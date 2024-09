El sencillo truco que me ha solucionado el problema de las notificaciones que se retrasan

Desde que me compré un Pixel 6, siempre he tenido el mismo problema en modelos sucesivos: las notificaciones van demasiado lentas. En muchas ocasiones, no recibo ningún tipo de aviso de que me han enviado un mensaje a través de Telegram o por WhatsApp, y muchas apps no son capaces de notificarme cambios o novedades importantes.

Sólo cuando desbloqueo el móvil, las notificaciones que deberían haber salido con el móvil bloqueado aparecen de repente; pero en muchas ocasiones, ya es demasiado tarde, y me he perdido la conversación que estaban teniendo mis amigos, o peor aún, he perdido una oportunidad importante como una oferta o una cuestión relacionada con el trabajo.

No estoy solo. Este es un problema muy conocido de los Google Pixel; los usuarios llevan años quejándose, sin muchas respuestas convincentes de parte del fabricante. A veces, parece que el problema se extiende a usuarios de otras marcas, aunque en esos casos la documentación es algo más escasa. En definitiva, no está claro si es un problema de Android a nivel de sistema operativo, o sólo de los móviles Pixel.

Aunque no parece haber una solución mágica al problema de las notificaciones de los Pixel, la buena noticia es que al menos, se puede hacer algo para mejorar la experiencia. Los usuarios han descubierto que, si se cambian dos opciones en la configuración de Android, las notificaciones llegan al móvil incluso si está bloqueado.

En pruebas realizadas por EL ESPAÑOL - El Androide Libre, hemos podido comprobar una mejora notable en las notificaciones de nuestros móviles Pixel con estos cambios; aunque hay que aclarar que no va a solucionar todos nuestros problemas, y va a hacer que nuestro móvil consuma más batería y dure menos con una carga. Por lo tanto, si no notamos una mejora, es mejor dejar la configuración como estaba antes.

En nuestro caso, las notificaciones ahora llegan más rápidamente con el móvil bloqueado; en muchas ocasiones, recibimos la notificación justo cuando nos envían el mensaje. Sin embargo, en otras ocasiones la notificación se sigue retrasando, aunque no tanto como antes.

La Conectividad Adaptativa puede estar dando problemas con las notificaciones de Android El Androide Libre

Los pasos a tomar son muy simples. Para empezar, vamos a desactivar una función llamada 'Conectividad adaptativa', que se encarga de alargar la duración de la batería gestionando las conexiones de red del móvil; sin embargo, hay indicios que apuntan a que estos algoritmos están desconectando el móvil de la red de WiFi o 5G y por eso no se reciben las notificaciones. Para probar si el móvil va mejor sin esta función, tenemos que abrir la Configuración y en la sección Redes e Internet, entramos en Conectividad adaptativa y la desactivamos.

La Batería Inteligente es una función de Android que afecta a las notificaciones El Androide Libre

Otra cosa que podemos hacer para mejorar las notificaciones es desactivar la 'Batería inteligente', otro algoritmo que puede estar desactivando notificaciones para alargar la batería. Se encuentra en Configuración, Batería, y en Ahorro de Batería, desactivamos Batería inteligente.

Por último, otra opción que mucha gente usa, aunque en nuestro caso no ha sido necesario, es permitir el uso sin restricciones para las apps. Por ejemplo, si queremos recibir notificaciones de WhatsApp siempre, podemos hacer que esta app no tenga ninguna limitación y pueda consumir todos los recursos que quiera. Para ello, mantenemos pulsado en el icono de la app y pulsamos en 'Información de la aplicación'; en la pantalla que se abrirá, pulsamos en 'Uso de batería en la aplicación', y activamos la opción 'Permitir uso en segundo plano'.