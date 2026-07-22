Probamos los Samsung Galaxy Z8 Series: así son los tres nuevos móviles plegables que buscan llegar a todos los usuarios

En El ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido asistir al evento de lanzamiento de los nuevos relojes inteligentes y móviles de Samsung en Londres. La gran novedad de este año reside en que la marca ha decidido ampliar su oferta con tres modelos distintos en lugar de los dos habituales, destacando el Galaxy Z Fold8.

A las esperadas actualizaciones de las líneas Z Flip 7 y Z Fold 7 se suma en esta ocasión el esperado modelo en formato pasaporte. Este dispositivo estrena un formato tipo libro con una altura más contenida respecto a los estándares habituales de la firma.

Su diseño adopta un factor de forma similar al de un pasaporte que recuerda inevitablemente a las propuestas de competidores como OPPO o Google. Esta decisión parece responder de manera directa a los movimientos que otros fabricantes, como Apple, realizarán durante los próximos meses.

Hay que explicar que los nombres de Samsung en esta generación de plegables han cambiado ligeramente. El Flip sigue siendo el modelo tipo concha de generaciones anteriores, pero los Fold ahora son dos.

El Samsung Galaxy Z Fold 7 del año pasado tiene su sucesor directo en el Fold 8 Ultra, que es muy similar, pero que cambia de apellido al ser el más potente de los tres. Por su parte, el nombre de Galaxy Z Fold 8 se lo queda el nuevo modelo plegable, que no es sucesor directo del Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Este terminal está pensado para aquellos usuarios que buscan aprovechar al máximo la pantalla sin enfocarse únicamente en el ámbito profesional. Su formato resulta especialmente cómodo para consumir contenido multimedia, ver vídeos o revisar fotografías de manera más holgada.

Al cerrarse ofrece la comodidad de un dispositivo compacto sin renunciar a la amplitud visual de una pantalla de gran tamaño al desplegarse. En cierto modo combina la portabilidad de la gama Flip con la versatilidad del modelo Fold sin llegar a los extremos de ninguno de los dos.

Así son los nuevos Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Flip8 Chema Flores

Con esta propuesta la marca busca abrir un nuevo nicho de mercado para atraer a consumidores que recelaban de los plegables tradicionales. Muchos usuarios evitaban estos dispositivos por considerarlos demasiado voluminosos o por encontrar insuficiente el espacio de la versión tipo concha.

En el apartado técnico nos encontramos ante un teléfono de gama alta equipado con el procesador más avanzado de la actualidad. Dispone de generosas opciones de memoria RAM y almacenamiento interno, además de conectividad de última generación y chip NFC.

Samsung Galaxy Fold 8 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

No obstante, su precio de salida es de 1.999 euros, una cifra elevada que puede frenar a parte de los compradores interesados. Este coste sitúa al terminal en el segmento más exclusivo del catálogo actual.

El diseño de su chasis ha sido optimizado para mejorar el agarre con una sola mano durante periodos prolongados. Los acabados exteriores mantienen la estética cuidada habitual en los dispositivos de este rango. Con todo, es muy ancho y, casi siempre, optaremos por usarlo a dos manos.

Samsung Galaxy Fold 8 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

La pantalla interna ofrece un nivel de contraste óptimo para la lectura cómoda de documentos y páginas web, pero sobre todo destaca en la reproducción multimedia por sus proporciones. Su panel exterior permite realizar tareas rápidas sin necesidad de abrir el teléfono, y el formato cuadrado ofrece una proporción diferente, pero no incómoda.

La respuesta táctil de la interfaz se mantiene ágil incluso al ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo. El sistema operativo integra funciones específicas para aprovechar la superficie de visualización dividida.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Como hemos dicho, este modelo, que tiene un precio de salida de 2.199 euros, se presenta como el sucesor directo del Z7 Fold del año pasado bajo una nueva denominación comercial. Aunque la apariencia estética es continuista, el terminal introduce mejoras sustanciales en apartados críticos del hardware.

La pantalla principal cuenta ahora con un brillo significativamente mayor y el sistema antirreflejos de los Galaxy S Ultra, algo que cambia la manera de usar el móvil. Se nota el cambio, aunque parece algo menos drástico que en los Galaxy S.

Samsung Galaxy Fold 8 Ultra Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Además, tiene una rigidez muy superior al tacto. La marca ha logrado disimular de forma notable el pliegue central gracias a un nuevo sistema de bisagra. Esta tecnología se estrena tanto en este modelo Ultra como en la versión con formato pasaporte. Sin embargo, este mecanismo avanzado no se ha implementado en la variante Flip de esta generación.

Visualmente la arruga sigue estando, en menor medida, pero está. Pero al tacto parece que no hay pliegue. Es llamativo esto que ha logrado Samsung.

El apartado fotográfico mantiene el zoom óptico y mejora de forma considerable el sensor gran angular. Aunque no alcanza el nivel de la serie S, ofrece un conjunto de cámaras sumamente competente para un terminal plegable.

Las cámaras frontales integradas en ambas pantallas conservan sus sensores de 10 Mpx para selfies y videollamadas. La versatilidad del conjunto permite capturar imágenes de calidad en diversas situaciones de luz, pese a que no estamos ante un sistema de cámaras equiparable al de los mejores móviles.

Samsung Galaxy Fold 8 Ultra y Z Fold 7 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Una de las mejoras más destacadas se encuentra en la batería, que alcanza los 5.000 mAh de capacidad. Esta cifra se combina con un sistema de carga rápida de 45 W para garantizar mayor autonomía.

Esta ampliación de la batería resuelve una de las principales objeciones de los usuarios del modelo anterior. La gestión energética optimizada del procesador ayuda a estirar la duración durante más de un día de uso medio alto.

El chasis del dispositivo ha sido reforzado para ofrecer mayor durabilidad ante posibles caídas accidentales. La resistencia al agua se mantiene como un elemento clave en la construcción del equipo.

Samsung Galaxy Z Flip 8

En el caso del modelo tipo concha, que parte de los 1.299 euros, la compañía ha optado por una actualización más discreta y continuista. El dispositivo mantiene las líneas maestras de la generación previa y no suma una renovación en su procesador.

Samsung Galaxy Flip 8 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Este terminal se dirige a un público que valora especialmente el diseño, la portabilidad y la personalización. La pantalla exterior gana nuevas capacidades de software para interactuar con las notificaciones sin necesidad de abrirlo.

El sistema operativo permite utilizar las cámaras principales para tomar autorretratos con la ayuda del panel externo. Esta función facilita la captura de fotos rápidas con una calidad superior a la de una cámara frontal estándar.

Aunque no comparte el procesador ni el precio de sus hermanos mayores, se consolida como una opción de compra muy atractiva. Su tamaño reducido al plegarse sigue siendo su principal argumento de venta en el mercado.

La bisagra permite mantener el teléfono abierto en distintos ángulos para usarlo como trípode improvisado. Esta característica resulta ideal para videollamadas o para grabar vídeos sin necesidad de apoyos adicionales.

Samsung Galaxy Flip 8 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

El rendimiento general del equipo responde con soltura a las exigencias diarias de la mayoría de los usuarios. Su pantalla interna flexible ha sido tratada para resistir mejor el desgaste derivado del pliegue continuo.

La gama de colores disponible para este modelo busca conectar con un público más joven y dinámico. Los acabados del cristal exterior ofrecen una textura agradable que evita las huellas dactilares.

La apuesta de la firma demuestra que el mercado de pantallas flexibles sigue evolucionando hacia nuevos formatos. Los usuarios disponen ahora de un abanico de opciones más amplio adaptado a distintas necesidades. La clave es, ¿estarán dispuestos a pagar el precio que se pide por ellos?