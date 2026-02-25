Primeras impresiones del Samsung Galaxy S26 Ultra: el primer móvil con pantalla de privacidad que es pura magia

Samsung ha presentado la nueva serie Galaxy S26 y sus auriculares Galaxy Buds 4 en el Galaxy Unpacked que se ha celebrado en San Francisco (EE. UU.) Hemos tenido la oportunidad de probar in situ al modelo Ultra como un flagship único para la privacidad.

El Samsung Galaxy S26 Ultra se puede comprar en España en la variante de 12 + 256 GB por 1.449 euros, la de 12 + 512 GB por 1.649 euros y la de 16 GB + 1 TB por 1.949 euros a partir de hoy mismo en los colores Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue.

Como parte de la oferta de promoción de lanzamiento, es posible obtener un descuento de hasta 100 euros pagando con Bizum o Samsung Pay en el modelo de 1 TB (50 euros en el resto). Además, Samsung ofrece 200 euros de ahorro al elegir versiones superiores de almacenamiento, por lo que el modelo de 512 GB se queda en 1.449 euros y el de 1 TB en 1.749 euros.

Un smartphone que llega con importantes novedades, aunque hay una que destaca por sí sola para encumbrar al nuevo flagship coreano como un móvil simplemente excepcional gracias a Pantalla de Privacidad.

En entornos públicos, en los que las miradas de las personas que tenemos alrededor a veces van y vienen sobre la pantalla de nuestro flamante smartphone, ahora será prácticamente imposible saber qué estamos haciendo gracias a la nueva tecnología que estrena el Galaxy S26 Ultra.

Samsung ha logrado lo que parecía impensable hace años al incorporar la tecnología Privacy Screen que otorga al usuario la habilidad, casi mágica, de oscurecer la pantalla desde los ángulos laterales.

Y no solo se ha quedado en brindarnos la oportunidad de ocultarla por completo, sino que podemos oscurecer algunas áreas para que desaparezca de la vista de cualquiera un mensaje de WhatsApp que ha emergido de forma instantánea, o simplemente cuando estamos tecleando una clave de seguridad para acceder a la cuenta.

Esta experiencia sin igual convierte al Galaxy S26 Ultra en uno de los móviles más sorprendentes lanzados por cualquier fabricante de teléfonos móviles en los últimos años.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Profundizaré un poco más adelante sobre esta tecnología y las opciones disponibles para dibujar el esquema perfecto de lo que significa tener este móvil en mano. Simplemente excepcional.

El nuevo chip de Qualcomm

Tras compartir la experiencia más gratificante del Galaxy S26 Ultra, siendo usuario de los flagship de Samsung año tras año, otro de los protagonistas es el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

De nuevo, Samsung vuelve a aliarse con Qualcomm para aumentar la velocidad del reloj del chip y así traer más rendimiento gracias a una mejora del 39 % en la NPU, 24 % en el rendimiento gráfico y hasta un 19 % en la CPU.

Con estos datos sobre la mesa, el rendimiento sobresale, sin ningún tipo de lag y con la interfaz fluyendo ante nuestros ojos, ya sea en la multitarea, haciendo fotos o echando alguna partida.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

El modelo Ultra es el único de los tres que juega a otra liga en el chip, ya que el modelo base y el S26+ cuentan en sus entrañas con un chip fabricado en casa, el Exynos 2600.

En sus entrañas, el fabricante coreano se ha encargado de mejorar el modelo de cámara de vapor encargado de disipar el calor.

El logro ha sido mejorar esta capacidad en un 20 % comparado al Galaxy S25 Ultra que lanzó el año pasado en España, y que se traduce en mantener el dispositivo frío durante actividades exigentes como juegos, multitarea o grabación de vídeo.

Diseño unificado para la serie

Aparte del chip, Samsung ha puesto toda la carne en el asador con el nuevo diseño, que esta vez es unificado para toda la serie, no solo en el nuevo módulo de cámaras, sino en las esquinas que son más curvas en todos los modelos.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Ahora, la única forma que tenemos de diferenciar al modelo Ultra frente a los otros dos será con el tamaño, ya que prácticamente son iguales.

El Galaxy S26 Ultra sí que es un poco más delgado en el grosor que el anterior S25 Ultra, y con un poco menos de peso para sentirse más ligero en mano.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Otro de los cambios se encuentra en los laterales con un marco con aluminio reforzado para elevar el grado de resistencia del Galaxy S26 Ultra.

Una pantalla más nítida

La pantalla Dynamic AMOLED 2X es de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 120Hz (1~120Hz).

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Samsung también trae dos importantes mejoras para la calidad de la imagen de la pantalla gracias a ProScaler, la tecnología que mejora el escalado de imágenes para las fotos y vídeos para hacerlos más nítidos (al igual que el texto) y claros.

Sucede lo mismo con la tecnología Digital Natural Image de Samsung (mDNIe), que se encarga de tratar los colores con hasta cuatro veces más de precisión y así hacerlos más realistas.

Ambas tecnologías consiguen que la pantalla del Galaxy S26 Ultra se vea como nunca, tal como pueden atestiguar las fotos que visten estas primeras impresiones.

La fotografía

Es otro de los apartados referentes de los flagship de Samsung cada año y este no iba a ser menos. Sobre todo porque ahora la fotografía del S26 Ultra recoge más información lumínica para hacerla brillar en las fotos más oscuras.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Se debe a la cámara principal de 200 Mpx (zoom óptico 2x) con una apertura más amplia que mejora la luminosidad en un 47 % comparada a la de su predecesor.

La cámara teleobjetivo de 50 Mpx con zoom óptico 5x o 10x (apertura f/2.9) hace mejores fotos en entornos de poca luz con una mejora del 37 %.

Un sistema cuádruple de cámaras que se cierra con la teleobjetivo de 10 Mpx con zoom óptico 3x (apertura f/2.4) y una ultra gran angular de 50 Mpx (f/1.9).

La frontal de 12 Mpx (f/2.2) este año llega con una gran mejora, ya que el procesamiento digital es capaz de reconocer el entorno al realizar una selfie.

En la grabación de vídeo, aparte de que con Nightography se realizarán tomas más vibrantes en las condiciones propias de conciertos, llega otro importante avance para los usuarios que practican deportes como el esquí o el snowboard, y que no lo suelen pasarlo bien cuando se graban ciertas tomas.

El Galaxy S26 Ultra, gracias a la función Superestable, ahora fija el horizonte en tiempo real bajo este modo con los datos que proporcionan el acelerómetro y el giroscopio.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Si giramos hacia la izquierda o derecha se mantendrá estable para lograr unos clips de vídeo simplemente impresionantes, según he podido comprobar en las pruebas con el Galaxy S26 Ultra.

Respecto al vídeo, el Galaxy S26 Ultra se convierte en el primer dispositivo compatible con el nuevo códec de vídeo APV que se distingue por su calidad y por su resolución a 8K de procesado en tiempo real gracias a la IA. Lo que se consigue son vídeos de tamaño compacto en los que no se pierda un ápice de calidad de imagen.

La Pantalla de Privacidad

En estos meses pasados, en los que algunas filtraciones dejaban caer que el Galaxy S26 Ultra no traería tantas novedades en el hardware, la verdad que nos dejó la sensación de que el precio disparado de la RAM iba a trasladarse en un móvil casi de transición al siguiente Galaxy S27 Ultra.

Algunos rumores indicaban que Samsung mantendría los precios, por lo que daba la sensación de que "bueno, si no trae muchas novedades en los componentes, mientras cueste igual que su predecesor, y alguna que otra pequeña novedad...".

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Pero la sorpresa llega con Privacy Screen que transforma totalmente la experiencia de usar un móvil en un lugar público.

La tecnología, al revés que los protectores de pantalla u otro tipo de artimañas para oscurecerla, yace en el propio panel en el que, cuando se activa la Pantalla de Privacidad, los "píxeles anchos" se atenúan, mientras que los "estrechos" se mantienen encendidos.

¿Qué es lo que ocurre entonces?, simple: al mirar desde cualquier ángulo, siempre que no estemos de frente, la pantalla del Galaxy S26 Ultra se oscurece por completo.

Sí, totalmente oscura. Cuando volvemos a mirar de frente la pantalla se iluminará como si fuera por arte de magia.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Es una experiencia excepcional que animamos a que os paséis por algún establecimiento comercial para probar el Galaxy S26 Ultra y dejaros sorprender por esta tecnología.

Una que seguramente veremos en otros dispositivos, ya que, ¿quién no quiere estar con su portátil trabajando y que nadie sea capaz de ver lo que ocurre en la pantalla?

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Lo mejor de todo es que Samsung lo ha bordado para que no solamente se pueda oscurecer la pantalla, sino ciertas áreas de la pantalla.

Desde la notificación de un mensaje de WhatsApp a cuando introducimos una contraseña, se puede configurar por aplicación para que incluso proteja ese momento en el que introducimos el PIN en la pantalla de bloqueo.

La inteligencia artificial del Galaxy S26 Ultra

Samsung ha sido un pionero en la integración de la IA generativa con Galaxy AI cuando otras marcas lo estaban simplemente contemplando.

Y ahora vuelve a remarcar la importancia que tiene gracias a una IA que es más útil y efectiva. Dos adjetivos que podemos llevar a todos los modelos de esta serie.

Con el Galaxy S26 Ultra trae consigo la edición de imágenes con IA generativa con el Asistente de fotos mejorado, y que ahora su experiencia conocemos muy bien por Nano Banana en Gemini, aunque aquí con Galaxy AI y con dos importantes matices.

Este tipo de experiencia se basa en tomar una fotografía sacada con nuestro móvil y con prompts aplicamos cambios rápidos que quedan de miedo.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Los dos matices importantes son que no hay límite de ediciones de fotografías, al revés que Nano Banana de Gemini, y las ediciones no afectarán a la resolución de la imagen.

Si tomamos una foto a una resolución de 4.000 x 3.000, al editarla con esta nueva función, Galaxy AI (con el motor interno de Nano Banana) la mantendrá sin reducirla, como sí sucede con la app de Gemini de Google.

Es una gran jugada de Samsung, ya que podremos tomar fotos con sus cámaras para realizar ediciones con prompts in situ sin que pierdan calidad para compartirlas al momento. Nota importante para Estudio Creativo que se torna omnipresente en fotos, mensajes y más para editar fotos o incluso más experiencias visuales.

Otra de las actualizaciones importantes de Galaxy AI es Borrador de audio, que ahora no solo funciona con las apps de Samsung, sino que podemos usarlo en YouTube, Netflix, Instagram y otras apps.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

El mejor ejemplo es Netflix, ya que al activar esta función se potenciarán las voces al hacerlas más claras si estamos disfrutando de una película de acción.

Las otras novedades, y que probaremos más detenidamente en su momento, son la mejora en el escáner de documentos, el análisis de capturas de pantalla (las organiza entre ocho categorías), las acciones relevantes de Now Nudge para el contexto de acciones con IA en WhatsApp y otras apps, y la actualización de Circle to Search que entiende mejor lo que hay en pantalla.

Que por cierto, la nueva experiencia de Now Nudge permite que si un amigo nos pide fotos de un viaje reciente, Galaxy AI se encargará de sugerir automáticamente las imágenes de Galería.

También se encuentra la presencia de Perplexity como todo un agente de IA que podemos activar con el comando de voz "Hey Plex", y las mejoras en Bixby, que dejaremos ambos para un análisis más en profundidad.

Samsung ya anticipó que desde el buscador del Galaxy S26 se podrán realizar búsquedas web, por lo que Bixby queda como el agente de IA que se encarga de controlar el dispositivo con la interacción que significa usa el lenguaje natural para activar o desactivar ajustes.

Hacer llamadas con el asistente

He querido dejar esta función para una sección propia, ya que la verdad que funciona muy bien.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Es una experiencia en la que la IA se encarga de responder a la llamada entrante para recoger tanto el asunto como el nombre del contacto.

Lo leeremos directamente en la pantalla para que la IA deje la llamada en espera y nosotros tomemos la decisión de colgarla o simplemente responderla.

Es una experiencia que ha traído Google a sus móviles, y que es la primera vez que probamos en un Samsung Galaxy. Es otra de las facetas que seguro que le vendrá de miedo a muchos usuarios, sobre todo para defenderse de las llamadas spam.

Pasamos a carga rápida de 60 W

La batería es un aspecto que Samsung mima y, aunque siga año tras año con la misma capacidad, esta vez ofrece al usuario la capacidad de cargar a 60 W por cable.

¿En qué se traslada en tiempo?, pasamos del 0 al 75 % de batería en tan solo 30 minutos.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

Con Super Fast Charging 3.0 por fin se reducen los tiempos de carga y el S26 Ultra da un buen salto hacia delante en este sentido comparados con los 45 W de su predecesor, al igual que se pone a la altura de móviles de otras marcas que llevan tiempo con cargas más rápidas.

Hay otro tanto que se anota Samsung y es en la carga inalámbrica que alcanza los 25 W. Aquí seguiremos echando de menos que en algún momento el fabricante coreano siga los pasos del Pixel 10 con esa experiencia tipo MagSafe para acoplar fácilmente una batería externa.

One UI 8.5

El Galaxy S26 Ultra, al igual que el S26 y S26+, estrena la nueva versión One UI 8.5 basada en Android 16 que, en un primer vistazo, se inspira en Liquid Glass de los iPhone 17 de Apple.

OneUI 8.5 en el Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Si ponemos a One UI 8 frente a One UI 8.5, y nos vamos al panel de ajustes rápidos, lo primero que notaremos es que en el borde de cada uno de los botones de la interfaz aparece un efecto de reflejo, al igual que se funden con la pantalla de fondo para dar un aspecto nuevo.

OneUI 8.5 en el Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Entraremos en más profundidad en el análisis, pero los ajustes rápidos reflejan algunos cambios como separar la barra de brillo y la de volumen, pero vamos, que son detalles que hacen más consistente visualmente a la interfaz.

También llegarán otras novedades como las actualizaciones de los módulos de Good Lock que elevarán las posibilidades de personalización de los móviles de Samsung.

¿Me lo compro?

Cada año, cuando llegan estas fechas y empezamos a conocer las posibles especificaciones del próximo flagship de Samsung, nos solemos decir a nosotros mismos que "bueno, creo que me quedaré con mi Galaxy S24 Ultra o S25 Ultra".

Pero la sola presencia de la Pantalla de Privacidad se alejan rápidamente esos pensamientos para saber que tendremos un móvil único en nuestra mano dedicado totalmente a la privacidad.

Y con una tecnología que no tiene ninguna marca. Nuestra privacidad se protege como nunca en cualquier espacio público, y este solo hecho ya responde a la pregunta.