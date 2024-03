Android por fin recibe la novedad para instalar apps que llevamos años esperando

La inmensa mayoría de los móviles Android vendidos en España vienen con la misma tienda de apps por defecto, la Google Play Store. Es la más completa y la única soportada de manera oficial por Google, así que no es de extrañar que sea la más usada, aunque siempre hayan existido alternativas a diferencia de las limitaciones del iPhone. Y ahora, Google por fin se va a inspirar en estas tiendas alternativas para una de las funciones más esperadas por los usuarios.

Hablamos de la instalación simultánea de varias apps. Cuando navegamos por la tienda de apps, y encontramos varias que nos interesan, es normal pulsar en el botón de Instalar en todas y dejar que se vayan descargando e instalando poco a poco; un proceso que dura más de lo que debería, incluso si tenemos una buena conexión por WiFi o por 5G.

El motivo es que la Play Store siempre descarga las apps una por una; cada vez que pulsamos en el botón de instalar una app, Google simplemente la añade a la cola. Si la cola está vacía, empieza la descarga e instalación de la app, pero si ya había otra app en la cola, tendremos que esperar.

Descarga más apps al mismo tiempo

La última novedad de la versión 40.01.13 de la app de Google Play Store descubierta por TheSpAndroid soluciona ese problema, al permitir la descarga de varias apps al mismo tiempo. Aunque es más apropiado decir que no es un problema, sino una elección consciente de parte de Google.

Hay que tener en cuenta que, hasta no hace mucho, las conexiones móviles no eran lo suficientemente rápidas para descargar grandes archivos por Internet; para evitar una congestión de la conexión, y que las apps no tarden demasiado en descargarse, Google decidió limitar la cola de descarga a una sola app. En realidad, Google ya experimentó con la descarga simultánea en algunos dispositivos hace cuatro años; pero decidió no expandirla a todo el mundo.

Descarga simultánea de apps de la Google Play Store TheSpAndroid

Eso ha cambiado con la última versión de Google Play Store. La nueva cola de descarga permite descargar dos apps al mismo tiempo; por lo que si pulsamos en el botón de instalar en dos apps diferentes, ambas aprovecharán el ancho de banda disponible en la conexión. Eso sí, cada una se instalará en momentos diferentes dependiendo del espacio que ocupen, por supuesto.

Una gran excepción a esta regla está en las actualizaciones de apps, que siguen siendo una por una. Así que Google aún tiene margen de mejora, porque esa es precisamente una de las mayores molestias de los usuarios que tienen muchas apps instaladas en el dispositivo.