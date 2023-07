El Nothing Phone (2) al descubierto antes de su lanzamiento: así es el diseño

El Nothing Phone (2) Nothing

Las filtraciones de nuevos móviles como el Pixel 8 normalmente son algo que las compañías quieren evitar a toda costa, e imponen serias medidas de seguridad para evitarlas; pero a nadie se le escapa que esas filtraciones sirven para promocionar el producto y para generar más expectativas. Así que era inevitable que una marca hiciese "filtraciones oficiales" de sus productos, y cómo no, ha tenido que ser Carl Pei y Nothing.

La táctica de Nothing tiene sentido. En vez de esperar a que alguien publique una foto borrosa del dispositivo que no muestre bien las novedades, prefieren hacer la revelación con fotos y vídeos en alta resolución. Así se explica que, una semana antes de la presentación del Nothing Phone (2), el dispositivo ya haya sido mostrado al mundo.

Para esta "filtración oficial", Nothing ha colaborado con el youtuber Marquess Brownlee, además de publicar las primeras fotos del dispositivo en sus cuentas oficiales en redes sociales como Instagram. De esta manera, podemos ver el Nothing Phone (2) en todo su esplendor por primera vez.

Así es el Nothing Phone (2)

Lo primero que llama la atención del Nothing Phone (2) es lo poco que ha cambiado respecto a su predecesor, al menos a simple vista. Las líneas de diseño siguen siendo las mismas, y la trasera del dispositivo sigue contando con el sistema de iluminación integrado Glyph; pero sólo con fijarse un poco es posible encontrar diferencias importantes.

Tal vez el mayor cambio es que ahora la trasera tiene un cristal curvo, algo que se debería notar más en la mano que en fotografías. Los elementos 'mecánicos' del diseño de la trasera también son ligeramente diferentes, algo que es más fácil de ver cuando se comparan el Phone (1) y el Phone (2) directamente.

El Nothing Phone (2) aparece en público por primera vez Adrián Raya

El sistema Glyph, aunque tenga la misma forma general, en realidad es muy diferente; ahora está compuesto de 33 luces LED, frente a las 12 del modelo anterior. Eso se nota en el diseño, ya que hay más luces independientes, pero también en la funcionalidad; ahora las luces podrán mostrar más información, como el progreso que lleva una app o cuando hay una cuenta atrás. Las apps tendrán que ser modificadas para adoptar esta función, así que aparte de las apps de Nothing por el momento no hay muchas que aprovechen el nuevo diseño.

El Nothing Phone (2) será presentado oficialmente el 11 de julio, donde se esperan novedades relacionadas con el rendimiento y el 'hardware' usado, algo que podría venir de la mano con una subida de precio.

