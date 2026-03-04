Probamos el Pixel 10a de Google: un móvil excelente que tiene en casa el mejor motivo para que no te lo compres

La subida del precio de la RAM ha hecho que los fabricantes de móviles se enfrenten a una tesitura nunca vista hasta ahora. La escasez de componentes y el aumento de precio les obliga a decidir si rebajan prestaciones para contener el precio en nuevos dispositivos, si mejoran las especificaciones a costa de cobrar más o incluso si mantienen el ritmo de lanzamiento.

Carl Pei, CEO de Nothing fue claro: "la era de los procesadores baratos para móviles acabó", por lo que anunció que este año paraba la rueda habitual de lanzamientos y su compañía no presentaría teléfono de gama alta en 2026, rompiendo así el ciclo anual que suelen tener el resto de tecnológicas.

Al otro, se encuentra Google con su último lanzamiento, el Pixel 10a. La compañía de Mountain View ha preferido optar por renovar el Pixel 9a, —lanzado hace menos de un año— con una apuesta altamente continuista con la que estirar la experiencia del producto en un nuevo modelo.

El Pixel 10a es extremadamente similar al teléfono que le precede. Casi le calca en especificaciones y diseño, siendo necesario irse al detalle para encontrar las diferencias. En su aspecto sólo podremos identificar cambios en el módulo de cámaras, quedando ahora completamente a ras de la trasera, y a nivel técnico las novedades se centran en el brillo de la pantalla, la velocidad de conexiones y la carga inalámbrica. No hay salto en cámaras, ni en procesador, ni memoria.

Ante esta evolución la pregunta es clara: ¿merece la pena el Pixel 10a? En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos pasado las últimas semanas con él para comprobar de primera mano cómo se desenvuelve, qué tal es la experiencia y qué aporta este nuevo smartphone que llega a España por 549 euros.

Un diseño conocido

El Pixel 10a no trae sorpresas. En diseño calca al Pixel 9a sintiéndose en la mano como dos gotas de agua. Las diferencias entre ambos modelos son mínimas. El nuevo Pixel 10a es 3 gramos más ligero y varía en dimensiones en décimas de milímetro. Algo inapreciable. A simple vista el único cambio que se puede ver es la ausencia de borde en el módulo de cámara.

Las cámaras se encuentran completamente integradas en la parte trasera quedando el teléfono completamente plano cuando se apoya sobre una mesa.

Pixel 10a Chema Flores El Androide Libre

Sigue apostando por una pantalla de 6,3 pulgadas que hace que su uso en el día a día sea manejable y lo cierto es que es muy cómodo en la mano, con una terminación mate con un marco de metal satinado que aporta sofisticación y elegancia, al tiempo que durabilidad.

Y es que, aunque inapreciable, una de las mejoras está en la resistencia de la pantalla. Ahora es más duradera a arañazos y caídas gracias a la incorporación de tecnología Gorilla Glass 7i. Asimismo, goza de clasificación IP68 haciéndole resistente a polvo y agua.

Una experiencia superior

Lo cierto es que el gran reclamo para comprar este teléfono es la experiencia. El usuario que busque una usabilidad propia de un gama alta pero a mitad de precio la tiene en el Pixel 10a.

Al igual que con el Pixel 9a, este teléfono de gama media sirve como puerta de entrada a la IA de Google más avanzada. Dispone de funciones de llamada inteligentes, herramientas de cámara con IA o la certeza de que Gemini disparará su productividad al tiempo que cuenta con la promesa de que mejorará sus capacidades con el tiempo.

Pixel 10a Chema Flores El Androide Libre

Con la evolución de Gemini desde el año pasado el Pixel 10a hace que la IA deje de estar presente para ser una parte más activa de la experiencia diaria. No sólo notaremos la IA en la cámara o en el procesado sino que de verdad sentiremos que nos acompaña y es una cosa intrínseca a nuestro teléfono.

Un detalle interesante de esta simbiosis entre teléfono e IA es la vinculación entre ambos. Cuanto el usuario más se acostumbre a su uso y más la abrace, más apreciará su usabilidad y practicidad.

Aunque el sistema se siente fluido y capaz, lo cierto es que la evolución con respecto al modelo anterior no se aprecia. Monta el mismo sensor Tensor G4 y la misma memoria RAM. Es un móvil capaz y resolutivo, pero igual que la generación anterior.

Cámara, el reclamo

Pero si hay un motivo por el que un comprador pone los ojos en el Pixel 10a es, sin duda, por su cámara.

La magia de Google en el ámbito fotográfico cristaliza en este Pixel 10a demostrando que no hace falta tener el mejor sensor de imagen para lograr resultados excelentes. Sigue siendo hasta el momento el mejor móvil de gama media si lo que queremos son capacidades fotográficas.

Pixel 10a Chema Flores El Androide Libre

El sistema de cámara dual (48 MP principal y 13 MP ultra gran angular) es el mismo que hemos visto dar resultados espectaculares en el Pixel 9a, tanto en buenas condiciones como cuando la luz es limitada.

Como novedad este año tenemos la incorporación del Asistente de Cámara, que utiliza modelos de Gemini para guiarte en el encuadre y la composición. Algo útil para aquellos usuarios interesados en mejorar en fotografía sin tener mucha idea. Una funcionalidad más de nicho que no acabarás usando en el día a día.

Casi es más útil tener la posibilidad de usar otras funciones de IA en el procesado como Mejor Versión Automática, que elige la mejor expresión de cada persona en una ráfaga, o Inclúyeme, para que el fotógrafo no se quede fuera de la foto de grupo, lo que hacen que este móvil saque fotos que, sencillamente, otros no pueden.

Lo cierto es que la experiencia de cámara es tan buena como lo es el móvil en su conjunto. La cámara —a falta de zoom que se queda para los modelos superiores—, con el Pixel 10a tendremos la seguridad que saldrá una buena foto con sólo apuntar y disparar. No hace falta hacer nada más.

¿Me lo compro?

El Pixel 10a de Google es un móvil excelente por sí mismo, pero que carece de sentido en la estrategia global de la compañía. Se trata de una evolución demasiado conservadora. Arriesga tan poco que para seguir insistiendo en lo que funciona calca las especificaciones del teléfono anterior.

Pixel 10a Chema Flores El Androide Libre

Ante tan poca evolución la recomendación es clara: lo ideal es buscar un Pixel 9a, que se puede encontrar por 100 euros menos que el Pixel 10a, y la experiencia que tendremos es prácticamente la misma a todos los niveles. Será cuando se acabe el stock del terminal del año pasado cuando el Pixel 10a sea la mejor opción barata para tener la experiencia premium de Google.

En suma, el Pixel 10a es un teléfono buenísimo y que sólo el Pixel 9a consigue hacerle sombra en esa ambición de tener la experiencia premium de Google con una cámara sobresaliente a buen precio. Es bueno, bonito y barato, ¿lo malo? que el Pixel 9a es igual de bueno y cuesta menos aún.