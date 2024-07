Nothing desvela cómo serán las cámaras del Phone (2a) Plus: la mejora en fotografía que llega con el nuevo móvil

Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Marzo fue la fecha elegida por el fabricante chino para lanzar el Nothing Phone (2a) y así acercar un gran teléfono móvil a cualquier usuario que busque buenas especificaciones, diseño único y todo a un gran precio. Ahora va directo con el próximo lanzamiento del Phone (2a) Plus, un móvil que acaba de mostrar en el diseño y una de sus especificaciones renovadas, su cámara frontal.

Este año Nothing lo ha utilizado para ofrecer móviles muy bien atados en su precio y dejar de lado el coste de los anteriores Phone (1) y Phone (2); este último andaba entre los 649 y 799 euros, según variante, cuando fue lanzado en España. El Phone (2a) se quedó en los 329 euros como un gran móvil Android y el CMF Phone (1), la submarca de Nothing, en los 199 euros para frenar cualquier propuesta de otro fabricante, ya que en diseño y especificaciones no hay nada similar en España.

Cada móvil está sabiamente confeccionado por Nothing y el Phone (2a) llegará con una importante renovación en la cámara frontal para acompañar las dos traseras que serán las mismas del Phone (2a). Si Nothing, todavía en estas fechas, ha tomado su cuenta en X (antes Twitter) para dejar claro una de sus renovaciones, sabe bien que será uno de los puntos a destacar de su próximo móvil Android.

El mensaje ha sido claro dejando caer que la cámara frontal actualizada de 50 Mpx formará parte de la fotografía del Phone (2a) con las dos traseras de 50 Mpx; el Phone (2a) se quedó en los 32 Mpx. Y si Nothing ha publicado otro tuit con varias de las fotografías que se podrán hacer con el móvil, que por cierto están muy bien, la imagen que acompaña al anuncio de la cámara frontal ha suscitado un poco de controversia.

Se debe por el diseño del Phone (2a) ya que el módulo de la trasera es prácticamente el mismo con las dos lentes, la pequeña 'cápsula' que las resguarda y la forma circular con esos múltiples aros que forman la textura con la luz LED justo situada un poco más arriba a la derecha, y una de las luces del 'Glyph' tan particular de los móviles de Nothing.

Tiene su lógica al ser el modelo 'plus' de la serie Phone (2a), aunque algunos usuarios pueden esperar que ese extra o plus también se contemple en el diseño para así diferenciarlo. De todas formas, queda por ver mucho del diseño del móvil y solamente se ha mostrado una parte, así que hay espacio para la sorpresa por parte de la marca china que sigue demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera para no 'copiar' al resto de fabricantes que pujan por el mercado de teléfonos móviles en España.