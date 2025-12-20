El trono de los móviles de gama media en España tiene un nuevo aspirante: análisis del Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

A finales de verano Xiaomi anunció en su país natal una de las familias de móviles más importantes no sólo en China, sino también en España, los Redmi Note 15 Series.

Pese a que los modelos más llamativos suelen ser los buques insignia de las marcas, la realidad es que son los terminales de entre 300 y 500 euros los que más se venden, sobre todo en nuestro mercado.

Es por eso que cuando Xiaomi nos propuso analizar el Redmi Note 15 Pro+ le dijimos que sí. Queríamos saber si era un terminal a recomendar y, tras una primera toma de contacto, lo hemos analizado más a fondo.

Los Redmi siempre han sido muy buenos móviles en relación calidad-precio, pero poco a poco se han ido convirtiendo en móviles muy completos, con solo alguna función recortada de los modelos de gama alta.

El Redmi Note 15 Pro+ es un buen ejemplo de ello, y nos vamos a centrar en la resistencia, las cámaras y la pantalla para ver si es uno de los modelos a tener en cuenta a partir del 15 de enero que es cuando se pondrá a la venta en España. El precio será de 499 euros en su versión de 8 + 256 GB, y 529 euros en su versión de 12 + 512 GB.

Diseño y resistencia

Ya el año pasado con los Redmi Note 14 Pro+, Xiaomi quiso destacar en algo que muchas marcas no cuidan: la durabilidad. Aquellos móviles estaban diseñados para resistir, y sus sucesores también.

El Redmi Note 15 Pro+ es un terminal de aspecto sencillo y convencional, pero con una estructura especialmente resistente, a lo que ayuda la pantalla, de la que hablaremos luego.

Tiene certificación IP68 y también IP69K contra el agua y el polvo, y además la marca ha certificado otra resistencia propia, que confirma que el móvil podría estar hasta 24 horas bajo 2 metros de agua sin sufrir daños.

Mantiene la configuración de doble altavoz que hace que el sonido sea más inmersivo, y tampoco elimina el sensor de infrarrojos, algo que en algunos modelos ya no tenemos.

Estrenando procesador

Este es uno de los primeros modelos en usar el procesador Snapdragon 7s Gen 4, uno de los últimos modelos de gama media de Qualcomm. El rendimiento es bueno, y si bien no llega a lo que hacen los modelos más potentes, hay que dejar claro que es más que suficiente para cualquiera. O casi cualquiera.

Además, las dos configuraciones de memoria están bien. Eso sí, por la diferencia de precio, de apenas 30 euros, recomendamos mucho más la de 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna que la menor. Sobre todo ahora que la memoria va a subir tanto de precio.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para mantener un rendimiento fluido durante un uso prolongado, el Redmi Note 15 Pro+ incluye el sistema de refrigeración Xiaomi IceLoop.

La conectividad de este procesador es avanzada, pero no de última generación. No tendremos WiFi 7, pero sí WiFi 6E, y bluetooth 5.4. Además, se incluye no solo NFC o GPS de doble banda, sino eSIM, lo cual es realmente valioso si viajamos mucho al extranjero.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, el coprocesador Xiaomi Surge T1S ayuda a que la recepción de las señales inalámbricas sea más eficaz y potente.

Una pantalla dura y brillante

Una de las prestaciones que más valoran los usuarios de todo tipo, no sólo los que compran un gama alta, es la pantalla. Y no es raro, es como interactuamos con el móvil y cómo consumimos contenido.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este Redmi Note 15 Pro+ utiliza un panel de 6,83 pulgadas con una resolución de 2.772x1.220 px y un brillo pico de 3.200 nits. Esto hace que el contenido se vea genial incluso en exteriores.

Además, esta pantalla usa un cristal ultra resistente diseñado por Xiaomi que le permite soportar impactos y arañazos, contribuyendo a la resistencia global del dispositivo.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como decimos, la pantalla se ve muy bien, tiene unos marcos bastante ajustados para la categoría del dispositivo, y usa una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología AMOLED; aunque no LTPO.

La tasa de muestreo táctil es de 3.840 Hz y es compatible con las tecnologías HDR10+ y Dolby Vision. El sensor de huellas, situado quizás algo bajo en la pantalla, funciona correctamente, como es común en Xiaomi, aunque no es tampoco uno de los más rápidos que hayamos probado.

Eliminando sensores absurdos

El año pasado el Redmi Note 14 Pro+ incorporó tres sensores traseros y este modelo de 2025 incluye solo dos. Sin embargo, es un acierto. Xiaomi ha eliminado el sensor macro de 2 Mpx.

Aquí tenemos diferencias importantes con respecto al modelo chino. Aquel usa dos sensores de 50 Mpx, el principal y el teleobjetivo, y uno de 8 Mpx, el ultra gran angular.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el modelo español tenemos el mismo ultra gran angular pero el sensor de zoom se elimina y, a cambio, el sensor principal es de 200 Mpx. Esto hará que podamos hacer fotos con recorte a 2x o 4x sin perder calidad, pero es cierto que el resultado no es exactamente el mismo que hacerlo con un zoom óptico.

Hemos hablamos con muchas marcas a lo largo de los años y nos han explicado que el perfil de comprador que adquiere los móviles de gama media en España no valora tanto el zoom, lo cual explica el cambio de enfoque.

Con todo, hemos probado las cámaras y el resultado es, más o menos, el esperado. Con buena luz la cámara principal cumple, pero es cierto que el zoom no es el mismo que en un sensor dedicado.

Esto, de día, no se nota tanto, pero de noche sí. O con baja luz. Al no aplicar Pixel Binning en el zoom el detalle es menor y el contraste y la calidad también.

También el vídeo se siente mejorable, aunque dentro de lo esperado en la gama media. No podemos pretender tener un móvil con una calidad fotográfica de gama alta con precio de gama media.

Batería de primera categoría

Pese a que este modelo no tiene la misma batería de su variante china, Xiaomi ha optado por una pila de 6.500 mAh, mucho mayor de lo que solemos ver en España.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto ha hecho que tengamos dos días con un uso medio-alto, e incluso hemos llegado al final del día con un uso muy intenso, algo que no siempre ocurre con baterías de 5.000 mAh.

Con todo, el sistema se muestra algo tragón, por lo que habrá quizás algún modelo con mejor rendimiento, pero desde luego este se queda en el top 3 de la gama media. Además, Xiaomi promete que la degradación de la batería será de menos del 80% tras 5 años de uso, es decir, unos 1.600 ciclos de carga.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y, teniendo en cuenta la capacidad de la misma, eso implica que podremos seguir usándolo perfectamente incluso tras esos 5 años.

La carga rápida es por cable, con 100 W, una velocidad más que decente, incluso mayor que la del modelo chino. Y tiene carga inversa por cable de 22,5 W, una de las más altas vistas. Eso sí, nada de carga inalámbrica.

Hyper OS 2

Xiaomi aún no ha empezado a ofrecer HyperOS 3 en sus móviles de gama media, aunque se actualizarán. Este Redmi Note 15 Pro+ llega con Android 15 y HyperOS 2.

El sistema es ya conocido por todos, y funciona bien y con mucha fluidez. Incorpora sistemas de IA que nos permiten, por ejemplo, redactar de forma profesional, usar Gemini, etc.

Bloatware en el Redmi Note 15 Pro+ El Androide Libre

La mayor pega que le ponemos a este apartado es el bloatware. Es ingente la cantidad de aplicaciones preinstaladas que hay, otras apps que se sugiere que se instalen en la pantalla de configuración...

Incluso en el sistema, por ejemplo en la galería de Temas y fondos de pantalla, hay multitud de anuncios, algo que Xiaomi suele hacer para bajar el precio final del móvil, pero es que en este caso no es tan bajo como para justificarlo.

¿Me lo compro?

El Redmi Note 15 Pro+ es un móvil muy equilibrado. Gustará, sobre todo, a los que quieran un terminal muy resistente, con buena pantalla y una gran batería, y con un gran diseño.

Es posible que muchos usuarios opten antes por el modelo Pro, con 5G o sin él, por la diferencia de precio. La mayor diferencia, el procesador y la cámara, no influyen tanto en la gama media.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte que más creemos que se ha de mejorar es la cámara. No es mala, pero algunas opciones de Motorola, o de Google, ofrecen mejor experiencia en un rango de precios similar.