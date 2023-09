Google elimina las llamadas de uno de sus altavoces inteligentes, una medida que no afecta a España

Google es capaz de cualquier cosa para incluso borrar millones de cuentas próximamente si no cumplen una serie de requisitos. Es una compañía que no se corta en eliminar servicios de un día para otro sin apenas despeinarse. Y es que ahora pretende impedir el uso de Google Meet en uno de los dispositivos inteligentes que lanzó con esta premisa: las videollamadas.

En el mes de julio se supo que el Google Nest Hub ya no daría soporte a las videollamadas de Zoom; justo a finales de este mes de septiembre se dará fin a esa actividad tan recurrente para cualquiera en estos días. Este simple hecho tampoco puso la alarma, ya que es una de las apps dedicadas a las videolllamadas, pero todo cambia con lo encontrado por varios usuarios de la red social Reddit.

Sin ningún tipo de explicación se han quedado los usuarios que han recibido notificaciones sobre la eliminación de Google Meet del Nest Hub Max. Es decir, que en el momento que Zoom ya no esté disponible para su uso en este dipositivo inteligente a finales de este mes, Meet sería la única vía, pero después de este hallazgo parece que va a ser casi imposible realizar una videollamada desde un dispositivo que se configuró de esta forma.

Nest Hub Max

La razón podría ser que el Nest Hub Max es un dispositivo inteligente que ya lleva su tiempo en el mercado y Google ve con mejores ojos que se priorice todo sobre su Pixel Tablet, que de momento no está disponible en España. Una forma de reducir los costes de mantener un dispositivo antiguo. Lo que se hace raro es que tampoco la Pixel Tablet puede sustituir en funciones al Nest Hub Max, y más si cabe cuando no está disponible en todos los países.

Y es que este producto de Google ha sido adquirido por su ristra de funciones siendo las videollamadas una de las más llamativas. Eso sí, este dispositivo no llegó a España, así que esta nueva medida no afectaría al que sí vende Google desde su web. Si finalmente se quedase sin Google Meet, la cámara frontal solamente serviría para analizar con su tecnología 'Look to Talk' que el usuario está enfrente del Nest, reproducir música con gestos de la mano y funcionar como una cámara de seguridad.

Habrá que esperar a la respuesta de Google ante esas notificaciones que han recibido varios usuarios que indican que Meet dejará de estar operativo, así que las vías para poder hacer videollamadas desde este dispositivo inteligente Nest Hub Max simplemente se cierran.

