He probado el HONOR 600: un móvil con un diseño conocido y mucha inteligencia artificial que brilla por su gran batería

HONOR está siendo uno de los grandes animadores del mercado en España. Tras el Magic8 Pro y el Magic8 Lite, el fabricante acaba de presentar el nuevo HONOR 600, un smartphone que cuenta con un diseño conocido, mucha inteligencia artificial (IA) y una gran batería.

El HONOR 600 (599 euros) es un teléfono móvil que llama la atención por su diseño, ya que recuerda, y mucho, al iPhone 17, pero brilla especialmente por su autonomía, su rendimiento y sus funciones de IA, como AI Image to Video 2.0, que permite convertir fotos en vídeos.

También resalta su cámara principal y su pantalla. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos estado usando el HONOR 600 como móvil principal durante varias semanas y a continuación te contamos qué ofrece y cuál ha sido nuestra experiencia.

Un diseño conocido

El HONOR 600, que incluso cuenta con un modelo de color naranja, parece un iPhone 17. De hecho, hay diferentes personas que nos han visto el smartphone y nos han preguntado qué modelo de Apple era.

Pero recuerda al iPhone no solo por los colores, sino por el contorno de las esquinas o la ubicación de las dos lentes de la cámara trasera, donde se ve claramente que el HONOR 600 tiene influencia de Apple.

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre

Dejando de lado el diseño que imita al del iPhone, el HONOR 600 es un teléfono bien proporcionado y manejable, con un diseño casi sin biseles y unas especificaciones de durabilidad impresionantes.

El diseño del dispositivo es refinado, con un cuerpo en una forma sin costuras, delgado de 7,8 milímetros y con un bisel estrecho de apenas 0,98 mm. Unas características que hacen que sea realmente cómodo de usar con una sola mano.

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre

También destaca su panel posterior, construido con un material compuesto translúcido de alta resistencia, y su marco central, que presenta un acabado metálico mate con efecto satinado, diseñado para mejorar el agarre y ofrecer sutiles variaciones de tono según incide la luz.

El HONOR 600 cuenta como novedad con un botón físico de IA en el lateral. Mediante una interfaz similar a la de iOS, se puede personalizar su función con una pulsación simple, doble o prolongada.

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre

Por ejemplo, se puede personalizar para que sea un acceso directo a Google Lens, a Honor AI, al agente de fotos con IA o para iniciar rápidamente la cámara para capturar momentos.

Otro de los puntos clave del HONOR 600 es su pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas ultra brillante que alcanza los 8.000 nits de brillo máximo y que tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Un panel que se ve realmente bien y que es ideal para visualizar cualquier tipo de contenido.

El HONOR 600 también ofrece resistencia al agua y al polvo IP68, IP69 e IP69K, junto con la certificación SGS 19 de 5 estrellas en rendimiento premium ante caídas y aplastamientos.

Incluso dispone de conectividad con el ecosistema de Apple, permitiendo la sincronización de notificaciones de un HONOR con un iPhone y enviar archivos con un solo toque; también con un Mac.

Autonomía para dos días

El motor del HONOR 600 es el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, que en el caso del modelo que hemos analizado está acompañado por 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Una ficha técnica que dota al nuevo móvil de HONOR de mucha potencia tanto en el día a día como a la hora de jugar a títulos exigentes o de tener abiertas un gran número de aplicaciones en segundo plano, dejando una gran fluidez de la multitarea.

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre

A pesar de tener un perfil ultra delgado, el HONOR 600 cuenta con una batería de 6.400 mAh, una de sus grandes bazas. Una pila que cuenta con un motor de IA que optimiza la distribución de energía para dejar una autonomía de casi dos días con un uso exigente.

Este motor de IA lo que hace es analizar los patrones frecuentes del usuario, como el tiempo de espera, scroll, abrir aplicaciones o ver vídeos cortos, para asignar recursos de forma optimizada a las conexiones, al procesador, al tacto de la pantalla y al almacenamiento de forma dinámica, logrando casi dos días de aguante.

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre El Androide Libre

Además de ello, el fabricante asegura que su batería está diseñada para ser duradera, pudiendo soportar 5 años (unos 1.600 ciclos de carga) sin degradar de manera drástica su capacidad estable.

El HONOR 600 viene igualmente con la tecnología SuperCharge de 80 W por cable de la firma, que permite recuperar batería rápidamente, y con carga inversa por cable de 27 W (compatible también para cargar un iPhone).

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre

En el apartado de inteligencia artificial, el HONOR 600 apuesta fuerte con herramientas que buscan ir más allá del típico "efecto llamativo". Una de las más interesantes es AI Image to Video 2.0, un sistema que permite generar pequeños clips de vídeo a partir de imágenes y texto sin necesidad de salir de la propia galería.

En la práctica, funciona como una especie de editor simplificado: puedes subir hasta tres fotos, añadir una indicación en lenguaje natural y obtener un vídeo corto (entre 3 y 8 segundos) con cierto control sobre el ritmo y la narrativa.

Lo más llamativo es que no se limita a encadenar imágenes, sino que intenta construir escenas coherentes, incluso combinando distintos sujetos o ángulos.

También incluye plantillas con movimientos de cámara y estilos visuales que facilitan resultados bastante vistosos sin necesidad de conocimientos de edición. Todo esto se gestiona desde la galería o mediante un acceso directo configurable, lo que agiliza bastante su uso en el día a día.

En edición fotográfica, el llamado Agente de Fotos por IA simplifica procesos habituales: basta con describir lo que quieres hacer -como eliminar un fondo o ajustar la iluminación- y el sistema lo aplica automáticamente.

A esto se suman funciones como Magic Color, que aplica perfiles inspirados en marcas fotográficas conocidas para dar un acabado más "de autor" a las imágenes, o herramientas más prácticas como el borrador de objetos en fotos en movimiento, útil para eliminar personas que se cuelan en la escena.

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre

También hay propuestas más creativas, como la generación de collages con efecto tridimensional a partir de este tipo de imágenes.

El HONOR 600 llega con Android 16 bajo la capa MagicOS 10, y la marca promete hasta seis años de actualizaciones del sistema, un punto importante de cara a la longevidad del dispositivo.



En el uso diario, la experiencia es positiva: MagicOS 10 se siente ágil y fluido una vez configurado, y la navegación por los menús resulta bastante intuitiva, con los ajustes bien organizados y fáciles de localizar. No da sensación de sistema pesado ni recargado, algo que se agradece.

Cámaras de calidad

En el apartado fotográfico, el HONOR 600 apuesta por un sensor principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.9 y estabilización óptica (OIS), acompañado de un gran angular de 12 MP en su trasera y una lente delantera de 50 MP. Eso sí, prescinde de teleobjetivo, una ausencia que lo sitúa un paso por detrás de su versión Pro y que, en esta gama, empieza a notarse frente a algunos rivales.

Más allá de la cifra de megapíxeles, aquí hay bastante trabajo técnico detrás. El sensor es de 1/1,4 pulgadas -de los más grandes en su segmento- y utiliza una fusión de píxeles 16 en 1 para generar un tamaño efectivo mayor, lo que se traduce en una mejor captación de luz, especialmente en escenas nocturnas. A esto se suma un sistema de estabilización avanzado que ayuda a mantener la nitidez en exposiciones largas, algo clave cuando baja la luz.

El HONOR 600. Nacho Castañón El Androide Libre El Androide Libre

El zoom digital a 2x es uno de sus puntos más sólidos: ofrece imágenes bastante consistentes, con buen nivel de detalle, poco ruido y un procesado relativamente contenido. La cámara principal cumple en la mayoría de situaciones.

Ofrece colores vivos, una exposición generalmente correcta y un HDR que ayuda a manejar escenas con alto contraste, especialmente en interiores con luz intensa. Además, el procesamiento de color intenta corregir dominantes típicas de la luz artificial, algo que se nota en escenas mixtas. En fotografía nocturna es donde más intenta destacar, combinando el hardware con procesamiento por IA -tanto en local como con apoyo en la nube- para mejorar detalle y rango dinámico en escenas complejas.

Los resultados son, en general, buenos para la gama, aunque no siempre consistentes si la escena se complica demasiado. En conjunto, el rendimiento fotográfico es correcto y algo más versátil de lo que podría parecer inicialmente, aunque se mantiene dentro de lo esperado en esta gama: suficiente para redes sociales y uso cotidiano.

Por último, cabe destacar que la galería integra varias funciones de IA generativa que amplían las opciones creativas, como la ya mencionada conversión de imágenes a vídeo mediante texto, junto a plantillas predefinidas y herramientas de edición como el borrado de objetos o la modificación del cielo, pensadas para ajustes rápidos sin recurrir a apps externas.

¿Me lo compro?

En conjunto, el HONOR 600 (599 euros) deja muy buenas sensaciones por equilibrio general y una experiencia más que satisfactoria para el día a día: ofrece una pantalla muy brillante y fluida, una autonomía sobresaliente de casi dos días, carga rápida de 80 W, un rendimiento solvente y un sistema que se mueve con mucha agilidad.

También suma puntos por la integración de funciones de IA que, al menos en parte, sí aportan valor real, sobre todo en edición fotográfica y en la creación de contenido rápido, además de un diseño muy cómodo en mano y una gran resistencia; y su cámara, con resultados notables.

El HONOR 600 es un móvil de gama media muy sólido, pero que, como inconveniente, su diseño resulta demasiado parecido al de un iPhone, algo que le resta identidad propia.