ChatGPT, bloqueado por LaLiga: la polémica medida contra las IPTV piratas para ver fútbol suma otra operadora española

Nueva jornada de fútbol, nuevo fin de semana en el que los internautas españoles se quedan sin acceso a sus servicios y páginas web; y no hablamos necesariamente de servicios de IPTV pirata para ver el fútbol gratis. Aunque ese es el objetivo de los nuevos bloqueos iniciados por LaLiga, en la práctica cientos, posiblemente miles de servicios legales se ven afectados.

LaLiga se escuda en una sentencia judicial del pasado mes de diciembre, en la que alegó que la mayor seguridad de Google Chrome le impedía realizar bloqueos tradicionales de manera efectiva; por ello, solicitó al juez la capacidad de realizar bloqueos dinámicos sobre una serie de direcciones IP, en vez de a los dominios concretos. El resultado es que este bloqueo también afecta a servicios legales que tienen la misma dirección IP a través de plataformas como Cloudflare.

Este bloqueo dinámico no está activo siempre; en los últimos cuatro fines de semana, se ha activado en el momento del arranque del partido más popular de la jornada, que el día de ayer fue el Real Madrid - Girona de las 16:15. Justo en ese instante, millones de usuarios españoles notaron problemas en el acceso a Cloudflare y las páginas que aloja; como demuestra Downdetector, fue a esa hora exacta que las incidencias relacionadas con Cloudflare se dispararon, no terminando hasta las 20:45 aproximadamente.

La clientela de Cloudflare es muy variada, desde pequeños proyectos personales a grandes servicios clave para Internet como es la plataforma para desarrolladores, GitHub. Otro servicio que depende de Cloudflare, y que ayer sufrió problemas, es ChatGPT; en efecto, OpenAI es uno de los clientes de Cloudflare, que usa sus servicios contra ataques hacker y DDoS (denegación de servicio) para mantener el acceso a su IA.

Irónicamente, esta dependencia de Cloudflare fue lo que provocó problemas de acceso a ChatGPT; los usuarios españoles se dieron cuenta inmediatamente de que no podían usar la página web de ChatGPT, con un mensaje en su navegador que simplemente indicaba que "tarda demasiado en responder". Una de las críticas que ha recibido este bloqueo precisamente se centra en la falta de transparencia: las operadoras que bloquean Cloudflare no muestran ningún mensaje de error, y simplemente dejan que los navegadores fallen cuando no les llega ninguna respuesta después de un tiempo.

El contraataque de Cloudflare no se ha hecho esperar. La semana pasada, la compañía anunció acciones legales para anular la sentencia que afecta a "millones de usuarios inocentes", y acusó a LaLiga de ocultar al juez este "previsible perjuicio". Por su parte, la organización liderada por Javier Tebas directamente acusó a Cloudflare de beneficiarse y fomentar el crimen organizado.

Mientras tanto, ya es evidente que Cloudflare ha iniciado medidas contra el bloqueo de sus servicios. Los usuarios se han dado cuenta de que, en esta ocasión, los bloqueos han durado menos de lo habitual, algo que se ha notado en la cantidad de reportes en Downdetector. Aparentemente, Cloudflare habría iniciado un sistema de rotación de direcciones IP, que permitiría seguir accediendo a las páginas y servicios afectados; de esta manera, ChatGPT volvió a estar accesible para los usuarios de las operadoras participantes en el bloqueo.

Hablando de las operadoras, este fin de semana se ha sumado otra más a la operación de bloqueo de LaLiga: MasOrange. Hasta ahora, la principal operadora que ha participado en los bloqueos a Cloudflare ha sido Movistar y su filial O2; algo lógico teniendo en cuenta que Telefónica, como propietaria de los derechos de emisión de LaLiga, también participó en la demanda que obtuvo la polémica sentencia.

Con el paso del tiempo, más operadoras como Digi y Vodafone se han sumado a los bloqueos, y este pasado fin de semana se sumó MasOrange; como ha revelado ADSLZone, el acceso a Cloudflare desde MásMovil estuvo "parcialmente degradado" durante la celebración de los partidos.