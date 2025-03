Tu móvil Galaxy cambia para siempre con Deportes de Google: sigue la última hora de tu equipo en tiempo real

One UI 7 ha llegado a los Galaxy S25 repleto de novedades en la interfaz y ciertas experiencias, y el resto de móviles de Samsung esperan con ganas el despliegue de la actualización que permitirá disfrutar de algunas funciones bien importantes en la pantalla de bloqueo con Deportes de Google que hoy mismo llega a España en el mejor momento para los partidos de la Champions League.

La pantalla de bloqueo con One UI 7 se ha enriquecido con una nueva funcionalidad llamada Now Bar que se encarga de dar resúmenes, aportar información extra a una función activa del móvil o consejos sobre posibles usos. Es verdad que todavía no da la sensación de ser una experiencia que esté lo suficiente madura, pero con la actualización de hoy va a ampliar sus usos.

Y es que Now Bar, por ejemplo, se convierte en ese acceso rápido a los controles de reproducción de Spotify, o en el indicador de la ruta para llegar al destino, ya sea a través de Google Maps o la app de Uber. Ahora abraza las notificaciones de los acontecimientos deportivos que más interesen al usuario, así que simplemente será realizar un toque sobre la pantalla para que muestre cualquier logro de un equipo de fútbol.

La nueva versión disponible ya en España a través de la Galaxy Store con One UI 7 actualiza la app AOD a la versión 8.8.25.5, y trae consigo varios cambios notables y que están relacionados dos de ellos con Deportes de Google y otro con Now Bar.

El primero de ellos tiene que ver con Deportes de Google que ha hecho que mejore la interfaz de esta función en la pantalla de bloqueo. Mientras que la segunda está relacionada con las notificaciones de Deportes de Google para mejorar cómo se muestran desde Always On Display.

Nuevo ajuste de Deportes de Google de Now Bar El Androide Libre

Ambas juntas consiguen mejorar la experiencia de recibir las últimas noticias o goles de los equipos favoritos que siga el usuario desde su móvil Galaxy y así ni haga falta desbloquearlo para tener esta información en la pantalla de bloqueo. Justamente en una semana donde se juega en la Champions League un partido de máxima expectación que enfrentará al Atlético de Madrid y al Real Madrid.

La tercera novedad y relacionada con Now Bar es un cambio menor e informativo que muestra al usuario aquellas notificaciones que están silenciadas para una app en concreto. Es decir, que si no se reciben algunas e importantes, al acceder a los ajustes se podrá ver perfectamente las apps que no tienen activadas las notificaciones para que aparezcan en esa cápsula situada en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.

Alvarez del Vayo El Androide Libre San Jose, California [Había esperanzas por la batería del Galaxy S25 Edge: ya sabemos la capacidad real del móvil más esperado de Samsung]

Una actualización necesaria para Now Bar que todavía dista de esa experiencia deseada y más hecha, aunque hay que recordar que no lleva ni dos meses con nosotros, así que habrá que darle un poco de tiempo para que sea uno de los ejes principales de One UI 7 y la próxima actualización a One UI 8.