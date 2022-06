Google para los pies a los fabricantes de móviles: no podrán reducir el rendimiento de apps de terceros

No es la primera vez que ocurre, pero en marzo de este año se supo que Samsung estaba limitando intencionadamente el rendimiento de miles de apps en sus teléfonos Samsung Galaxy. Sobre todo en la gama alta y con la excusa de que así no se consume tanta batería y duran más. No es la primera vez que pasa, y ahora es Google la que se ha puesto bien firme para que no vuelva a ocurrir más.

Estrangulando el rendimiento de las apps

El hecho de que exista una web llamada dontkillmyapp.com no es por nada, sino porque son varios fabricantes los que estrangulan el rendimiento de ciertas apps en beneficio de su sistema, o llamémosle su capa personalizada; que no deja de ser Android.

Estrangular, simplemente porque reducen el rendimiento de aplicaciones bien famosas de uso diario. Como no, los desarrolladores detrás de estas apps han puesto el grito en el cielo desde hace años al comprobar como sus aplicaciones bajan en rendimiento en sus teléfonos.

Dont kill my app El Androide Libre

Que una app así no funcione tan bien puede resultar en que el usuario deje de usarla. No vamos a entrar en más detalles, pero los fabricantes suelen lanzar sus aplicaciones que misteriosamente funcionan la mar de bien.

Google le para los pies a los fabricantes de teléfonos

Que Android sea open source es un gran beneficio en general, pero en algunos puntos deja de serlo, ya que permite profundizar en la manera de que se comporta el sistema para que incluso algunas apps no funcionen debidamente; siempre con la justificación de que se hace pensando en el beneficio de la autonomía del terminal.

Samsung Galaxy S22+ y Google Pixel 6 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Como no, que un desarrollador reciba quejas de sus aplicaciones, conlleva que éste se tenga que atar los machos y ver qué ocurre para poner una solución. Pero cuando es el sistema el que no facilita que tu aplicación funcione bien, se puede convertir en la peor de las pesadillas al comprobar que ese usuario que se ha quejado ha puesto una estrella en la Google Play Store.

La frustración sigue en pie y así surgen sitios web como dontkillmyapp.com donde los desarrolladores se han unido para mostrar lo que están haciendo ciertos fabricantes de teléfonos.

Action Launcher es una de esas apps de terceros que se puede ver perjudicada El Androide Libre

Es ahora cuando Google está implementando una serie de pruebas de compatibilidad proporcionadas por los desarrolladores para asegurarse de que los fabricantes no rompen comportamientos esperados o añaden limitaciones frustrantes.

Esto conllevará que los desarrolladores ya no se tendrán que preocupar con configuraciones específicas para ciertos dispositivos, o ver si sus aplicaciones simplemente no funcionan sin una solución posible.

Los CTS-D de Google

Primeras pruebas hechas en CTS-D El Androide Libre

Petr Nalevka, y vía Android Police, uno de los desarrolladores de Urbandroid (en relación con dontkillmyapp.com), ha declarado que las nuevas pruebas CTS-D sería la solución para lo que han estado esperando desde hace años.

Esta prueba CTS-D es un nuevo módulo para la suit de compatibilidad de pruebas de Android (CTS) que se aprovechará de las pruebas realizadas por los desarrolladores (el -D en CTS-D). Es decir, que cualquier desarrollador podrá probar la naturaleza real de los problemas de sus apps en ciertos dispositivos.

El Android CTS, o el mínimo estándar de compatibilidad, ha de ser aprobado para poder acceder a las apps de Google o la misma Play Store. Es decir, que si sus apps no pasan esa prueba, se pueden ver fuera del juego.

Volver a lo que era Android

En un principio estas pruebas se basan principalmente en las relacionadas con el comportamiento de la batería y la eficiencia energética, pero se espera que se añadan otros tipos de problemas a considerar.

QuickPic fue una de esas joyas que se tuvieron en los primeros años de Android El Androide Libre

Y es que quizás pronto esa multitud de apps que tienen problemas graves en los teléfonos de Xiaomi, OnePlus o la misma Samsung, puede que vuelvan a funcionar para así dejar de nuevo que esos desarrolladores de terceros nos asombren con nuevas funcionalidades.

Android tuvo esos primeros años casi mágicos en los que cualquier desarrollador podía lanzar una aplicación que tuviera su gran impacto y se convirtiera en una indispensable. Pero cierto es que estos últimos años pareciera como que esos desarrolladores hubieran desaparecido; no es así, son los fabricantes los que han puesto sus muros en beneficio de sus capas personalizadas y sus teléfonos.

