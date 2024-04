Raquel, Paola y Josu: el club de lectura de YouTube que acerca la pasión por los libros a la 'generación TikTok'

La lectura es un hábito muy beneficioso, con ventajas como la mejora de memoria, de la concentración y del lenguaje, además permitir desarrollar competencias como la comprensión. En España, hoy 23 de abril se celebra el Día del Libro en conmemoración de la muerte de algunos de los autores más importantes de la historia, como son Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

Según los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura, los jóvenes de entre 14 y 24 años son los que más leen en su tiempo libre, pero también hay una importante cifra de personas que no suelen leer nunca y que, según los datos del año pasado, supone un 35,2% de la población.

Por suerte hay creadores de contenido especializados, lo que se conoce como booktubers, que hablan sobre contenido literario y que buscan y consiguen acercar este apasionante mundo a todo tipo de personas. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos charlado con tres de ellos: Josu Diamond, autor y youtuber desde hace 14 años; Raquel Brune, autora con una comunidad de más de 600.000 personas y Paola Boutillier, del canal Bicheando Libros, con más de 200.000 seguidores, para saber el papel que pueden jugar las redes sociales, YouTube y los creadores de contenido especializados a la hora de incentivar la lectura.

YouTube, por el tipo de plataforma que es, puede ser el mejor medio para tratar la lectura, puesto que es posible hacer vídeos de larga duración, editados y en los que el público suele buscar contenido largo. Las redes sociales también ofrecen otras ventajas, aunque quizá más en cuanto a divulgación que para hablar en profundidad sobre un título en concreto.

Acercarse a la lectura

La tecnología puede servir para acercarse al mundo de la literatura. Ya existen incluso herramientas capaces de recomendar libros usando inteligencia artificial. Las redes sociales, igual que los móviles, son un medio que depende del fin que busque el usuario. Cada persona se compra un móvil con un propósito totalmente distinto, y lo mismo puede suceder con las redes sociales. Estas ofrecen contenido que, en muchos casos, es de consumo rápido y retorno inmediato, pero también pueden utilizarse de forma positiva.

Según los datos de YouTube, las búsquedas de "libro" o "libros", han aumentado un 35% en los últimos 8 años en la plataforma de vídeo, lo que habla bien del interés creciente de los usuarios por compartir su afición con otras personas. Según comenta Brune, "la mayoría de los creadores de contenido empezamos a hablar de libros en redes sociales porque no teníamos con quien compartir nuestra afición por la lectura, o porque a nadie en nuestro entorno le gustaban los mismos libros que a nosotros".

Gráfico de YouTube Google El Androide Libre

Las comunidades de estos booktubers son activas, y eso implica tener un espacio para poner ideas u opiniones en común, y esto, para Paola Boutillier, también es una de las claves. "Creo que hacemos un papel muy importante que, siendo adolescente, yo no tuve en mi caso, y es encontrar personas con tus gustos. Gente que le encante leer y que puedas sentirte comprendido. Hablar de lo que te apasiona, discutirlo y debatirlo", afirma la autora.

Para Josu Diamond, los booktubers cumplen un papel fundamental, puesto que no solo contribuyen a que otras personas lean, sino también a que puedan encontrar un espacio con el que interactuar, convirtiendo la lectura en una actividad agradable y con retorno positivo. Para Boutillier "un lector busca lecturas que puedan gustarle y compensarle el 'gasto de su tiempo', y si el contenido le interesa es porque lo que se está diciendo de ese libro también".

El hábito se desarrolla

La existencia de estos creadores ayuda a extender la lectura, y existe bastante contenido que permite descubrir títulos interesantes a personas que ya tienen interés. Sin embargo, también puede ayudar a aquellos que no son demasiado entusiastas a empezar a sentir interés, "gracias al contenido en redes sociales damos ese empujón extra para animar a la lectura. La lectura siempre ha sido algo que ha estado ahí, simplemente le damos un poquito de luz extra", comenta Josu Diamond.

Aunque es complicado que una persona a la que no le gusta leer lo acabe haciendo, acercar el contenido de los libros a estas personas sí que puede ser más sencillo. Un gran medio para ello pueden ser los audiolibros. Tal como comenta Paola Boutillier "este formato es otra muy buena forma de adentrarte en el mundo literario. Lo importante es ser cercano con las personas que están al otro lado. Tú misma, cuando creas contenido sabes qué es lo que te gusta ver y por qué te quedas viéndolo".

Todos comparten la opinión de que la lectura es un gran método para relajarse y desconectar, aunque la pasión por este medio tiene que surgir en cada persona. Para Diamond, leer es algo más que empaparse de los clásicos con las lecturas obligatorias de las etapas educativas, "que lea quien quiere, porque la lectura debe de entenderse como una actividad de disfrute y no como una obligación. Bastante tuvimos ya en el instituto como para seguir teniendo una mosca detrás de la oreja diciéndonos que somos menos cultos por no leer a Orwell".

Raquel Brune afirma que, en su caso, su amor por la lectura sobrevivió a pesar de estos títulos obligatorios que había que leer para clase, nunca eran libros que le apetecía leer, sino libros que los adultos entendían que debía leer. Para otras personas, esta experiencia puede hacer que la lectura se vea como una obligación escolar de la que desprenderse lo antes posible, pero lo cierto es que no deja de ser un entretenimiento que puede conectar con muchas personas.

Para Paola Boutillier, que algunas de las lecturas obligatorias en secundaria fuera de Carlos Ruiz Zafón, le ayudó a descubrir al autor, y a que el misterio fuera su género preferido, pero esto no sucedió con todas las lecturas "las ganas no se quitaban, pero entiendo el porqué a muchos chicos y chicas les puede decepcionar si se topan con una lectura obligatoria que no es precisamente moderna o que no puedan entender".