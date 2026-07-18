Estos auriculares 'gaming' son ideales para jugar en cualquier parte: dos meses con los Razer Hammerhead V3 Hyperspeed

Razer, una de las marcas enfocadas al mundo de los videojuegos más conocidas en España, cuenta con un amplio catálogo de productos que se amoldan a cada jugador. Una de sus últimas incorporaciones son los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, unos auriculares inalámbricos ideales para aquellos que busquen jugar en cualquier parte.

Los nuevos auriculares de la firma, que tienen un precio de 139,99 euros, están diseñados para jugadores que cambian de dispositivo con frecuencia y no quieren renunciar a un rendimiento de audio impecable dondequiera que jueguen.

Pensados para entornos de juego actuales, los Hammerhead V3 HyperSpeed ofrecen la posibilidad de cambiar entre la conexión inalámbrica Razer HyperSpeed de 2,4 GHz, con latencia ultrabaja y Bluetooth 6.0.

Una versatilidad que permite disfrutar de un rendimiento fluido en móviles compatibles, ordenadores y consolas portátiles, garantizando en todo momento rapidez de respuesta, estabilidad de la señal y una experiencia de juego inmersiva.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos pasado dos meses utilizando los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed tanto para escuchar música en el día a día como para jugar a videojuegos. En nuestro caso los hemos aprovechado con la Nintendo Switch 2, especialmente en los viajes. A continuación te contamos qué nos han parecido.

Cómodos y con diseño minimalista

Los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed son unos auriculares inalámbricos que ofrecen un diseño minimalista de color negro con el símbolo de la triple serpiente cruzada de la compañía en verde en la tapa exterior.

Se trata de unos auriculares ligeros y muy cómodos, tanto que apenas se notan cuando se tienen puestos. En nuestro caso hemos estado jugando durante horas y no nos han resultado nada molestos.

Los Razer Hammerhead V3 Hyperspeed. Nacho Castañón El Androide Libre

Una de las principales características de los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, en cuanto a diseño, es su estuche de carga, que es ligeramente más grande si se compara con el de otros modelos.

El estuche viene con receptor HyperSpeed, que permite conectar los auriculares a un dispositivo sin necesidad de Bluetooth y reduce el retardo, y una pequeña tira de luz LED que sirve para conocer el nivel de carga o si los auriculares se están cargando.

Los Razer Hammerhead V3 Hyperspeed. Nacho Castañón El Androide Libre

También dispone de un puerto de carga USB-C y un botón para emparejar o reiniciar los cascos. Los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed vienen igualmente con un cable USB-C y una pequeña caja de cartón con almohadillas de silicona extra de diferentes tamaños.

Los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed son compatibles tanto con iOS como con Android y Windows, y emparejarlos es un proceso realmente sencillo. Y hay dos formas de hacerlo.

Los Razer Hammerhead V3 Hyperspeed. Nacho Castañón El Androide Libre

La primera es conectándolos a través del Bluetooth del teléfono u ordenador. La segunda, y la más completa, es utilizando Razer Synapse 4.0 en PC o la aplicación Razer Audio en smartphones.

Una app que permite desde elegir el perfil de sonido hasta activar o desactivar el control por gestos (que resultan intuitivos), la cancelación de ruido activa, el sonido ambiente o un modo no molestar, además de personalizar el sonido al gusto.

Un sonido contundente

Llegamos al apartado más crítico de cualquier dispositivo de audio: su calidad de sonido. En el caso de los Razer Hammerhead V3 Hyperspeed, la experiencia acústica ha superado con creces las expectativas. Ofrecen un sonido contundente y nítido.

El secreto reside en sus nuevos controladores de 11 milímetros, un salto físico frente a los de 8 o 10 milímetros de iteraciones anteriores que permite una separación de frecuencias mucho más limpia y deja unos graves potentes y unos buenos agudos.

Los Razer Hammerhead V3 Hyperspeed. Nacho Castañón El Androide Libre

Los cascos ofrecen también soporte para el códec de alta resolución LC3+, que garantiza una transmisión inalámbrica de primer nivel, ya sea utilizando los perfiles predeterminados para escuchar música, disfrutar de una película o adentrarse en un videojuego.

También disponen de THX Spatial Audio a través de Synapse en PC para un sonido más envolvente, una latencia ultrabaja con Bluetooth 6.0 y audio de 2,4 GHz de alta calidad.

Gracias a una cancelación de ruido activa e híbrida que mejora en un 50 % a la generación anterior, los Hammerhead V3 HyperSpeed logran aislarte con enorme eficacia del bullicio diario para ofrecerte una inmersión absoluta y sin distracciones, ya sea en intensas sesiones de juego o durante tus viajes.

En cuanto a la autonomía, aguantan hasta 40 horas, con hasta 10 horas en los auriculares y 30 horas adicionales gracias al estuche de carga, lo que garantiza largas sesiones de juego.

¿Me lo compro?

Los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed (139,99 euros) se convierten en una compra interesante para aquellos a los que les gusta jugar a videojuegos en cualquier parte, sin tener que llevarse un modelo de diadema que ocupa más.

Los auriculares destacan gracias a su equilibrio entre rendimiento acústico y versatilidad. Sus puntos fuertes brillan con luz propia: un sonido contundente impulsado por sus nuevos controladores de 11 milímetros, una cancelación de ruido altamente efectiva y una generosa autonomía de hasta 40 horas.

Los Razer Hammerhead V3 Hyperspeed. Nacho Castañón El Androide Libre

Todo este conjunto los convierte en una opción que recomendamos encarecidamente para jugar de viaje; si eres de los que exprime su consola portátil o su smartphone en trenes, aviones o salas de espera, la comodidad de su diseño y su latencia ultrabaja hacen que sean el compañero de fatigas ideal.

Sin embargo, no alcanzan la perfección, ya que como principal punto débil hemos notado que sus micrófonos simplemente cumplen su función; te servirán sin problemas para comunicarte con tu equipo en partidas multijugador o para atender llamadas rápidas, pero sin duda podrían mejorarse.