El Chromecast con Google TV ya no funciona bien: la última actualización de Android provoca muchos problemas

Los usuarios de Chromecast llevan una mala racha. Algunos de los modelos más viejos de Chromecast dejaron de funcionar de manera repentina y sin aviso la semana pasada, por culpa de un problema con los certificados que hacían que los dispositivos no fuesen "fiables" y no se conectasen con el móvil. Teniendo en cuenta que Google ya no vende ningún modelo de Chromecast, al haber sido sustituidos por el Google TV Streamer, se llegó a temer que este era un caso de 'obsolescencia programada'.

Afortunadamente, Google lanzó una solución para reparar el Chromecast, y en su defensa, la compañía intentó ayudar a los usuarios una vez que se descubrió el fallo. Para rizar el rizo, Google demostró públicamente que va a seguir dando soporte a los Chromecast, incluso aunque ya no los venda, con el lanzamiento de Android 14 para los Chromecast con Google TV. Lamentablemente, esta actualización no ha sido bien recibida por todos los usuarios.

Y es que algunos de estos dispositivos están sufriendo graves problemas después de la instalación de Android 14, que está haciendo difícil su uso. Como comparten en 9to5Google, varias publicaciones en Reddit, X y otras redes sociales se están quejando de fallos que no estaban con la versión anterior del sistema, Android 12.

En concreto, la mayoría de los problemas parecen afectar a la conexión USB que permite conectar almacenamiento externo y adaptadores. Algunos usuarios se han dado cuenta de que los discos duros externos ya no son reconocidos por el Chromecast, y por lo tanto, ya no pueden reproducir los archivos que están almacenados ahí. De la misma manera, el adaptador Ethernet que permite conectar el Chromecast a nuestro router directamente por cable, en vez de por WiFi, también ha dejado de funcionar.

Es posible que se trate de un problema de gestión de energía, y que Android 14 no esté bien configurado para gestionar el Chromecast con Google TV; un usuario afirma haber visto un mensaje de "baja energía" cuando intentó conectar un adaptador por USB, lo que podría confirmar esta teoría.

Además del fallo del USB, otros usuarios se han dado cuenta de varios errores que no son tan graves pero que también son molestos, como un cambio en el perfil de color que hace que los vídeos se vean diferentes.

Por eso, si necesitamos conectar un adaptador o almacenamiento externo por USB a nuestro Chromecast, puede que sea recomendable esperar un poco, aunque eso suponga perdernos las novedades que trae la actualización como el botón personalizable en el mando, o la mayor velocidad del dispositivo (aunque esto se nota sólo si hacemos un reinicio de fábrica después de la actualización).