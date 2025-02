He usado Gemini en mi móvil como guía turístico y me ha cambiado la forma de viajar

La llegada de ChatGPT a España supuso el arranque de una nueva era en la forma en la que usamos la búsqueda en Internet. Muchos analistas apuntaron a que Google podría tener un competidor real, por primera vez en décadas, Esta teoría se apuntaló con el lanzamiento del buscador de Open IA con inteligencia artificial.

Pero Alphabet, su matriz, no era una empresa nueva en esta tecnología. De hecho, de sus laboratorios salieron las creaciones de los transformers, piezas clave en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. Tras unos primeros bandazos con propuestas como Bard, han sabido posicionarse y crear una marca como Gemini, que sustituye a sus asistente.

Esta inteligencia artificial ha sido la que he usado en un reciente viaje a Estambul en la que la he usado como guía turístico. Lo he comparado con dos experiencis con guías humanos, una en la propia ciudad turca y otra en San Francisco. La realidad es que el uso de Gemini no siempre es mejor que un guía humano, pero a veces sí.

Una de las funciones clave de esta IA es que podemos hacer una foto y cargarla en la interfaz para, justo después, hacerle preguntas sobre ella. De esta manera podemos saber qué estamos viendo, y nos responderá de manera aceptablemente concisa. Esto es importante, porque no queremos tener que leernos una página completa de la Wikipedia con cada monumento que visitemos.

El uso de Gemini es sencillo en los nuevos móviles, ya que se activa por defecto al dejar pulsado el botón de encendido, como pasa con los nuevos Samsung Galaxy S25 Series. Ahí podemos hacerle cualquier pregunta usando lenguaje natural, lo que ayuda a que la comunicación no sea ni lenta ni tediosa.

Explicación detallada sobre la construcción de la Mezquita de Santa Sofía Álvarez del Vayo El Androide Libre

También podemos subir una foto que hayamos hecho pero de lo que tengamos alguna duda, lo que permite que sepamos más sobre un monumento incluso si ya no estamos junto a él. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial generativa aún puede darnos respuestas que no son del todo correctas, por lo que en caso de duda es mejor consultar otras fuentes.

En mi experiencia en este viaje, y en las semanas previas usando Gemini de manera similar, he constatado que es mejor que algunos guías humanos. Es cierto que aún hay mucho margen de mejora, y que algunos guías saben hacer muy bien su trabajo y no sólo cuentan datos históricos, sino que amenizan las charlas con datos de la ciudad, de sus constumbres, de la cultura... Ahí es donde aún el guía humano es mucho más entretenido que Gemini, aunque también mucho más caro, claro. Eso sí, he visto cómo algunos guías daban datos que no eran del todo correctos. No es sólo la IA la que puede alucinar.

Subiendo una foto tras haber estado en un monumento Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero en un viaje por placer, en el que no todos los días tengas los servicios de un guía, como suele ser lo normal, este tipo de herramientas nos ayudan a viajar de otra manera, logrando saber más cosas de lo que visitamos y hacerlo de forma sencilla. Esto es clave, porque si se añaden capas de cierta complejidad al final el usuario no utilizará estas funciones.