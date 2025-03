Internet en el móvil va a cambiar para siempre: el nuevo chip de Qualcomm promete descargas de 12,5 Gbps

Si hablamos de rendimiento en un smartphone, lo primero en lo que mucha gente piensa es en el procesador; por eso, la mayoría de los móviles Android punteros han optado por el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, el procesador más potente disponible para la plataforma por el momento. Pero incluso si tienes el mejor procesador, puedes notar que tu móvil va lento, especialmente si usas una conexión móvil.

Y es que la conectividad móvil no ha mejorado tanto como lo ha hecho el WiFi, que ha recibido varias nuevas versiones en los últimos años; en comparación, el 5G no parece haber cambiado tanto, aunque en realidad, también se ha hecho mucho trabajo de mejora. El problema es que la mayoría de los móviles no es capaz de aprovechar el potencial del 5G, pero eso puede estar a punto de cambiar.

Con motivo del MWC 2025 de Barcelona, Qualcomm ha anunciado hoy su nuevo módem, que viene con varias novedades importantes y una mejora notable del rendimiento. Se trata del Snapdragon X85, que está diseñado para móviles de gama alta y que, aunque no ha sido confirmado, debería ser el escogido para futuros smartphones como el Samsung Galaxy S26, el Xiaomi 16 o el OnePlus 14.

El Snapdragon X85 supone un salto importante respecto a su predecesor y es pionero en varios aspectos como la compatibilidad con la banda de 400 Mhz y con los nuevos estándares de las operadoras como 3CC+1CC. El X85 también es el primer chip con soporte para 5G en el tren, con el estándar FRMCS para la red europea.

Pero sobre todo, la cifra que más sorprenderá a los usuarios es la velocidad de descarga máxima de 12,5 Gbps, que es superior incluso a las conexiones de fibra típicas; además, la velocidad de subida alcanza los 3,7 Gbps. Por supuesto, son cifras pico y hay varios factores a tener en cuenta que harán que nunca podamos alcanzar esa velocidad con un uso real, pero aún así, debería suponer un salto importante.

La característica estrella del X85 es la presencia de un procesador dedicado a la IA. En efecto, la IA también llega a la conectividad móvil, pero con el objetivo de mejorar la calidad de la conexión, no necesariamente la velocidad. Con las funciones de IA integradas, será posible mejorar la estabilidad en videojuegos online, evitar saltos en las videollamadas, y ofrecer una geolocalización más precisa; además, ayudará a gestionar los sistemas con Dual SIM para pasar de una red a otra sin problemas.

El Snapdragon X85 ya está disponible para los fabricantes, que pueden empezar a montarlo en sus dispositivos de gama alta; además, Qualcomm también ofrece el Snapdragon X82 con un menor coste pero también con velocidades gigabit. Por el momento, ninguna marca ha confirmado que vaya a usar estos chips, pero en la segunda mitad del año deberían realizarse algunos anuncios.