Dos semanas con el Oppo Find N6: el móvil plegable con una pantalla espectacular pero que no podrás comprar en España

Oppo está teniendo un primer trimestre de curso movido en cuanto a anuncios de dispositivos. La firma, que volverá a lanzar un móvil ultra en España y recientemente anunció la ampliación de su Serie A6, acaba de confirmar el lanzamiento global de su nuevo móvil plegable: el Oppo Find N6, que no podrás comprar en España.

El Oppo Find N6 compite directamente con el Samsung Galaxy Z Fold y destaca por estrenar lo que la firma ha denominado como la primera 'Zero-Feel Crease' (Bisagra sin pliegues del mundo), que ofrece una pantalla interna plana; que es un problema que sufren absolutamente todos los móviles plegables.

Un teléfono inteligente que en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos estado probando durante estas últimas dos semanas y que, además de por su pantalla sin marca de pliegue, deja una gran experiencia de uso gracias a su diseño ultradelgado, su potencia, rendimiento, autonomía y su sistema fotográfico.

También viene con un lápiz óptico impulsado por inteligencia artificial (IA), el Oppo AI Pen, que se compra por separado y no hemos podido probar, y con una variedad de funciones inteligentes. Su principal problema: no va a llegar ni a España ni a Europa, al menos por el momento.

Muy ligero y delgado

El Oppo Find N6 es un móvil plegable con un diseño ultradelgado y ligero: pesa tan solo 225 gramos y tiene un grosor de apenas 8,93 milímetros, siendo uno de los modelos más finos del mercado. Unas características que llaman especialmente la atención de quienes ven el teléfono por primera vez.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

También hace que el Oppo Find N6 sea un teléfono bastante cómodo de llevar en el bolsillo del pantalón teniendo en cuenta su formato plegable. Un perfil delgado que se complementa con laterales planos y bordes redondeados, que permiten un agarre fuerte, natural y que encaja bien en la mano.

El Find N6 llega en dos colores: un tono gris, denominado 'Stellar Titanium', y el vibrante 'Blossom Orange', un color naranja ligeramente más claro y suave que el que se puede encontrar en otros modelos y que incluye tonos dorados exquisitamente integrados en la carcasa de la bisagra hecha de aleación de titanio.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

Continuando con su diseño, el Oppo Find N6 incluye el icónico módulo de cámara Cosmos Ring de la firma, que ahora es visualmente más limpio y estilizado; y que en su interior alberga cuatro sensores, de los que profundizaremos más adelante.

En su costado derecho viene con tres botones: el de encendido/apagado, el correspondiente para controlar el volumen y el Snap Key, que se puede personalizar para diferentes acciones rápidas, como abrir la cámara, activar la linterna o cambiar el perfil de sonido.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

El plegable de Oppo está equipado con dos pantallas que se ven realmente bien. En primer lugar está la exterior LTPO de 6,62 pulgadas y con 120 Hz que alcanza 1.800 nits de brillo máximo en exteriores, permitiendo ver las imágenes nítidas incluso bajo la luz solar directa.

La pantalla exterior está enmarcada por unos biseles simétricos ultraestrechos de 1,4 milímetros. Al desplegar el Find N6 se da paso a una pantalla interior LTPO de 8,12 pulgadas y 120 Hz de tasa de refresco.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón Omicrono

Un panel que también posee un brillo máximo de 1.800 nits en exteriores para una legibilidad perfecta bajo la luz solar directa. Además, para la comodidad nocturna, ambas pantallas soportan un brillo mínimo de 1 nit y una atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 2.160 Hz, asegurando una protección ocular completa.

El Find N6 viene también un preciso lector de huellas, altavoces estéreo duales y con certificaciones completas de resistencia al polvo y al agua IP56, IP58 e IP593; y está diseñado para soportar chorros de agua a alta temperatura y alta presión.

Una pantalla interior sin arruga

El pliegue de la pantalla interior suele ser una de las principales preocupaciones para los usuarios y Oppo ha conseguido resolver con una bisagra de gota de agua. El Find N6 viene con 'Zero-Feel Crease', una de sus grandes características.

Se trata de una bisagra de flexión de titanio de segunda generación que ha sido creada mediante impresión líquida 3D, que usa un escaneo láser ultrapreciso para detectar irregularidades microscópicas en la superficie.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

La compañía ha explicado que la impresión 3D de alta resolución aplica gotas de fotopolímero personalizadas para rellenar estas regiones con precisión quirúrgica, con cada capa solidificada instantáneamente mediante luz ultravioleta.

Después de más de 20 ciclos de impresión y solidificación, cada pequeña hendidura microscópica se nivela meticulosamente. Una hazaña de ingeniería que reduce la variación de altura de la bisagra del estándar de la industria de 0,2 mm a tan solo 0,05 mm, sentando las bases para una pantalla verdaderamente plana.

Para garantizar que la pantalla se mantenga impecable con el uso diario, Oppo ha incorporado en el Find N6 el cristal Auto-Smoothing Flex, que promete una mejora de casi el 100% en la recuperación de forma y un aumento del 338% en la resistencia a la deformación.

En la práctica, este cristal trabaja en conjunto con la bisagra como un muelle estructural que absorbe y suaviza las tensiones antes de que se vuelvan permanentes. Los resultados son llamativos: según TÜV Rheinland, el Find N6 reduce la formación de pliegues a largo plazo hasta en un 82 % respecto a su predecesor.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

Además, el dispositivo ha superado las pruebas de TÜV Rheinland manteniéndose plano tras 600.000 pliegues, según Oppo. A la hora de usar el teléfono móvil, sorprende que a simple vista no se aprecie arruga en la pantalla interna.

De hecho, han sido muchos los que han destacado este detalle nada más enseñarles el Oppo Find N6: la pantalla interna está realmente plana, sin marca de arruga. Aunque a la hora de usarla, si se desliza el dedo sí que se nota ligeramente.

Rendimiento y autonomía

El Oppo Find N6 es una obra de ingeniería en cuanto a diseño, pero eso no hace que renuncie a potencia. El plegable cuenta con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y está impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los chips más rápidos y eficientes del mercado.

Un procesador que ofrece una alta velocidad y eficiencia, que se optimiza aún más gracias a un diseño de CPU personalizado de 7 núcleos y una GPU Adreno que hace que el rendimiento gráfico mejore un 23 % y la eficiencia energética un 20 %.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

Y el teléfono rinde realmente bien y con una experiencia fluida tanto a la hora de tener varias aplicaciones a la vez como al jugar a videojuegos algo exigentes o ver contenido multimedia. Otro detalle a tener en cuenta es que, a pesar de su delgadez, el dispositivo viene con una batería de silicio-carbono de 6.000 mAh.

Una cifra que es 400 mAh superior que el Find N5 y que permite que el teléfono cuente con una autonomía para durar fácilmente todo un día con una sola carga. El Find N6 dispone de carga por cable Supervooc de 80 W e inalámbrica Airvooc de 50 W.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

El Oppo Find N6 funciona con ColorOS 16 como sistema operativo que está optimizado para el formato plegable, que resulta fluido y está complementado con funciones de inteligencia artificial, como AI Mind Space o las Grabaciones de IA.

El plegable también cuenta con la función 'Free-Flow Window' para multitarea que permite a los usuarios operar simultáneamente hasta cuatro aplicaciones, con la flexibilidad de ajustar libremente los tamaños de las ventanas y las relaciones de aspecto para adaptarse a cualquier flujo de trabajo específico.

Fotografías de calidad

Las cámaras son otro de los puntos fuertes del Oppo Find N6: integra el nuevo Sistema de Cámara Hasselblad Master, con una Cámara Principal Hasselblad Ultra-Clara de 200 megapíxeles, junto con una cámara ultra gran angular de 50 MP que captura un 50% más de luz que la generación anterior, y una cámara teleobjetivo periscópica de 50 MP con zoom 3x y capacidades telemacro.

También incluye una cámara de color real dedicada, que se incluyó por primera vez en la serie Find X9 de Oppo y permite un balance de blancos de alta precisión, capturando detalles nítidos con una reproducción de color natural.

En las pantallas hay también dos cámaras frontales de 20 megapíxeles que permite tomar selfis nítidos y de calidad, además de grabar en vídeo 4K. Lo cierto es que todas las cámaras del dispositivo rinden realmente bien, con imágenes llenas de detalles, con colores vivos y unos resultados de alta calidad.

La experiencia fotográfica se completa con una serie de modos codesarrollados junto a Hasselblad que van más allá de la captura automática. El Modo Retrato Hasselblad es uno de los más logrados: el bokeh tiene una calidad y una naturalidad que recuerdan en cierta medida a la óptica de una réflex.

Por su parte, el Modo Maestro Hasselblad abre el control manual completo con una ciencia del color calibrada para replicar los tonos de la legendaria Hasselblad X2D, lo que lo convierte en una herramienta para los más exigentes.

¿Me lo compro?

El OPPO Find N6 es posiblemente uno de los plegables más completos del mercado, pero tiene un punto débil difícil de ignorar: no se vende ni en España ni en Europa, lo que obliga a sus potenciales compradores a mirar hacia la competencia. No es una situación nueva: el Find N5 tampoco tuvo distribución oficial en nuestro país.

El Oppo Find N6. Nacho Castañón El Androide Libre

Es cierto que durante la prueba lo hemos usado mayoritariamente plegado, recurriendo a la pantalla interior sobre todo para consumir contenido multimedia o leer.

Aun así, el Find N6 convence: su diseño ultradelgado y ligero resulta cómodo tanto en la mano como en el bolsillo, y el acabado en naranja tiene una presencia que no deja indiferente.

A eso se suman un gran rendimiento, una autonomía sólida y unas cámaras que dejan imágenes sobresalientes. Lástima que no llegue a España.