Adiós a quedarte sin batería en el móvil: lo nuevo que Xiaomi ha lanzado en España es tan barato que parece falso

Se acercan algunas festividades y puentes muy importantes en España, y por lo tanto, llega el momento de estar bien preparados. Una de las cosas que se ha convertido en prioridad en los últimos años es estar seguros de que tenemos suficiente batería en el móvil, porque no podemos vivir sin él. Aunque ya hay móviles con muy buena batería, no son muchos y esta tecnología no está avanzando tan rápido como debería.

Es algo que esperamos que cambie a lo largo del 2025, cuando llegarán móviles punteros que superarán los 5.000 mAh de capacidad fácilmente; las nuevas baterías de silicio y carbono tienen un gran potencial para alcanzar capacidades que hasta ahora parecían ciencia ficción, superando los 6.000 mAh sin afectar al tamaño del dispositivo. Pero ¿qué pasa con los móviles actuales?

Para la mayoría de los usuarios, la única alternativa sigue siendo comprar una batería externa. Estos dispositivos ofrecen varias cargas, sólo con conectar nuestro móvil, y se han convertido en imprescindibles en la mochila o el bolso de cualquier persona. Y ahora, tenemos una alternativa muy a tener en cuenta.

Hablamos de la nueva Xiaomi Power Bank 10000mAh Lite que ha aparecido por sorpresa en la página de Xiaomi; la compañía no ha publicado ningún anuncio, lo cual tampoco es de extrañar porque esta es una 'simple' batería externa. Lo irónico es que puede ser uno de los productos más recomendables que ofrece la compañía en España.

Como su nombre indica, estamos ante una batería externa con una capacidad de 10.000 mAh, que debería ser suficiente para recargar nuestro móvil al menos dos veces seguidas; evidentemente, dependerá de la capacidad de la batería de nuestro dispositivo. No es la mayor capacidad que hemos visto, pero es competente y permitirá cargar todos nuestros aparatos.

De hecho, el otro punto fuerte de esta batería es la capacidad de cargar tres dispositivos de manera simultánea. Para ello, cuenta con tres puertos: dos USB-A y un USB-C. Cada uno de estos puertos es capaz de aportar una potencia de salida máxima de 22,5W, y son compatibles con los diferentes protocolos de carga rápida como PD y QX3+.

Xiaomi El Androide Libre Adiós a quedarse sin batería en el móvil: lo nuevo de Xiaomi tiene toda la potencia que necesitamos y lo carga todo

Por lo tanto, todos nuestros dispositivos deberían ser capaces de recargarse con esta batería, desde nuestro móvil Android a nuestro iPhone, tablet, o incluso consola portátil. También puede recargar dispositivos wearables como auriculares y pulseras inteligentes, aunque en ese caso podemos usar una de las mejores funciones: la carga de baja corriente, que se activa pulsando dos veces el botón de comprobar batería y reduce la potencia de carga para evitar posibles problemas.

Pero sin duda alguna, el mejor detalle de esta batería externa es el precio: cuesta sólo 14,99 euros, una cifra que no solemos ver en productos de marca. Aunque es posible encontrar baterías igual de baratas, no suelen llevar una marca conocida; por lo tanto, esta es una manera de conseguir una batería externa barata de una marca reconocida como es Xiaomi.