Adiós a Telegram: las 7 mejores apps alternativas para seguir chateando si no quieres usar WhatsApp

Aunque no todas estas apps cuentan con una herramienta de exportación como la de Telegram para hacer una copia de prácticamente todo, Discord, Teams o la misma Slack son capaces de sustituir o mejorar alguna de las experiencias de la misma WhatsApp o Telegram.

Cada una de estas aplicaciones tienen millones de usuarios en todo el mundo y se han centrado en algún tipo de experiencia en concreto. Por ejemplo, Slack se ha dedicado principalmente a la comunicación en el trabajo, mientras Discord empezó como una app de chat centrada en el gaming, aunque en los últimos años se utiliza para todo tipo de necesidades fuera de las comunidades centradas en los videojuegos.

Por otro lado, se encuentran apps con un uso más simple y similares a WhatsApp y Telegram, pero centradas en la privacidad como sucede con Signal. Esta app protege el usuario con distintas características e incluso en 2022 eliminó los SMS al entender que no es la vía más segura para la comunicación entre usuarios.

Discord

La app de chat que se la podría denominar como 'la multiusos' y que nació en 2015 con el objetivo puesto en comunidad de gamers para así ofrecer una buena variedad de experiencias. Se empezó a conocer por la calidad de sus llamadas de voz para mejorar incluso las conexiones de chat por audio de los mismos videojuegos.

Ahora su uso se ha extendido por todo tipo de comunidades de todo tipo de temáticas; incluso uno de los mejores generadores de imágenes por IA la usa. Permite crear servidores para que en los mismos se puedan crear todos los grupos de chat que se quieran. Imita la experiencia de los supergrupos de Telegram o las nuevas comunidades de WhatsApp.

Imagen de Discord El Androide libre

Es una app gratuita que ofrece una gran experiencia para llamadas de audio a través de sus canales de voz. Su grado de personalización es otra de sus ventajas con opciones para moderar los chats con bots o incluir juegos para los chats grupales. Se puede descargar en Android y la App Store de Apple, al igual que desde su web para Windows, Mac o Linux.

Slack

Ha sido y es la app dedicada al entorno profesional o de trabajo por ofrecer una experiencia gratuita ideal para todo tipo de empresas o compañías. De hecho, en 2020 fue comprada por Salesforce por 27.700 millones de dólares.

Imagen de Slack en la versión para móviles y escritorio El Androide Libre

Se lanzó en agosto de 2013 con el objetivo de sustituir a las casi infinitas cadenas de emails y en unos años comenzó a ser abiertamente usada en el entorno profesional como el 'WhatsApp del trabajo'. Permite crear chats de grupo a través de los canales en una organización para así imitar las comunidades de WhatsApp o los supergrupos de Telegram.

Una de sus mejores características es la capacidad de crear un canal con una serie de permisos para que solo pueda ser leído, que permanezca oculto ante ciertos miembros o elegir los que podrán participar en el mismo. Permite llamadas de voz y vídeo al igual que mensajes directos y como no, compartir todo tipo de contenido. Se puede descargar en la Play Store de Google, la App Store de Apple o en sus versiones para Windows o Mac.

Microsoft Teams

La alternativa del gigante tecnológico frente a Slack para los entornos profesionales o de trabajo, pero que también sirve para un chat cualquiera o crear una comunidad alrededor de cualquier tema como cultura, tecnología o mismamente deportes. Su experiencia de chat es similar a las anteriores al igual que WhatsApp o Telegram.

Su gran ventaja es el vínculo de sus chats con su experiencia de videollamadas para que desde la misma app se pueda acceder a ambas. Tiene muchas similitudes con Slack, incluso en la interfaz como en su funcionamiento para poder crear comunidades y así trabajar en equipo. Al ser de Microsoft opera también muy bien con el conjunto de apps de Microsoft 365 y, como no, con Windows. Se puede descargar desde la web de Microsoft.

Signal

Casi se puede decir que al igual que Telegram es una de las mejores aplicaciones para la privacidad. Su lanzamiento inicial fue en 2014 y en sus casi diez años de vida se ha centrado totalmente en la privacidad del usuario con apps para móviles y la versión de escritorio de Windows.

Su experiencia imita la de una app de chat como WhatsApp o Telegram para chats uno a uno, grupales o llamadas de vídeo o audio individuales o grupales. Usa el protocolo de código abierto de Signal de cifrado de extremo a extremo para mantener los chats seguros. Y si se quiere buscar una app que sustituya a Telegram en este sentido, Signal es la mejor.

Imagen de la app Signal El Androide libre

No ofrece la posibilidad de crear supergrupos o comunidades como Telegram y WhatsApp, pero ofrece una experiencia muy completa para ser la que podría sustituirlas. Como no, no comparte los datos del usuario con terceros, ni tiene anuncios o hace un rastreo del uso del usuario de la app. Se puede descargar en la Google Play Store, la App Store o en su web para las versiones de escritorio en Windows o Mac.

Threema

Las anteriores apps de chat mencionadas son gratuitas, pero Threema ofrece una perspectiva distinta centrada en la privacidad y la seguridad al ser una de pago. Por ejemplo, su app para Android tiene un precio de su licencia de 4,99 euros.

Imagen de Threema en su versión para tablets El Androide libre

Una app de chat lanzada en mayo de 2013 en Suiza que permite hacer llamadas de audio, de voz, envío de fotos, compartir archivos e incluso notas de voz o compartir la localización al igual que crear grupos. Otra de sus ventajas es que no necesita un número de teléfono o correo electrónico para su registro, solo un único pago a través de las tiendas de Android o iOS. También ofrece clientes desde su web para Windows, MacOS, Linux y HarmonyOS (el sistema operativo de Huawei).

Otras apps de chat

Aparte de todas estas apps mencionadas, hay otras dedicadas al uso de los SMS para comunicarse con contactos, lo único que dependerá del plan contratado con la operadora para que sean gratuitos, ya que normalmente son de pago.

iMessage en iPhone 15 Apple Omicrono

Samsung y Google tienen sus apps de mensajería para los SMS que permiten compartir imágenes, GIFs, stickers, archivos, ubicación, contactos o incluso programar un envío. Ambas compañías actualizan sus apps para mensajes SMS con novedades cada poco.

Por otro lado está iMessage de Apple, la app de chat más usada en Estados Unidos, aunque aquí en España su uso no está extendido al usar los SMS. Eso sí, es una de las mejores apps de chat existentes y ofrece la misma experiencia que se puede encontrar en WhatsApp o Telegram.