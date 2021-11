Xiaomi tendrá refrigeración líquida en sus móviles: Loop LiquidCool

La evolución tecnológica que hemos visto en los móviles no es comparable casi a ninguna otra. Hemos pasado de usar móviles para hablar por teléfono a, prácticamente, usarlos para todo. Incluso para jugar con modelos expresamente diseñados para ello.

El aumento en la demanda de potencia hace que los dispositivos cada vez necesiten procesadores más potentes, lo que implica un mayor calentamiento, algo complicado de gestionar en los dispositivos de mano.

Algunas marcas han llegado a incluir ventiladores mecánicos dentro, como ZTE con su familia Red Magic. Pero no es la mejor solución.

Ahora Xiaomi ha anunciado una nueva tecnología de refrigeración líquida, similar a la que usan aparatos más grandes, como los ordenadores.

Así es la tecnología Loop LiquidCool de Xiaomi

El nuevo sistema de enfriamiento de Xiaomi usa un bucle cerrado que disipa el calor mediante un líquido que se evapora. Cuando ese sucede el gas caliente retorna al inicio, volviendo a licuarse.

De esta manera, la empresa afirma poder rebajar la temperatura interna de un móvil nada menos que 8.6ºC si lo comparamos con un sistema de refrigeración tradicional.

Xiaomi Loop LiquidCool Technology

Por el momento se ha mostrado en un Xiaomi MIX 4 modificado, pero no hay ningún modelo de la marca que lo use. No lo veremos en los Xiaomi 12, cuando se anuncien, porque la compañía ha confirmado que no será hasta la segunda mitad del 2022 cuando se use Loop LiquidCool en modelos comerciales.

Y esto es especialmente importante en la marca, ya que el Xiaomi Mi 11 Ultra se calentaba tanto que llegaba a ser un problema.

