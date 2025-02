Las impresionantes fotografías tomadas con el Nothing Phone (3a): así funciona la nueva cámara macro

Fotografía macro tomada con un Nothing Phone (3a) Nothing El Androide Libre

Ya queda muy poco para la presentación oficial del Nothing Phone (3a), pero da la sensación de que cuando llegue, el CEO de la compañía, Carl Pei, tendrá poco que enseñar. Y es que Nothing ha apostado completamente por la táctica de las 'filtraciones oficiales', publicando detalles de su nuevo dispositivo prácticamente cada día.

Especialmente, Nothing se ha centrado en presumir de cámara, y por buenos motivos. Todo apunta a que los Phone (3a) serán de los mejores en cuestión de fotografía en la gama media, con características que son más propias de los móviles más caros. Ayer mismo hablábamos de las tres cámaras de los Nothing Phone (3a) incluyendo una cámara periscópica de tres aumentos en el modelo Pro.

Sin embargo, una cosa son las características técnicas, y otra muy diferente el verdadero comportamiento de los sensores en situaciones reales. Por eso, hoy Nothing ha usado sus cuentas en redes sociales para mostrar las primeras fotos públicas tomadas con el Nothing Phone (3a), y la verdad es que sorprenden mucho.

En concreto, las fotografías demuestran el potencial de las nuevas cámaras en la fotografía macro, es decir, capturando detalles y sujetos muy cercanos. La nueva cámara periscópica promete una distancia focal de 70 mm, lo que junto a un sensor de 50 Mpx de Sony, debería ser suficiente para capturar tomas muy detalladas y de alta resolución.

Nothing lo ha demostrado con varias fotos que capturan detalles como un ojo humano, un pescado, o una lata de pintura; las imágenes muestran texturas sorprendentes y detalles muy pequeños perfectamente visibles.

Por supuesto, siempre hay que tener cuidado con las fotografías de marketing, ya que suelen tomar en situaciones ventajosas, pero no parece que Nothing esté prometiendo cosas imposibles; las fotografías también revelan detalles poco favorecedores como algo de grano y partes un poco borrosas, lo que nos dice que son reales.

Otro detalle importante es que Nothing no ha aclarado el modelo concreto que ha usado para capturar estas fotografías, hablando sólo de la "gama Phone (3a)"; recordemos que el modelo Pro y el modelo básico no tienen muchas diferencias, pero alguna tienen, especialmente en las cámaras; el Phone (3a) Pro tiene un zoom óptico de tres aumentos, mientras que el modelo básico tendría un zoom normal de 2 aumentos.

Por lo tanto, lo más probable es que estas fotos se hayan tomado con el modelo Pro, que será el más caro; aún así, se espera que este modelo siga siendo ventajoso en cuestión de calidad/precio.