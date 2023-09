Google renueva 'bugdroid' para representar la comunidad Android y anuncia funciones IA para sus Pixel

Los Pixel Feature Drop son las actualizaciones semestrales que lanza Google para incluir novedades exclusivas para sus teléfonos móviles. Justamente con el anuncio de la renovación del logo de Android, la compañía estadounidense ha aprovechado el momento para mostrar las novedades que recogerán los móviles Pixel con su nueva actualización.

La renovación del 'look' de Android es bien especial con un rediseño total para así darle otros aires al sistema operativo. No se había tocado la especial mascota de Android desde 2019. Ahora el logo de Android, al que también se le conoce como 'bugdroid', tiene un aspecto visual más cercano con ese look en '3D' que lo aleja de los colores planos usados en las distintas renovaciones que ha recibido a lo largo de los años y le da toda la forma posible para representar los distintos servicios y plataformas adheridas.

Google tomó su blog para anunciar este rediseño con distintos GIFs animados y algunas variaciones en el color para alejarse un poco del verde tan ligado a Android desde que comenzara a ser conocido hace ya bastantes años. Aparte de esta renovación, Google también ha dejado caer algunas nuevas funciones basadas en la IA para Android a través de la actualización trimestral que hace a sus Pixel.

La idea central de la renovación, según Google, es actualizar la identidad visual que represente de mejor forma a la comunidad Android. Con más de 3.000 millones de dispositivos Android en el mercado, este nuevo toque en su aspecto era ya necesitado. Y tal como se ha mencionado, no se ha cortado Google en presentar distintas variaciones e incluso integrar un añadido a la tipografía misma de Android: la 'A' ahora aparece en mayúscula para así dar mayor presencia.

Las novedades de los Pixel

El widget 'At a Glance' o de un vistazo, recibe nuevos algoritmos basados en el 'machine learning' o 'aprendizaje automático' para así mostrar información vital desde la pantalla de inicio como puede ser el tiempo local, actualizaciones en los viajes y los recordatorios de eventos. La otra novedad relacionada con la IA va dirigida a los usuarios con problemas de visión. La inteligencia artificial se encarga de generar descripciones detalladas de las imágenes para que el contenido visual sea más accesible. De hecho, los usuarios pueden solicitar más información sobre esas imágenes.

Hay más novedades desde el blog de Google, pero están relacionadas con la productividad. Google Wallet Pass ahora incluye la capacidad de digitalizar los pases que tienen un código de barras o un QR. Solamente hay que subir una imagen del pase para almacenarlo de una forma segura y tener en el móvil su versión digital desde Google Wallet.

Android Auto tampoco se ha quedado fuera de juego esta vez y va a recibir nuevas apps relacionadas con la comunicación. Zoom y Webex by Cisco son las dos aplicaciones que permitirán realizar videollamadas y explorar los próximos eventos desde la misma pantalla incrustada en el salpicadero del vehículo. De hecho, se podrán gestionar las llamadas para silenciar el micrófono cuando así se necesite y terminar una de una forma bien sencilla e intuitiva.

La última novedad va dirigida a la personalización. Ahora, en el inicio del día se recibirá una pequeña motivación en la mañana al escuchar el resumen de la actividad de Google Fit o Fitbit y los datos del sueño en las rutinas personales. Lo que hay que hacer es indicar las horas de sueño y la hora en la que se despierta uno. Se usa el comando 'Hey Google, buenos días' y se escuchará el resumen de las estadísticas del sueño.

