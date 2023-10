La app de notas de Google no volverá a ser la misma, con listas que se crean solas usando IA

La era de la Inteligencia Artificial ha dado comienzo en Google. Después de años de desarrollos internos y experimentos sorprendentes, los usuarios por fin están viendo el resultado de todo ese trabajo en las apps de Google. Ayer mismo, Google anunció el nuevo Google Maps, con funciones de IA que nos ayudarán a encontrar sitios de interés basándose sólo en lo que le pidamos, en vez de tener que indicar la dirección o el lugar que queremos.

Maps no es la única app de Google que mejorará gracias a la IA. No en vano, la dirección de la compañía puso un requisito muy estricto a sus equipos de desarrolladores: a partir de ahora, todas las apps y todos los servicios de Google deben usar la IA de alguna manera.

Eso va a dar lugar a muchas funciones curiosas y útiles, y otras no tanto; al fin y al cabo, no todas las apps encajan tan bien con las posibilidades de la IA. En muchos casos, la integración será muy simple, pero en otros, realmente puede sorprender. En el caso de Google Keep, todo apunta a que será de las segundas.

Google Keep con IA

Y es que Google ya está preparando para integrar su Inteligencia Artificial en Keep, la app de notas de la compañía. Para muchos usuarios, es una de las mejores ayudas diarias, ya que permite escribir apuntes rápidos, hacer la lista de la compra o para guardar información que nos pueda resultar útil luego. Las notas de Keep son algo más que archivos de texto, ya que permiten la introducción de imágenes y enlaces, y pueden ser maquetadas con colores y diferentes tipos de letra.

¿Cómo mejorar una app semejante con IA? Según ha revelado 9to5Google, con una nueva función de “listas mágicas” (“Magic Lists”), que ya aparece en algunas referencias en la app de Google Keep, aunque por el momento no está activa para ningún usuario. Con las listas mágicas, Google quiere usar IA generativa y la conexión con nuestra cuenta para crear listas de elementos basándose en nuestra actividad y nuestras necesidades.

La función de listas mágicas funciona igual que Google Bard o ChatGPT: sólo hay que introducir una frase con lo que queremos, y Keep creará una lista basándose en eso. Un posible ejemplo está en la frase “Una lista de equipaje para un viaje de campamento con niños”; Keep creará una lista de elementos necesarios para un viaje semejante, que podremos ir tachando conforme los consigamos.

Por supuesto, la IA no es perfecta, y por eso Keep mostrará un aviso de que no deberíamos considerarla “fáctica”, es decir, que no deberíamos fiarnos al 100% de lo que haya puesto en la lista. Relacionado con esto, la app nos pedirá que primero revisemos las entradas de la lista, antes de iniciar las tareas; por ejemplo, antes de empezar a comprar cosas que posiblemente no necesitemos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan