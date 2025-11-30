La mejor tablet de Samsung es ahora más impresionante: probamos la enorme Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

En el competitivo mercado de las tablets de gama alta, dominado durante años por la oferta de Apple, Samsung se posiciona como uno de los pocos fabricantes capaces de ofrecer una alternativa robusta y completa en el ecosistema Android.

La Galaxy Tab S11 Ultra representa la cúspide de esta apuesta, un dispositivo diseñado sin concesiones que busca atraer a los usuarios más exigentes, tanto en productividad como en consumo multimedia.

A un precio que la sitúa en el segmento más premium, cercano a los 1.400 euros, pero que en Black Friday se puede encontrar con 400 euros de descuento. Aún así este modelo debe justificar cada euro de su coste.

Hemos pasado una semana con este modelo, sobre todo con un uso de ocio y laboral, y también a nivel de diseño.

Esta es una de las pocas tablets que puede plantarle cara a los iPad de Apple, y hay que ver si lo hace en todos los apartados.

Elegante y fina

El primer contacto con la tablet deja clara su vocación premium, como hemos dicho. Con un grosor que apenas supera los 5 milímetros, se trata de uno de los dispositivos más delgados en su categoría.

Esta delgadez no compromete la sensación de solidez, gracias a una construcción basada en un cuerpo unibody de aluminio.

Este material no solo aporta elegancia y un tacto frío y agradable, sino que también garantiza una notable resistencia a la torsión, un punto crítico en dispositivos de gran formato.

Encontramos también un acabado mate que ayuda a disimular las huellas dactilares, manteniendo un aspecto limpio.

Un añadido que se mantiene en esta generación es la certificación IP-68. Esta característica, habitual en smartphones de gama alta pero muy poco común en tablets, otorga al dispositivo protección contra la entrada de polvo y resistencia a inmersiones en agua.

Si bien no es un dispositivo pensado para usarse bajo el agua, esta certificación aporta una tranquilidad considerable frente a accidentes domésticos, como derrames, o su uso en entornos como la cocina.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

En el apartado de audio, la experiencia es igualmente inmersiva: la tablet integra un sistema de cuatro altavoces estéreo, optimizados por AKG y compatibles con Dolby Atmos, que proporcionan un sonido potente, claro y con buena separación de canales, esencial para disfrutar de contenido multimedia a la altura de su pantalla.

Enorme pantalla

La pantalla es, sin duda, el componente protagonista de esta tablet. Nos encontramos con un imponente panel Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

Este tamaño la sitúa más cerca de un portátil ultraligero que de una tablet convencional, ofreciendo un lienzo de trabajo excepcional para multitarea, edición de fotografía o dibujo técnico.

Los marcos que rodean el panel son muy reducidos, lo que maximiza la sensación de inmersión. La tecnología AMOLED garantiza negros puros y un contraste prácticamente infinito, con una reproducción de color vibrante.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

A esto se suma una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, que proporciona una fluidez absoluta al navegar por la interfaz, hacer scroll en páginas web o jugar a títulos compatibles.

El soporte para contenidos HDR es igualmente sobresaliente, permitiendo disfrutar de películas y series en plataformas de streaming con un rango dinámico y unos picos de brillo impresionantes.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

Como es habitual en la familia Ultra, la compatibilidad con el S Pen está garantizada. Este accesorio ofrece una latencia mínima, convirtiendo la tablet en un cuaderno digital de alta precisión para tomar notas, dibujar o firmar documentos.

Mención especial al tratamiento antirreflejos que tiene la pantalla, similar aunque no igual al de los móviles Ultra y que ayuda a que las luces no hagan que el panel se vea peor.

Rendimiento y apartado fotográfico

Para mover con soltura una pantalla de semejante resolución y gestionar las tareas más exigentes, Samsung ha optado por un procesador de última generación.

En su interior encontraréis el Mediatek Dimensity 9400+ , un procesador fabricado en un proceso de 3 nanómetros.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

Esta litografía no solo asegura un rendimiento bruto capaz de ejecutar cualquier aplicación o juego actual sin dificultad, sino que también promete una alta eficiencia energética.

Acompañando al procesador, se podrá optar por configuraciones de 12 o 16 GB de memoria RAM. Esta cantidad de memoria es vital para la multitarea avanzada que propone el software, permitiendo mantener múltiples aplicaciones abiertas simultáneamente o utilizar el modo DeX (que transforma la interfaz a una similar a la de un escritorio) sin ralentizaciones.

El almacenamiento interno llega hasta 1 TB, pero uno de sus grandes diferenciadores frente a la competencia es la posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta Micro SD, una opción muy valorada por usuarios que manejan grandes volúmenes de archivos.

En cuanto a conectividad, la tablet está preparada para el futuro, soportando Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, además de ofrecer variantes con conectividad 5G para aquellos que necesitan estar conectados en movilidad.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

El apartado fotográfico, aunque secundario en una tablet, es competente. El sistema trasero incluye un sensor gran angular de 13 Mpx y un ultra gran angular de 8 Mpx, útiles para escanear documentos o tomar una foto de referencia.

Sin embargo, la cámara más relevante es la frontal, un ultra gran angular de 12 Mpx que, gracias a su función de encuadre automático, os mantendrá siempre centrados durante las videollamadas, adaptándose si os movéis o si otra persona entra en el cuadro.

Autonomía

Para alimentar este conjunto de hardware, especialmente su pantalla de 14,6 pulgadas, se requiere una batería de gran capacidad. Samsung ha integrado una batería de 11.600 mAh.

Aunque la cifra es elevada, la autonomía final dependerá drásticamente del uso que se haga del dispositivo.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

En un uso moderado de ofimática y navegación, podremos alcanzar varias jornadas de uso.

Sin embargo, si se usa la tablet para jugar a títulos exigentes o para ver contenido multimedia en exteriores con el brillo al máximo, el panel AMOLED de gran tamaño reducirá considerablemente la duración.

Para mitigar el tiempo de espera, la tablet es compatible con carga rápida de 45 W. Aunque esta potencia no es la más rápida del mercado (especialmente comparada con algunos smartphones), es necesaria para recargar una batería de este tamaño en un tiempo razonable.

Android 16 y One UI 8.0

La tablet ejecuta Android 16 bajo la capa de personalización One UI 8.0 de Samsung. Esta interfaz está específicamente adaptada al formato de pantalla grande.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

Lo notamos en elementos como el dock inferior, similar al de un sistema operativo de escritorio, que permite un acceso rápido a las aplicaciones favoritas y recientes.

La gestión de la multitarea es uno de sus puntos fuertes, permitiendo dividir la pantalla en varias aplicaciones o abrirlas en ventanas flotantes redimensionables.

A estas funciones se suma todo el paquete de Galaxy AI, que incluye herramientas de inteligencia artificial generativa como el borrado de objetos en fotografías, resúmenes de páginas web o traducciones en tiempo real.

Quizás el compromiso más importante de Samsung reside en el soporte, ya que la compañía garantiza 7 años de actualizaciones tanto de sistema operativo como de parches de seguridad.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

Esto significa que la tablet recibirá soporte hasta el año 2032, un factor decisivo que equipara su vida útil a la de los productos de Apple y asegura una enorme longevidad y valor a largo plazo.

¿Me la compro?

Estamos ante una tablet muy particular. No es para todos los públicos, como no lo es el iPad Pro. Pero sí es una tablet para los que buscan lo mejor.

No hay ninguna prestación de la Galaxy Tab S11 Ultra que no sea de gama alta, especialmente su pantalla.

Es una compra recomendada para ilustradores, usuarios que quieren trabajar en movilidad o personas que están dentro del ecosistema de Samsung, donde el software se exprime a fondo.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

De hecho, siempre que analizo un dispositivo de este tipo se lo presto a mi pareja, que es artista y usa un iPad con un Apple Pencil para muchas ilustraciones. Y ha quedado muy convencida por esta S11 Ultra.

El principal motivo, para ella, es que el S-Pen funciona muy bien. El segundo es el tamaño y calidad de la pantalla. Ambas son prestaciones en las que Samsung hace hincapié, por lo que podemos decir que les ha salido bien la apuesta.