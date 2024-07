Así será el procesador del Pixel 9: la última filtración revela las mejoras respecto al Pixel 8

Ya queda muy poco para que se presente la nueva gama Pixel 9, aunque siendo sinceros, se esperan pocas sorpresas; las filtraciones, incluyendo las filtraciones oficiales, se han encargado de ello. El Pixel 9 incluso se puede comprar ya con rebaja en España, aunque técnicamente no se haya presentado.

Ya conocemos prácticamente todo de las novedades de diseño, software y funciones de IA que traerán los nuevos Pixel 9, y ahora le toca el turno a otra pieza importante: el procesador. Sin embargo, hay que aclarar que esta es la pieza en la que menos cambios se esperaban, y la publicación de Android Authority de las primeras pruebas técnicas así lo confirma; si buscamos más potencia, los nuevos Pixel 9 no nos la van a dar.

Todos los Pixel 9 estarán basados en el nuevo procesador de Google, el Tensor G4; en el material promocional, la compañía lo define como un chip "que cambia las reglas del juego", y la nueva generación de móviles, como la "más potente hasta ahora". La filtración de hoy confirma eso, técnicamente; sí, el Tensor G4 es el procesador más potente de Google hasta la fecha, pero eso no es decir mucho en el contexto del mercado de smartphones.

Las pruebas publicadas por el medio revelan una mejora pequeña, y en ocasiones paupérrima, de rendimiento respecto a los Pixel 8. En concreto, la prueba de multinúcleo en Geekbench es casi idéntica,, con una diferencia de apenas el 2,9%, que en uso real probablemente será inapreciable. En rendimiento de un sólo núcleo la mejora es más notable, del 10,7%, aunque eso se puede explicar más por una mejora en la eficiencia energética que por una mejora en rendimiento puro.

Y es que la gran diferencia del Tensor G4 respecto a su antecesor, el Tensor G3, se encuentra en la configuración de núcleos. El Tensor G3 apostaba por un esquema "4+4+1", con cuatro núcleos Cortex-A510 de baja energía, cuatro núcleos Cortex-A715 equilibrados, y un núcleo Cortex-X3 más potente. El Tensor G4, por su parte, usa una configuración "4+3+1", con cuatro núcleos Cortex-A520, tres Cortex-A720 y un Cortex X4; estos son los nuevos núcleos diseñados por ARM, cuya mayor eficiencia permite un aumento de frecuencias.

En otras palabras, Google ha optado por eliminar un núcleo que realmente no se usaba, a cambio de hacer los núcleos presentes un poco más potentes. Eso se refleja muy bien en las pruebas, con una multitarea apenas afectada y un rendimiento superior en un núcleo. Además, el Pixel 9 debería calentarse menos y consumir menos batería, gracias a la eliminación de un núcleo.

Sin embargo, esto supone que los móviles basados en Snapdragon y Exynos no deberían tener problemas en superar a los Pixel 9 en cuestión de potencia bruta y rendimiento. Es algo inevitable, ya que el Tensor G4 está basado en el mismo proceso de producción de Samsung usado por los anteriores chips de Google.

El diseño también es muy parecido, con los mismos componentes usados en el Tensor G3 como el mismo acelerador de aprendizaje automático (para funciones de IA local), el mismo procesador para las cámaras y el mismo decodificador de vídeo. La revolución que quiere la compañía no se producirá hasta el año que viene, cuando se espera que los Pixel 10 estrenen el nuevo Tensor G5 con proceso de fabricación de TSMC.

Todo esto no significa que no vayamos a disfrutar de mejoras con el Tensor G4, ni mucho menos; es sólo que las mejoras serán técnicas y no de rendimiento. Por ejemplo, se espera que los Pixel 9 tengan un módem muy mejorado, el nuevo Exynos Modem 5400 de Samsung, que consumirá hasta un 50% menos y eliminará los problemas que tenían los Pixel 8. También deberíamos ver mejoras en gráficos 3D gracias a una nueva GPU, aunque el impacto que tendrá está por ver.