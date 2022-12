Así será el Vivo S16 Pro: filtrado el nuevo diseño y características como la pantalla curva

Cuando Vivo lanzó el S15 y el S15 Pro, demostraron ser móviles de gama media que daban una clara prioridad a las cámaras y a la potencia, hasta el punto de que podían acercarse a la gama alta.

[Nuevos Vivo X90: características y precio de monstruos en fotografía con cámara de 1 pulgada]

La nueva generación está a punto de ser presentada en China, y ya conocemos algunos de los detalles de diseño y características técnicas; y todo indica que seguirá el mismo camino.

Así será el Vivo S16 Pro

Como viene siendo habitual, ha sido @OnLeaks, esta vez en colaboración con Pricebaba, el que ha hecho públicos estos detalles antes de la presentación de los nuevos dispositivos. El principal cambio del S16 Pro respecto al S15 Pro está en el diseño, con un nuevo conjunto de cámaras que ocupa más espacio en la trasera del dispositivo y que demuestra que la fotografía seguirá siendo importante para Vivo. Aunque no se conocen las características técnicas de estas cámaras, sabemos que serán tres, acompañadas de una luz flash LED.

El Vivo S16 Pro tendrá pantalla curva OnLeaks / Pricebaba

El otro aspecto importante del diseño que se ha hecho público es el hecho de que el Vivo S16 Pro tendrá pantalla curva, dándole ese acabado “premium” que también está en el modelo actual. A eso hay que sumar el acabado mate del color negro mostrado, aunque también debería estar disponible en otros colores. La pantalla será de tecnología OLED con resolución FHD+, y una frecuencia de refresco de 120 Hz.

La pantalla curva no será la única diferencia entre el S16 Pro y el S16 básico; el procesador también sería diferente. Se espera que el S16 no cambie de chip respecto al modelo actual y por lo tanto, usará el mismo Snapdragon 870. Sin embargo, el S16 Pro probablemente dará el salto a un Dimensity 8200, algo que no nos sorprende ya que algunos modelos de su tope de gama, el Vivo X90, también dieron el salto a los últimos procesadores MediaTek.

El Vivo S16 Pro OnLeaks / Pricebaba

Sabremos más de estos nuevos dispositivos en lo que queda del mes de diciembre, ya que Vivo quiere presentar la gama en China antes de que termine el año. Una posible sorpresa es un tercer modelo, un Vivo S16e, aunque no se sabe si sería una versión más barata o más completa de los otros dos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan