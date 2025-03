El otro gran problema de las pantallas táctiles de los coches: interiores más feos e inútiles para quienes no paguen más

En pocas ocasiones hemos visto un giro de 180 grados tan fuerte en la industria del automóvil como el que estamos viendo con las pantallas táctiles de los coches; han pasado de ser imprescindibles para los conductores, a una auténtica molestia e incluso un peligro en la carretera. Se ha llegado al punto de que los botones van a empezar a ser casi obligatorios en los nuevos modelos si quieren tener alguna posibilidad de atraer clientes.

Aunque inicialmente las pantallas gigantes daban una sensación de modernidad, y permitían usar funciones avanzadas e incluso apps a través de Android Auto, con el tiempo los conductores se están dando cuenta de sus inconvenientes. La necesidad de usar menús para funciones básicas es algo muy molesto, e incluso pueden llegar a suponer una distracción en la carretera. Y ahora, Audi nos acaba de enseñar otro gran problema de las pantallas táctiles, especialmente para los consumidores a los que no les sobra el dinero.

Esta semana se ha presentado oficialmente el Audi A6 Avant 2025, la nueva versión de la popular berlina familiar que forma parte de la gran renovación en la gama del fabricante alemán, que incluye el nuevo A5 como sustituto del A4. Con un precio de partida de 66.550 euros, estamos ante un modelo premium que viene con mucha tecnología bajo el brazo, tanto de seguridad vial como de experiencia de entretenimiento en el coche.

Eso supone, por supuesto, que el nuevo A6 Avant está repleto de pantallas. Además del panel central de 14,5 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, el cuadro de instrumentos es completamente digital gracias a una pantalla de 11,9 pulgadas; hasta ahí, ya es lo habitual en el sector, pero Audi además ha incluido la posibilidad de contar con una tercera pantalla.

Esta tercera pantalla está instalada enfrente del asiento del acompañante, y está diseñada para ofrecer entretenimiento y funcionalidades sin distraer al conductor, gracias a una pantalla de privacidad. Por ejemplo, con esta pantalla el pasajero puede acceder a vídeos, juegos, o incluso aplicaciones de mapas para ayudar durante el viaje. Cuando el coche detecta que no se ha subido nadie al asiento de la derecha, la pantalla muestra una imagen estática que no molesta al conductor.

Hasta ahí todo normal, el problema es que esta tercera pantalla es una opción que no viene por defecto en ninguna de las configuraciones básicas; forma parte del Paquete Comfort, que cuesta 2.650 euros y que además de la pantalla para el acompañante, añade ventajas como faros Matrix LED, asistente de conducción adaptativo plus, y climatizador automático de confort de 4 zonas entre otras ventajas.

Lo curioso es que, si decidimos no pagar por este paquete opcional, la pantalla se mantiene pero no funciona. En efecto, tal y como se aprecian en las fotografías de prensa compartidas por Audi, en vez de quitar la pantalla, la compañía ha optado por mantenerla y simplemente quitar los componentes internos que la hace funcionar. A efectos prácticos, es como tener un botón en blanco gigante en el salpicadero, que no hace nada por mucho que lo toquemos.

Meter una pantalla que no funciona en un coche de más de 66.000 euros es una decisión que ya está siendo criticada en redes sociales. Los clientes que no se puedan permitir las configuraciones más elevadas tendrán un recordatorio constante de ello cada vez que se monten en el coche.

El lanzamiento del Audi A6 Avant 2025 es un recordatorio de que los cambios en el sector automovilístico no se producen de la noche a la mañana. Incluso los fabricantes que ya han declarado públicamente que van a recuperar los botones, como Hyundai, van a seguir lanzando coches con pantallas táctiles para todas las funciones durante este año y el siguiente como mínimo. Y es que todos los lanzamientos llevan años en desarrollo, y adoptar un nuevo diseño no es tan fácil como cambiar una pieza.