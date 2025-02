La interfaz del Pixel Watch 3 para las llamadas de emergencia cambia para siempre: así funcionan ahora

Google sigue apretando bien fuerte con su catálogo de wearables, y después de actualizar sus Pixel Watch 1 y 2 a Wear OS 5, ahora quiere terminar de definir una experiencia bien importante para el usuario en su último reloj: las llamadas de emergencia. Ha empezado a desplegar una actualización de seguridad personal que añade un paso de confirmación para Emergency SOS en el Pixel Watch 3.

Ya en enero de este año Google anunció que llegaría este paso final en la activación de la llamada de emergencia, como parte de esas actualizaciones que suele aplicar cada poco tanto a sus dispositivos móviles como el smartwatch que tiene disponible en el mercado español.

Esta actualización añade un paso de confirmación para las llamadas de emergencia que tiene su importancia, ya que anteriormente, al pulsar cinco veces sobre el botón de encendido, se activaría la llamada al 911 después de una cuenta atrás de cinco segundos y el sonido de alarma sirviera para confirmar la acción.

El cambio ahora es que al pulsar cinco veces el botón aparecerá una interfaz en la que se solicita al usuario que mantenga pulsada la pantalla durante tres segundos. Esta pantalla se cerrará de forma automática una vez que transcurren 20 segundos para prevenir que se haga una llamada accidental.

Google no ha querido deshacerse de otra importante función para la seguridad personal en este tipo de llamadas, y aunque ahora el "Toca y mantén la llamada" es la nueva configuración por defecto, "llamada automática" permanece todavía disponible.

La nueva interfaz del Pixel Watch 3 para las llamadas de emergencia 9to5Google El Androide Libre

Esta función se encuentra todavía disponible desde los ajustes de emergencia y seguridad de la app Seguridad Personal a través de la sección Emergencia SOS, y en el menú nuevo de inicio de una llamada de emergencia. El objetivo es mejorar enormemente esa experiencia en la que cada instante es de vital importancia para activar una llamada siempre vinculada a un estado de emergencia o de alerta.

Según 9to5Google, este nuevo comportamiento está disponible en la app Personal Safety en la versión 2025.01.23.x para Wear OS a través de la Google Play Store. En el momento que esté disponible en el reloj de Google aparecerá una notificación que avisa de su disponibilidad para descargarla.

Chema Flores El Androide Libre [He probado el Pixel Watch 3: el mejor reloj Android que puedes comprar te ayuda a entrenar y exprimir a Google]

El gigante tecnológico lo que también busca es que no se produzcan llamadas accidentales con la inclusión de este paso extra, y de hecho se puede leer el siguiente enunciado como un recordatorio: "si has hecho una llamada al servicio de emergencias por error, no cuelgues. Dile al agente que la llamada fue accidental y que no necesitas asistencia".