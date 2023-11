Golpe a las IPTV gratis y legales: la mayor lista de canales, en peligro por una petición española

La persecución contra los servicios de IPTV ha protagonizado el 2023 en toda Europa, y España no es excepción; en las últimas semanas hemos visto varios casos de detenciones por ofrecer servicios IPTV piratas a usuarios españoles, que permitían ver partidos de fútbol sin pagar.

Lamentablemente, las IPTV legales se pueden convertir en las víctimas colaterales de esta lucha entre los piratas y los propietarios de los derechos. Y es que no todas las IPTV son piratas, y, de hecho, muchas cadenas de televisión y servicios emiten libremente a través de Internet usando esta tecnología.

Las listas IPTV legales son muy populares entre usuarios que quieren ver contenido que se ofrece de manera gratuita por otros métodos, como los canales públicos o los canales independientes que usan estas plataformas para su distribución. Sin embargo, es fácil caer en el error de pensar que todo lo que tiene relación con IPTV es ilegal, y ahora estamos viendo las consecuencias.

La mayor lista IPTV

Y es que una de las mayores listas de canales IPTV gratuitos del planeta, iptv-org, ha sido atacada directamente por LaLiga, con el objetivo de evitar que los internautas puedan encontrarla con una simple búsqueda de Google.

Como ha revelado TorrentFreak, La Liga Nacional de Fútbol Profesional envió una petición a Google el pasado 20 de noviembre en la que demandaba la eliminación de 1.100 direcciones (URL) de los resultados de búsqueda de Google. Los propietarios de los derechos tienen varias herramientas para luchar contra la piratería, incluyendo peticiones DMCA que los proveedores de servicios deben aceptar y procesar; en el caso de Google, aunque la compañía no puede cerrar servicios que infrinjan el copyright, sí que puede hacer que sus algoritmos no vuelvan a mostrar enlaces a esas páginas web. Y como la inmensa mayoría del tráfico se obtiene a través de las búsquedas de Google, eso suele ser un duro golpe para el servicio pirata, que tiene más difícil obtener usuarios nuevos.

Las listas IPTV legales incluyen canales públicos y accesibles gratuitamente

Los primeros 18 enlaces de la petición DMCA enviada por LaLiga piden a Google que elimine los enlaces a la página de iptv-org en el servicio Github; los enlaces apuntan a los diferentes archivos almacenados en el servicio, incluyendo las listas de servidores IPTV. Esto es algo llamativo porque iptv-org es un proyecto que nació con el objetivo de recopilar listas IPTV legales, principalmente de canales que ya emiten en abierto a través de Internet. Por lo tanto, este proyecto no pone a disposición de los usuarios nada que no exista ya y que no se pueda encontrar con una simple búsqueda; sólo facilita enormemente acceder a estos canales públicos, ya que el usuario sólo tiene que descargar un archivo y abrirlo con su app favorita. Sin embargo, siendo un proyecto creado por aficionados, siempre cabe la posibilidad de que se introduzca contenido privado o que normalmente está tras un muro de pago.

No está claro qué parte de iptv-org vulnera los derechos de LaLiga según la compañía española; la descripción de la petición DMCA acusa a la página web de “vender servicios de canales o suscripciones a servidores que proveen claves de descifrado para canales de pago”, aunque es posible que esta descripción sea idéntica en todas las peticiones DMCA. El proyecto de iptv-org acepta donaciones de los usuarios, pero no es necesario pagar para descargar las listas IPTV que ofrece a través de su página.

La solicitud impuesta por La Liga aún no ha sido respondida completamente por Google, que aún está en proceso de comprobación de las URL; si considera que LaLiga tiene la razón, puede eliminar los enlaces a iptv-org, lo que seguramente cortaría las alas del proyecto. Por el momento, la inmensa mayoría de las 1151 direcciones indicadas, el 92,1%, están marcadas como “pendientes” y aún no se ha tomado ninguna acción sobre ellas.

