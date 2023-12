2024, el año en el que la realidad mixta quiere que dejes al móvil en el bolsillo

Cuando en los primeros años de este siglo empezaron a popularizarse los primeros teléfonos con conexión a Internet, muchos usuarios lo veían como algo extraño, casi absurdo y, desde luego, poco útil. Hay que reconocer que los primeros portales WAP no eran lo que hoy entendemos como la comunicación desde los móviles, pero sí fueron el inicio de algo que, a partir de la segunda década explotó.

Algo parecido está empezando a suceder con la realidad mixta, una expresión que aglutina a todas las tecnologías relacionadas con la creación de un mundo virtual que se solapa al real, o que lo sustituye. Términos como Realidad Aumentada, Realidad Virtual o similares son todo parte de una idea mayor que promete llevar la conexión personal a un nivel mucho más intenso del que se tiene ahora con los smartphones y los ordenadores.

Esto puede no parecerlo ahora, con algunos modelos de gafas de realidad virtual en el mercado y con un nicho de usuario tremendamente específico y, por el momento, pequeño. Igual que el nicho que tenían los smartphones hace veinte años.

La generalización llegará

Este año 2023 ha sido un punto importante en el flujo de anuncios y presentaciones de este sector, con Apple presentando su primer dispositivo, las Apple Vision Pro. Que sea o no equiparable al momento de lanzamiento de 2007 en el que Steve Jobs anunció el iPhone es algo que solo se podrá saber en el futuro, pero no es la empresa de Cupertino la única que se está posicionando.

A Google le ha salido muy bien su jugada con Android en los móviles, y la ha intentado replicar en los coches con Android Automotive. Con la realidad mixta esto no será diferente, y ya se está desarrollando un Android para realidad aumentada. Eso sí, es un proyecto que podría retrasarse por los líos internos entre Samsung y Google.

Google prepara un Android para gafas de realidad mixta

En 2024 veremos más lanzamientos, con firmas de primer nivel queriendo una parte del pastel antes de que todo el mundo intente comérselo. Es clave llegar pronto y erigirte en uno de los pilares del negocio, porque si no es posible que luego no haya margen. Compañías como Samsung saben que esto no ha hecho más que empezar.

Meta, OPPO y más

En un reciente viaje que realizó OPPO a sus laboratorios en China en EL ESPAÑOL - El Androide Libre pudimos ver la propuesta de la marca con la realidad mixta, cómo la empresa quiere, a largo plazo, crear unas gafas de realidad extendida para jubilar al móvil.

Meta Ray-Ban

Y no es sólo China. En Estados Unidos empresas como Meta siguen desarrollando diferentes tipos de gafas que, poco a poco, van sustituyendo a los móviles. Y son productos lanzados en 2023. Un ejemplo con las Meta Ray-Ban, que permiten realizar y recibir llamadas, hacer fotos y vídeos o escuchar música sin sacar el móvil del bolsillo. Esto es algo que ya es una realidad y el año que viene no se verá sino un aumento en esta tendencia.

Otros dispositivos vienen a sustituir al móvil en otros aspectos, como el lúdico. Las Meta Quest 3 son las gafas de realidad virtual con realidad mixta que permiten jugar sin estar atados a la posición del televisor en el salón. Y su precio no es tan elevado como muchos podrían pensar. Y es que esa es otra clave, el coste de este tipo de equipos.

Cada vez más baratas

Cuando Apple presentó las Vision Pro muchos se escandalizaron por el precio de las mismas, de más de 3000 dólares. Como buen producto de primera generación, el coste es mucho más alto que el de futuras versiones. De hecho, Apple ya trabaja en abaratar sus próximos modelos.

Mientras se logra abarata el producto final en gafas que sustituyen a los móviles, otras industria empezarán a incluir esta tecnología, al vender productor de mayor precio. Un buen ejemplo es la industria automovilística, que tiene claro que a realidad aumentada llegará a los coches.

Meta Quest 3

También el gran público se está habituando a este tipo de tecnología, incluso en televisión, con programas usando realidad aumentada para ilustrar ciertas noticias, aunque en ocasiones sea criticado por ello. Este uso también será normal en el día a día, incluso desde los móviles, para tareas tan útiles como saber cómo de buena o mala es la señal de la red Wifi en cada rincón de la casa.

De raro a normal

A finales del siglo XX la gente que iba hablando por el móvil por la calle era vista como gente rara. Cuando se popularizaron los auriculares bluetooth el salto fue aún mayor, con burlas incluso de los que los usaban. Actualmente esta tecnología está tan asimilada que a nadie extraña.

Fotograma de la película Ready Player One

Es importante ver que no ha pasado mucho tiempo desde que una tecnología es vista como rupturista o extraña a que se popularice y normalice. Lo mismo se podría decir de los chats de los años 90 y la explosión de aplicaciones como WhatsApp.

Con la realidad mixta se está aún en el primer punto porque ha llegado a la calle y la gente se ve ridícula. En la película Ready Player One se muestra una sociedad en la que todo el mundo está conectado a una suerte de metaverso donde se realizan incluso más acciones que en el mundo real.

2024 es el inicio

Por el auge del interés de esta tecnología, 2024 no será sino el año en el que todas las marcas intenten acercarse a un segmento de mercado que no es estrictamente nuevo, pero en el que hasta Apple ha querido posicionarse. Y la compañía dirigida por Tim Cook se caracteriza por hacer apuestas muy controladas y con riesgos ajustados.

Gafas de realidad mixta de OPPO en el laboratorio CyberReal

Si incluso ellos han visto que la realidad mixta es parte de su negocio futuro podemos tener claro que a partir de ahora sólo vamos a ver crecimiento en este segmento de mercado. Queda por ver cómo serán las próximas gafas de realidad aumentada, cómo los videojuegos le sacan partido y cómo los usuarios se van acostumbrando cada vez más a ellas. Como pasó con los móviles.

