La sencilla opción de WhatsApp que te protegerá de archivos maliciosos y hará que ahorres espacio

Las aplicaciones de mensajería han cambiado por completo la forma en la que las personas nos comunicamos. WhatsApp es la más utilizada en España según los datos de Statista, y lo cierto es que no es de extrañar, puesto que está muy extendida y tiene un gran número de opciones. Sin embargo, también hay que tomar algunas precauciones con el uso de la aplicación. Por supuesto, la primera es no descargar otra versión de la app que no sea la oficial.

Es cierto que hay ocasiones en las que WhatsApp puede ser el medio para transmitir archivos maliciosos, puesto que la plataforma no ejecuta un análisis de los archivos que se envían y reciben, respetando la privacidad de los usuarios. Esto, sin embargo, puede acabar por provocar que algunas personas reciban archivos indeseados.

Sin embargo, existe una manera para evitar descargar los archivos que se reciban automáticamente. Esto no solo tiene ventajas de seguridad, sino también de privacidad, y se complementa a la perfección con otros ajustes que se pueden activar en la aplicación.

Desactiva la descarga

Transmitir un archivo malicioso por WhatsApp puede ser fácil si se tienen malas intenciones, y hay mucha gente que deja activada la descarga automática de adjuntos, haciendo que sea más fácil que se quede guardado en la memoria interna. Y, aunque no se abra en el momento, puede suponer un riesgo más adelante.

Gracias a la configuración de la app, es posible desactivar la opción, de manera que los archivos que se reciban, como fotografías, vídeos o documentos, se tendrán que descargar de uno en uno. Sobre cada uno de estos elementos aparecerá un botón de descarga junto con un indicativo en el que enseñará el espacio que ocupa.

Para hacerlo hay que abrir WhatsApp e ir directamente a los ajustes para, una vez allí, pulsar sobre Almacenamiento y datos. Después, habrá que modificar los tres ajustes finales: Descarga con datos móviles, con WiFi y en itinerancia. En cada uno de estos apartados se podrá fijar el comportamiento del móvil cuando lleguen imágenes, audios, vídeos o documentos. Basta con desactivar la opción de Documentos en cada uno de los tres, aunque es posible hacerlo con todas para una mayor seguridad.

Desactivar esta característica también puede ayudar a ganar espacio dentro de la memoria interna del móvil. Esto es porque habrá ocasiones en las que ni siquiera sea necesario descargar una imagen o vídeo si el usuario sabe de antemano que no le interesa, como un cartel promocional de un negocio o un archivo adjunto a un mensaje de difusión.