Samsung acaba de presentar en Londres sus dos nuevos relojes, junto con el trío de dispositivos plegables que conforman la familia Galaxy Z 8 Series, con mención especial al Galaxy Z Fold8.

Los Samsung Galaxy Watch Ultra 2 y Samsung Galaxy Watch 9 son dos relojes inteligentes que se han diseñado para adaptarse a diferentes perfiles de usuario. Cada uno de estos modelos ofrece características específicas enfocadas a satisfacer necesidades muy concretas dentro del mercado actual.

La estrategia de la compañía busca consolidar su presencia en el sector de los accesorios inteligentes mediante propuestas diferenciadas. Hemos pasado unas horas con cada uno de ellos.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

El Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (749 euros) se sitúa en la gama más alta del catálogo con unas prestaciones verdaderamente avanzadas. Este dispositivo está enfocado a aquellos usuarios exigentes que buscan realizar deporte teniendo un control total de sus métricas.

Su capacidad para medir múltiples variables físicas lo convierte en un aliado ideal para disciplinas extremas como el submarinismo. El reloj cuenta con un diseño icónico que no pasa desapercibido y permite una amplia configuración de sus botones físicos. Eso sí, se echa en falta la corona rotatoria lateral.

La resistencia del chasis ha sido reforzada significativamente al obtener la exigente certificación IP69K en sus especificaciones. Gracias a esta protección el equipo tolera el agua el polvo y también chorros de agua a presión con alta temperatura.

La autonomía ha experimentado una mejora notable en este modelo para garantizar un rendimiento prolongado durante entrenamientos intensos. Sin embargo, no consigue rivalizar directamente con la duración que ofrecen competidores directos como las firmas OnePlus o OPPO.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Dichas marcas rivales emplean un sistema de doble procesador que permite optimizar la energía de manera mucho más eficiente. Por el momento la empresa surcoreana ha decidido descartar esta arquitectura de chips en su gama de relojes.

Pese a esta limitación técnica la experiencia global del usuario se mantiene en niveles muy altos. La combinación de materiales de alta calidad y sensores precisos justifica su posicionamiento en el segmento superior del mercado.

Los atletas que buscan un equipo robusto encontrarán en este modelo una de las opciones más completas disponibles actualmente. Su pantalla ofrece un brillo excepcional de nada menos que 5.000 nits que facilita la lectura de datos incluso bajo la luz solar más intensa.

El seguimiento del rendimiento deportivo alcanza cotas de precisión profesional gracias a los nuevos algoritmos de medición integrados. La integración con la aplicación de salud de la marca permite un análisis detallado de cada sesión de entrenamiento.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Los botones personalizados facilitan un acceso rápido a las funciones más utilizadas durante la práctica de cualquier actividad física. Su construcción está pensada para aguantar las condiciones más adversas sin comprometer el funcionamiento de los componentes internos.

Y lo mejor es que ahora es más ligero y, sobre todo, mucho más fino, tanto en la correa como en la caja, que es nada menos que un 12% menos gruesa.

Samsung Galaxy Watch 9

Por otro lado, el Samsung Galaxy Watch 9 (desde 409 euros) destaca por ofrecer un diseño sumamente atractivo y reconocible a simple vista. Su estética resulta inconfundible y evita cualquier posibilidad de confusión con otros productos de la competencia actual.

Aunque su precio es considerablemente menor que el del modelo Ultra también dispone de un conjunto de funciones más acotado. A pesar de ello se posiciona como el reloj más adecuado para la gran mayoría de los usuarios cotidianos.

Samsung Galaxy Watch 9 Álvarez del Vayo

Este modelo resulta ideal para quienes buscan instalar aplicaciones variadas y realizar pagos móviles mediante Google Wallet cómodamente. Además, permite gestionar la reproducción de audio o hacer llamadas entre otras funciones.

La batería de este dispositivo ha sido incrementada para ofrecer un margen de uso mucho más holgado cada día. Aunque no alcanza para varios días seguidos de autonomía, permite completar la jornada con total tranquilidad y sin agobios.

Resulta prácticamente imposible agotar la carga completa del reloj en un solo día con un uso habitual estándar. La optimización del sistema operativo contribuye a que el consumo energético se mantenga bajo control en todo momento.

La pantalla ofrece una nitidez excelente para consultar notificaciones y responder mensajes de forma rápida desde la muñeca. Y llama mucho la atención su peso. Positivamente. Hace que resulte muy cómodo de llevar puesto durante todo el día e incluso al dormir.

Samsung Galaxy Watch 9 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Las funciones de monitoreo del sueño y del estrés diario ayudan a mantener un estilo de vida más saludable. El reloj registra automáticamente las caminatas y los ejercicios cotidianos sin requerir la intervención manual del usuario constante.

¿Cuál me compro?

La propuesta de Samsung no es tan amplia como en otras ocasiones, pero esto no es un error. Ha lanzado dos relojes con objetivos claros y diferentes. Para la mayoría de usuarios, el Samsung Galaxy Watch 9 es un reloj elegante, funcional y con unas prestaciones de gama alta. Además, tiene un precio lógico dentro del mercado de relojes inteligentes.

Por otro lado, el Samsung Galaxy Watch Ultra 2 está diseñado para los que quieren exprimir sus funciones y hacen deporte de manera no profesional pero sí muy intensa. La mayor autonomía, resistencia y un diseño más agresivo hacen que el precio también sea sustancialmente superior, como es lógico, pero está en rango si lo comparamos con rivales de la misma categoría.