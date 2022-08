Nuevos casos de falsificaciones de auriculares Xiaomi, comprueba si son auténticos

El problema de las falsificaciones sigue estando presente en el mercado de los auriculares, incluyendo los de Xiaomi, algo que hace que siempre sea más conveniente comprar estos en las tiendas oficiales o en puntos de venta de confianza.

Recientemente, se ha destapado una operación de venta de auriculares falsos de Xiaomi en China, en la región de Guangzhou, y hay un modelo de la compañía especialmente afectado.

Se trata de los Redmi Buds 3 Lite, y si has comprado uno de estos recientemente deberías comprobar si son verdaderos o no. Al menos si no lo has comprado en un punto de venta oficial de Xiaomi.

Comprueba si tus auriculares de Xiaomi son auténticos

Redmi Buds 3 Lite falsos El Androide Libre

Si has comprado tus auriculares en la tienda oficial de Xiaomi o un vendedor autorizado, es muy difícil que sean falsos, sin embargo, con las compras en Internet y otros establecimientos, la historia es diferente.

En este caso, los auriculares afectados son los Redmi Buds 3 Lite, uno de los últimos modelos lanzados por parte de Xiaomi y que los criminales habrían falsificado y vendido, llegando a incautarse 2032 unidades.

Verificación Xiaomi El Androide Libre

Si has comprado uno de estos auriculares últimamente, no está de más que vayas a la web de Xiaomi para verificar si el modelo que te ha llegado a casa es auténtico o no, para lo cual tendrás que introducir el número de serie.

Tras introducirlo, se te mostrará el resultado y podrás resolver el misterio. Si son falsos, puedes reclamar a la tienda en la que los has comprado para ver si te ofrecen algún tipo de solución.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan