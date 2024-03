El cambio de Google Maps que va a hacer más fácil conectar con tu bar o restaurante favorito

Google Maps ya es una app imprescindible para tener en el móvil, en cualquier situación. Lejos de ser simplemente una app de mapas, también nos puede ayudar a evitar radares de tráfico y a comprobar el nivel de contaminación de nuestra zona.

Mucha gente también usa Google Maps para descubrir nuevos sitios; por ejemplo, un nuevo bar que haya abierto cerca, o un restaurante que sirva una cocina que nos pueda parecer interesante.

Muchas de las últimas novedades de Google Maps se centran precisamente en el descubrimiento de establecimientos; las funciones de IA integradas, por ejemplo, serán capaces de recomendarnos lugares que nos podrían interesar en la zona de nuestro destino. Y una vez que hemos encontrado nuestro nuevo restaurante favorito, eso es sólo el principio.

Redes sociales en Google Maps

La última novedad de Google Maps, mostrada por la experta de producto de Google Business Krystal Taing, permitirá a los negocios asociar sus cuentas de redes sociales a su localización. De esta manera, los usuarios podrán saber cuál es la cuenta de Twitter del establecimiento, encontrar su canal de YouTube y mucho más.

Entre los perfiles de redes sociales que se podrán asociar a un negocio se encuentran Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook y X (Twitter), aunque todo indica que esta selección aún no está del todo completa. Google aún no ha lanzado la función a todos los negocios, y aún no está terminada.

Nueva sección de redes sociales en Google Maps

Esta sección se suma a otras ya presentes en las páginas de los negocios en Google Maps, que muestran la descripción del lugar e información que puede resultar útil para el usuario, como el teléfono de contacto o la página web; los perfiles de redes sociales se sumarían a esto como otra manera de contactar con el negocio.

A eso hay que sumar que Google Maps ya es una red social, gracias a su sistema de comentarios que permite a los consumidores compartir sus experiencias y fotografías; unas fotos que pueden ser compartidas.

Para los negocios, este será un espacio adicional de marketing; la mayor parte de la página de negocios está dedicada a contenido creado por la comunidad, y las empresas no tienen mucho sitio para promocionar sus productos o su marca. Al ofrecer un enlace a perfiles en otras redes sociales, Google busca solucionar eso.

La nueva opción de perfiles está disponible para las cuentas de negocios de Google, en la sección de "Información del negocio" y "Contacto" en la configuración; aunque como ya hemos dicho, la función está llegando de manera gradual a los usuarios y posiblemente no a todos los países.