Elon Musk te cobrará 20 euros al mes por tener la marca azul en Twitter

Apenas ha pasado un fin de semana desde que Elon Musk compró Twitter, y ya llegan los primeros cambios a la red social; y como era de prever, no todos serán recibidos con alegría por los usuarios.

Una de las primeras prioridades para Elon Musk es ganar dinero con Twitter. No es sólo que las finanzas de la compañía sean mejorables, es que buena parte de los 44.000 millones de dólares que gastó para comprar la compañía provienen de bancos e inversores que los querrán de vuelta con intereses.

Cuentas verificadas de pago en Twitter

Según ha revelado Casey Newton de Platformer, Elon Musk ya ha planteado el cobro a los usuarios por ser verificados y obtener la famosa insignia azul al lado de su nombre de usuario en Twitter.

La verificación en Twitter inicialmente nació como una manera de luchar contra las cuentas que se hacen pasar por personas y organizaciones famosas, y era otorgada de manera manual tras un proceso de verificación que normalmente implicaba demostrar que éramos quienes decíamos ser. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de estatus social dentro de la red, para bien y para mal, y la compañía era consciente de que podía ser mejorado, pero nunca llegó a cambiarlo.

La marca azul de Twitter indica que el usuario ha sido verificado

Ahora, Musk quiere cobrar por este privilegio en vez de otorgarlo sólo por verificar nuestra identidad. Según expande The Verge, Musk quiere asociar la insignia azul a Twitter Blue, el servicio de suscripción, y así subirle el precio hasta los 19,99 dólares al mes; en la actualidad, el servicio cuesta 4,99 dólares y ofrece acceso a funciones adicionales como la edición de tuits.

Los usuarios que ya están verificados no se escaparán de esta nueva política, y tendrán un máximo de 90 días para suscribirse si no quieren perder la marca azul; en otras palabras, si no pagan, corren el riesgo de que aparezcan otros usuarios con el mismo nombre que intenten robar su identidad.

Musk apuesta mucho por esta función como una manera fácil de obtener ingresos, hasta el punto de que ha impuesto un plazo límite a sus empleados para que la implementen; si el 7 de noviembre no está disponible para ser lanzada, serán despedidos, como muchos otros en los últimos días.

Sin embargo, es muy dudoso que los ingresos por verificación vayan a salvar a la compañía, que sigue dependiendo principalmente de los ingresos por publicidad. Según la propia Twitter, hay algo más de 420.000 usuarios verificados, e incluso en el improbable supuesto de que todos pagasen la cuota, eso supondría ingresar casi 8,5 millones de dólares al mes; parece mucho, pero es calderilla al lado de los 1.176 millones de dólares que la compañía ingresó en el segundo trimestre de este 2022.

A cambio de una cantidad de dinero tan irrisoria, Twitter tiene mucho que perder si los usuarios con marca azul desaparecen. No faltan las voces que apuntan que mucha gente usa Twitter para seguir las cuentas con marca azul; si estos dejan de usar el servicio porque no quieren pagar, Musk se puede encontrar con una pérdida de usuarios importante en los próximos meses. Además, los usuarios de marca azul crean buena parte del contenido que se vuelve viral en la red, y ese tipo de contenido es precisamente uno de los bienes más importantes para Musk, que quiere monetizarlo más.

