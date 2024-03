El sencillo truco para saber si un radar de la DGT nos ha puesto una multa, por web y sin esperar la carta

Aunque existen muchas apps para evitar radares, es inevitable que pasemos por uno móvil o que no estaba marcado; en esos casos, puede que sospechemos que el radar nos ha ‘pillado’, si no estamos seguros de si íbamos exactamente a la velocidad máxima de la carretera en cuestión.

Para muchos conductores, ese es un miedo habitual, que no pueden quitarse de encima hasta días e incluso semanas después, mientras esperan la temida notificación que les indica que tienen una multa de la DGT pendiente de pagar. Es peor aún si no hemos actualizado nuestro domicilio en la base de datos de la DGT, y no sabemos si nos han enviado la notificación.

Afortunadamente, la Dirección General de Tráfico ya tiene herramientas que permiten a los conductores estar al día de sus sanciones; aunque tal vez no son todo lo conocidas que deberían ser. Lo bueno es que están disponibles a través de una página web, por lo que no hace falta instalar nada, y no hace falta conseguir el certificado digital para acceder a la información.

Cómo comprobar si tenemos una multa

Para empezar, debemos acceder a la página web de la DGT, concretamente, a la Sede Electrónica de la DGT accesible desde este enlace: https://sede.dgt.gob.es/es/ . A continuación, veremos en la parte superior varias secciones, como “Permisos de conducir” o “Vehículos”. Tenemos que pasar el ratón sobre la sección “Multas”, y pulsar en la opción “Tablón Edictal de Sanciones”.

Pasos para consultar multas en la página de la DGT El Androide Libre

Aquí encontraremos varias opciones, además de una descripción detallada de todo lo que hace este servicio. La parte que nos interesa es la de arriba, donde pone “Acceso al servicio”. Aquí encontraremos varias opciones, y la que nos interesa es la que pone “Sin Certificado”.

Pasos para consultar multas en la DGT El Androide Libre

Aquí es donde podremos introducir nuestros datos para que la página nos indique si nuestro vehículo tiene asociada una multa que debemos pagar. En concreto, podemos introducir nuestro DNI, NIE, CIF, o simplemente la matrícula del coche; por defecto, todos estos datos son públicos, a menos que nos hayamos dado de alta en la lista de excluidos en el servicio de la DGT. Es por eso que no necesitamos DNI electrónico ni certificado digital para acceder a esta información, que es pública por defecto.

Un detalle importante es que las multas se consideran como “notificadas” 20 días naturales después de ser publicadas en este sistema; y el sistema se actualiza de manera constante, por lo que las nuevas sanciones aparecen apenas minutos después de ser aplicadas por radares u otros sistemas, ya sean automatizados o por agentes de tráfico.

Pasados los 20 días naturales, se entiende que la notificación ya se ha realizado, incluso si no hemos recibido el correo en nuestro domicilio; por lo tanto, podemos realizar la acción que consideremos, como pagar la multa, presentar una alegación o recurrir la multa si lo creemos necesario. Pasado el plazo, la multa sigue visible, hasta un año después; sólo a partir de entonces tendremos que identificarnos (o dar permiso a un abogado) para ver los detalles de la multa.

