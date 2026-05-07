He probado el Huawei Watch Fit 5 Pro: el último gran rival del Apple Watch que brilla por su diseño delgado y rendimiento

Huawei continúa reforzando su catálogo con una serie de lanzamientos destacados. Tras la llegada de los auriculares FreeClip 2 y del smartwatch GT Runner 2, la firma introduce ahora en España un nuevo reloj inteligente que combina diseño ultradelgado y ligero con rendimiento: el Huawei Watch Fit 5 Pro.

El nuevo smartwatch del fabricante cuenta con un aspecto cuadrado similar al Apple Watch y llega al mercado como el nuevo gran rival de este último. Y lo hace con un precio de 299 euros, un aspecto ligero, una pantalla de calidad, materiales resistentes, una autonomía de hasta 10 días y un avanzado sistema de sensores.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos estado varias semanas utilizando el Huawei Watch Fit 5 Pro (en color naranja) y la experiencia durante todo este tiempo ha sido sobresaliente.

Cosa que no sorprende, ya que Huawei ya ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe hacer relojes inteligentes de calidad. En este caso, el Watch Fit 5 Pro se siente muy cómodo y presenta un rendimiento muy sólido en el uso diario.

Ultradelgado y ligero

El Huawei Watch Fit 5 Pro recuerda, y mucho, al Apple Watch. Su diseño cuadrado ha provocado incluso que algunas personas al verlo nos hayan preguntado qué modelo de la firma de la manzana mordida era.

Así es el Huawei Watch Fit 5 Pro Nacho Castañón

Pero lo cierto es que el nuevo reloj de Huawei cuenta con su identidad propia: un diseño fino y estiloso que combina perfectamente con funciones de salud y deporte avanzadas, adaptándose a cada momento del día.

Huawei ha asegurado en un evento que su nuevo reloj inteligente está diseñado para integrar de forma sencilla el fitness y el bienestar en la vida diaria. Y lo hace con un diseño ultradelgado y ligero (pesa solo 30,4 gramos), con una pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. C.F. El Androide Libre

Una pantalla que viene con marcos ultrafinos de 1,8 mm, una relación pantalla-cuerpo del 83 %, un modo máximo de brillo de 3.000 nits —por lo que se puede ver perfectamente incluso a pleno sol—, un cristal de zafiro 2.5D y bisel de titanio.

Incluso dispone de un cuerpo de aluminio de grado aeroespacial y una tasa de refresco de 1 Hz a 60 Hz, que optimiza la fluidez y el consumo energético. La pantalla es uno de los grandes puntos destacados del nuevo Huawei Watch Fit 5 Pro: es de alta calidad y se ve realmente bien en todas condiciones. Además, el reloj dispone de 'Huawei Care Protección de Pantalla'.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. C.F. El Androide Libre

Esto quiere decir que, los dispositivos comprados en la tienda de la firma incluyen una reparación gratuita de pantalla durante los primeros 12 meses, siempre que el daño se produzca por caída, golpe o aplastamiento accidental e involuntario.

A la hora de llevarlo en la muñeca, el reloj se siente realmente ligero y cómodo, tanto que a veces te olvidas de que lo llevas puesto. En el caso del modelo de color naranja (el que hemos analizado), viene con una correa de nylon más ligera y transpirable similar a la vista en el Watch GT Runner 2 y que se seca rápido cuando se moja y que está pensada para hacer deporte.

Gran rendimiento y autonomía

La firma china ha apuntado que el nuevo Huawei Watch Fit 5 Pro es más que un simple reloj: es un compañero personalizado que se adapta a las necesidades del usuario, ayudándole a mantener su salud, forma física y rutina diaria.

El smartwatch cuenta con capacidades profesionales de salud y deporte, que están impulsadas por el sistema TruSense de sensores de hasta 16 LEDs para mediciones más precisas de la actividad.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

Sobre salud, el reloj dispone de una serie de importantes novedades. La primera de ellas es su función 'Sleep Breathing Awareness' que identifica el riesgo de posible conciencia de la respiración. Es decir, usa sensores de alto rendimiento y software de detección de apnea del sueño para el cribado preliminar del síndrome de hipopnea y apnea del sueño.

También ofrece análisis de arritmia por onda de pulso, detección de rigidez arterial y análisis electrocardiograma (ECG); además de medir el sueño, el estrés, la frecuencia cardíaca y otra serie de métricas habituales en este tipo de dispositivos.

Otra de las novedades es el 'Bienestar emocional'. Huawei ha desarrollado un sistema que soporta 12 estados emocionales, ayudando al usuario a reconocer mejor sus emociones y a recuperarse rápidamente de las negativas, evitando así que afecten a su salud física.

El reloj ofrece igualmente ejercicios de respiración, que son ideales para esos momentos en los que detecta si el usuario está estresado y una nueva función de resumen de siestas.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. C.F. El Androide Libre

En el caso del deporte, el Huawei Watch Fit 5 Pro ofrece más de 100 modos de entrenamiento y conectividad con aplicaciones de terceros. Ofrece un seguimiento avanzado en actividades como running, ciclismo, natación, golf y deportes acuáticos.

También viene con funciones específicas para actividades más exigentes, como Trail Run, con navegación por segmentos, tendencias de elevación y tiempo estimado de llegada; golf, con acceso a más de 17.000 campos en todo el mundo; y deportes acuáticos, incluyendo seguimiento de apnea hasta 40 metros.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. C.F. El Androide Libre

Otra de las principales características es la detección de caídas, que ha sido mejorada gracias a un sensor IMU. Además, los mapas offline a todo color permiten consultar rutas directamente desde el reloj sin depender del smartphone.

Pero si hay algo que nos ha conquistado son los mini-entrenamientos. Se trata de unos pequeños ejercicios de entre 30 segundos y varios minutos que están guiados por un adorable oso panda y con los que el usuario se puede ejercitar en cualquier momento y lugar.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. C.F. El Androide Libre

Por ejemplo, si el reloj nota que hace mucho que el usuario no se levanta de su puesto de trabajo, le recomienda estirar los brazos, realizar ejercicios faciales y otros diferentes, como tocarse la barriga, que trabajan 11 partes diferentes del cuerpo.

El objetivo es mantener el cuerpo y la mente del usuario activos. Un oso panda que se puede llevar de esfera del reloj. También se puede poner de esfera a Fluffy, una mascota que interactúa con el usuario con diferentes acciones: como saludar, rascarse la cabeza o sacudir el cuerpo, entre otras.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. C.F. El Androide Libre

Tanto en las mediciones de salud y deporte, como en el día a día el Huawei Watch Fit 5 Pro rinde con nota y deja una gran sensación. Pero también destaca por su autonomía de hasta 10 días en uso ligero y 7 días en uso habitual.

Cabe destacar igualmente que el dispositivo viene con pagos contactless desde la muñeca con Curve Pay, función que permite pagar directamente desde el smartwatch, sin necesidad de llevar el móvil, y que es compatible tanto con Android como con iOS, pudiendo gestionar el reloj a través de la app 'Salud de Huawei'.

¿Me lo compro?

El Huawei Watch Fit 5 Pro se consolida como un reloj inteligente de altísimo nivel que llega para ponerle las cosas realmente difíciles al Apple Watch. Con un precio de 299 euros, ofrece una experiencia sobresaliente gracias a una construcción de lujo que combina titanio y cristal de zafiro, logrando una estética refinada y una ligereza excepcional (solo 30,4 gramos) que hace que te olvides de que lo llevas puesto.

Varios de los pilares que justifican su compra son su pantalla AMOLED, capaz de alcanzar unos impresionantes 3.000 nits para una visibilidad total bajo el sol, y su autonomía, que alcanza los 10 días, superando con creces la media de sus competidores directos.

El Huawei Watch Fit 5 Pro. C.F. El Androide Libre

Incluso es un dispositivo extremadamente completo donde su sistema TruSense eleva el seguimiento de salud a un nivel profesional, incluyendo electrocardiograma (ECG), detección de apnea del sueño y un novedoso monitor de bienestar emocional.

El Huawei Watch Fit 5 Pro es, en definitiva, una compra inteligente para quien busca un dispositivo elegante, ultrarresistente y con métricas avanzadas sin tener que pasar por el cargador cada noche. Si quieres un reloj muy completo, que funcione bien tanto en Android como en iPhone y que no te obligue a elegir entre estilo y deporte, este modelo es, sin duda, una de las mejores alternativas.