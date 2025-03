Adiós a cómo contestas llamadas en tu móvil: Google va a cambiar los gestos que haces para responder y colgar

Google ya está trabajando en los nuevos Pixel 10 que serán lanzados a los meses del Pixel 9a, que debería estar acercándose por el horizonte, y ser presentado en los próximos días. Ahora quiere cambiar la forma en la que el usuario interactúa con la interfaz de las llamadas para siempre.

Un smartphone sigue muy ligado a esa experiencia de llamadas, aunque ahora hay otras tantas formas de comunicarse como son las apps de chat o una videollamada a través de WhatsApp o Meet de Google. Se ha abierto un abanico bien amplio de opciones al usuario final, aunque la experiencia típica sigue siendo la misma y un poco más moderna gracias al uso de los gestos que permiten tomar o colgar la llamada.

Y hasta ahora en la app de teléfono de Google el mecanismo ha sido bastante simple para que el usuario se acostumbre a realizar un gesto hacia arriba para entrar en la llamada o hacer uno hacia abajo para colgarla directamente.

Así se explica bien en la interfaz de la app de Google para esta acción tan típica en un smartphone y que ahora quiere cambiar el gigante tecnológico casi como si se estuviera en una app de citas, en la que se da un gesto hacia la izquierda para "no me gusta" o uno hacia la derecha para dar al "Ok, sí me gusta" al perfil de la persona.

Es justamente por donde van los tiros con esta nueva propuesta que ha encontrado Android Authority en una de sus nuevas indagaciones en la versión beta 166.0.735169223 de la app Teléfono de Google. La interfaz nueva no deja nada oculto y muestra una cápsula que recorre todo el ancho del móvil para dejar el botón dinámico con el icono del teléfono en el centro y de color blanco.

A la izquierda la interfaz actual de llamadas y a la derecha la nueva Android Authority El Androide Libre

Justamente a la derecha aparece el texto "Answer" o contesta, y en el lado opuesto el "Decline" o colgar. Si se hace un gesto hacia la derecha desde el botón de teléfono, pasa a color verde y se entra en la llamada. El gesto opuesto hace que el icono de teléfono pase a color rojo y cuelgue la llamada.

Esta nueva experiencia va a llegar a los móviles Pixel disponibles en España y en las capas personalizadas de los fabricantes que usen la app Teléfono de Google como son las conocidas Xiaomi, OnePlus y otras muchas, aunque los móviles de Samsung se quedarán en la suya propia al contar con una app independiente.

Ahora solo queda esperar por la versión final que incluya esta nueva experiencia de llamadas en un móvil Android y se asemeje a la propia de llamadas de iOS 18 en el iPhone. Se desconoce cuándo pretende Google actualizar la app, pero la interfaz más minimalista está ahí ya para que salga a la luz en cualquier momento.