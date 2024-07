Ya puedes traducir llamadas de WhatsApp en tu Samsung Galaxy: todas las apps con las que usar el servicio

Con One UI 6.1.1 los usuarios de los nuevos plegables y los próximos flagship que se actualizarán en agosto, van a poder disfrutar de una gran mejora en una de las mejores funciones de Galaxy AI: Live Translate. La función de traducción simultánea de llamadas ahora funciona en las apps de llamadas de voz más conocidas.

Justamente hace días se conoció que esta nueva versión de One UI 6 estrena también un nuevo sistema de protección para poner a buen recaudo el móvil frente a los ataques de hackers o malware. Samsung está por la labor de hacer que sea más importante la próxima actualización basada todavía en Android 14 para que llegue a un buen número de móviles flagship, aunque otros se quedan fuera.

Samsung ya anunció que Live Translate estaría disponible dentro de poco y ese día ha llegado. One UI 6.1.1 con la función de traducción instantánea de llamadas está ahora disponible en Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Google Meet, Signal, KakaoTalk, LINE, y WeChat.

En el futuro se espera que se ofrezca más soporte a más apps para una funcionalidad que hace que la voz soportada en un idioma es traducida en tiempo real al idioma elegido por el usuario. Samsung menciona que todos los datos del usuario se mantienen privados, ya que el procesado para Live Translate se hace en el mismo dispositivo de forma local.

Ahora la lista de todos los dispositivos móviles de Samsung con Galaxy AI y que podrán utilizar esta extraordinaria funcionalidad próximamente cuando tengan One UI 6.1.1:

Serie Galaxy S22.

Serie Galaxy S23.

Galaxy S23 FE.

Serie Galaxy S24.

Galaxy Z Flip 5 y Z Flip 4.

Galaxy Z Fold 5 y Z Fold 4.

Serie Galaxy Tab S8.

Serie Galaxy Tab S9.

En la imagen compartida desde GSMArena a través de SamMobile, se puede ver el anuncio y cómo funciona esta nueva habilidad: durante una llamada, se pulsa en Live Translate en el panel rápido y se encargará de hacer la traducción de forma instantánea.

Samsung ya estaría trabajando en One UI 7 basado en Android 15 que llegaría un poco más tarde de lo esperado debido a la actualización One UI 6.1.1. Esta primeramente llegará a los Galaxy S24 y Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5 en agosto, para que luego comience su despliegue al resto de los que recibirán de la lista dada. Lo único que posiblemente se cruce esta actualización con One UI 7 debido al corto margen con el que cuenta Samsung en los próximos meses.