Hay tanta gente viendo vídeos acelerados, que la app de YouTube va a cambiar

No tenemos tiempo para nada. El ritmo de vida se ha acelerado tanto que ni siquiera tenemos la oportunidad de relajarnos y poner un vídeo de YouTube interesante; ni siquiera tenemos tiempo de poner bien el volumen de YouTube; tampoco ayuda que estos sean cada vez más largos, en algunos casos durando incluso más que una película porque son auténticos documentales, muy trabajados y extensos.

Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de ponerse a ver un vídeo de YouTube de una hora y media, ni de completar su lista de "ver más tarde". Por eso, lo que se puso de moda hace unos meses es empezar a ver los vídeos de manera acelerada, aumentando la velocidad de reproducción para acortar la duración sin perder ni un minuto real del vídeo.

Al acelerar el vídeo, todo va más rápido, pero para mucha gente eso no es un problema; las voces se siguen entendiendo, y si prestas atención, probablemente no te pierdas nada importante. Es más, para mucha gente, los vídeos tienen demasiado espacios "muertos", en los que realmente no pasa nada, que se eliminan al acelerarlos.

Vídeos rápidos en YouTube

Ya existe una manera de ver vídeos acelerados en YouTube, una opción dentro del reproductor. Para acceder a ella, sólo tenemos que poner un vídeo de YouTube y pulsar en el botón del engranaje; en la app está en la esquina superior derecha, mientras que en el ordenador está en la esquina inferior derecha del reproductor, al lado de los botones para activar el minireproductor o el modo cine.

En el menú que aparecerá, debemos pulsar en "Velocidad de reproducción", donde tendremos varias opciones para ralentizar o acelerar la reproducción; cuanto mayor sea el número, más rápido será. Por lo tanto, 0,5x reproducirá el vídeo a la mitad de la velocidad original, algo útil para fijarnos en detalles; pero cada vez más gente elige reproducir el vídeo a velocidad 1,5x, 1,75x, o incluso 2x para acelerar el contenido y verlo todo en la mitad de tiempo.

YouTube ya es capaz de acelerar vídeos para verlos más rápido El Androide Libre

Antes, esta opción era útil pero poco usada, pero en los últimos meses se ha convertido en prácticamente imprescindible para muchos usuarios. Es por eso por lo que ahora YouTube está experimentando con un nuevo control para acelerar el vídeo de manera instantánea y sin necesidad de entrar en menús.

Con la nueva opción, sólo tenemos que mantener pulsado en cualquier punto del reproductor para que el vídeo automáticamente se ponga a doble velocidad. Por lo tanto, no tenemos que pulsar en ninguna opción, sólo mantener pulsado en el vídeo mientras se está reproduciendo para hacerlo más rápido.

La nueva opción es exclusiva para usuarios de YouTube Premium, el servicio de suscripción, y se encuentra en la sección de experimentos de YouTube. Una vez que hayamos entrado, sólo debemos ir a la sección "Mantener pulsado para ver a doble velocidad", y pulsar en "Probar"; automáticamente la función se activará en nuestra app y podremos usarla. El experimento durará hasta el 13 de agosto, pero en otras ocasiones YouTube ha implementado los experimentos después de terminarlos, así que no sería de extrañar que esta función llegase a todo el mundo próximamente.

