforma al asistente gracias al uso de la inteligencia artificial generativa. A Amazon le ha costado integrarla, pero finalmente lo ha conseguido con Alexa+, aunque implica una pérdida de privacidad según se puede recoger en el correo electrónico enviado a los clientes de sus altavoces inteligentes.

Los Amazon Echo han transformado un hábitat propio como es el hogar, y aunque no de la forma que hubiese querido el gigante de las compras online, ya que lo ha estado distribuyendo en pérdidas y con escasos márgenes de beneficio. Lo que ha permitido que en España se convierta en el dispositivo inteligente preferido por millones para poner un recordatorio o apagar las luces automáticamente a ciertas horas.

Y la Gen AI puede ser justamente la solución para finalmente poder monetizar unos dispositivos que se han expandido como la espuma en cientos de miles de hogares aquí en España y en medio mundo. En un correo enviado por Amazon, el gigante de las compras online ha comunicado que los usuarios no serán capaces de configurar sus dispositivos para que Alexa procese todo de forma local y así evitar que se puedan enviar las grabaciones de voz a los servidores de Amazon.

Será a partir del 28 de marzo cuando todo comando dicho a Alexa a través de los altavoces Echo y pantallas inteligentes se envíe a Amazon para ser procesado en la nube. La razón para hacer este gran cambio, dicha en el correo, se debe a que las nuevas capacidades de Alexa con funciones de IA generativa dependen de la potencia de procesamiento de la nube de Amazon.

Justamente una de las funciones centrales de Alexa+ será su capacidad avanzada para reconocer quién está hablando y a la que se conoce como Alexa Voice ID. Y para integrar esta nueva experiencia se eliminará la función centrada para la privacidad para todos los usuarios de Echo, incluso aquellos que no vayan a pagar por Alexa+.

El Echo Show 21 con la nueva interfaz de Alexa+ Amazon Omicrono

La mera idea de que todo comando de voz pase a los servidores de Google trae al recuerdo los 25 millones de dólares en multas civiles al revelarse de que almacenó grabaciones de interacciones de niños en 2023, o que en 2019 Bloomberg reportara que Amazon escuchaba a sus empleados en más de 1.000 audios durante sus turnos de trabajo.

Y es que Amazon, según Ars Technica, ha cerrado las puertas a ciertas experiencias si no se usa Voice ID como sería la capacidad de realizar ciertas cosas como compartir eventos de calendario específicos del usuario, poner recordatorios, reproducir música y mucho más. Si el usuario elige que no quiere guardar los recordatorios de voz, una opción que estará disponible, simplemente Voice ID no funcionará para casi no dejar elección al usuario si quiere usar su dispositivo como ha venido haciendo.

Amazon está poniéndolo bien complicado para la suscripción Alexa+ que abrirá las puertas a otra experiencia bien interesante, pero para llevarse por delante la privacidad del usuario y pueda grabar todo lo que dice al Echo.